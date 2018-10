STOP bacilom vo vašej domácnosti: takto boj voči nim vyhráte

Bacily a vírusy sú všade okolo nás. Neraz však aj nevedomky robíme veci, pomocou ktorých ich v našej domácnosti podporujeme. A to dokonca aj v prípade, že sme pevne presvedčení, že sme vydezinfikovali každé exponované miesto.

Aby ste sa vyhli často prenášaným chorobám, je vhodné, aby ste dodržiavali základné hygienické návyky, napríklad si často umývali ruky. K tomu patrí samozrejme aj hygienicky čisté udržiavanie tých miest v domácnosti, s ktorými prídu do styku všetci jej členovia. Áno, myslíme kľučky na dverách, vypínače, ovládače od televízora, mobily, kohútiky na umývadlách, splachovač...

Prečítajte si aj: Porovnajte: Tieto domy stáli 15 miliónov, a predsa sú medzi nimi veľké rozdiely

Pozor na obrúsky

Zvykli ste si tieto miesta čistiť dezinfekčnými obrúskami? Odborníci z laboratórií si na dezinfekčné obrúsky posvietili a zistili, že pri ich používaní veľmi efektívne roznesiete všetky neželané vírusy a baktérie po celom byte. Ako je to možné?

Jednoducho tak, že používate obrúsky nesprávne. Ak utriete jednu plochu dezinfekčným obrúskom, dostanú sa vírusy a baktérie na tento obrúsok. Preto, ak ho vzápätí použijete na ďalšej ploche, prenesiete na ňu ďalšie množstvo vírusov. Pri správnom použití obrúska utrite vždy len jednu plochu jedným obrúskom a následne použite ďalší, aby ste zabránili prenosu či kontaminácii iných plôch.

Antibakteriálne mydlo?

Máte ho? Také to klasické, ktoré treba brať do rúk, alebo naopak bezdotykové s dávkovačom? Dnes už vieme, že použitie klasických mydiel do ruky môže byť značne nehygienické, hlavne ak mydlo používa viacero osôb a nie je správne skladované. Ani antibakteriálne mydlo v dávkovači však nemusí byť spásou! Základom je totiž správne umývanie rúk, najprv dostatočné umytie teplou vodou, následná aplikácia mydla, a potom opäť dôkladné umytie aspoň po dobu 30 sekúnd pod tečúcou vodou.

Prečítajte si aj: Toto sú domčeky ako vystrihnuté z rozprávky, IBAŽE v nich žijú skutoční ľudia

Čistite povrchy

Áno, čistite ich denne a ak už doma máte pacienta, tak aj častejšie. Vybrať si samozrejme môžete hotové prípravky z obchodu, ak však chcete redukovať svoje náklady a tiež chemickú záťaž v domácnosti, čistite povrchy bielym octom zriedeným s vodou. Stačí dať do rozprašovača, povrch nastriekať, a potom zotrieť papierovým obrúskom.

Veľkú pozornosť venujte doskám na krájanie, plastové vždy čistite v umývačke riadu. Rovnako všetky riady umývajte na programe s najvyššou teplotou alebo ručne pri najvyššej teplote, akú znesiete.

Nezabudnite na povrchy, na ktorých jete a hlavne denne očistite ovládače od všetkých zariadení, ktoré používate. Práve tu sa vám hodia dezinfekčné utierky. Ovládač od TV či váš mobil majú na sebe totiž viac vírusov a baktérií než WC doska.

Autor: Agáta