Tieto suroviny vám za pár centov vyčistia hrdzavý príbor, ktorý už dávno stratil lesk

Ste sklamaní, lebo váš príbor z nehrdzavejúcej ocele sa už neleskne ako nový? Na okrajoch ste si dokonca všimli niečo, čo pripomína hrdzu... Nie je nič zvláštne, že po nejakom čase používania sa na povrchu príborov vytvorí matná vrstva. Ale prečo je to tak? A ako vrátiť nerezu späť jeho lesk?

Stavte na kvalitu

Na výrobu príborov sa používa zliatina ocele, chrómu a niklu. Na trhu môžete nájsť výrobky s označením 18/10, 18/8 i 18/0. Označenie 18/10 napríklad znamená, že zliatina obsahuje 18 % chrómu a 10 % niklu a platí, že čím viac niklu, tým odolnejší je príbor voči korózii.

Vysoký lesk nerezový príbor získa vďaka povrchovej úprave a lešteniu pomocou textilných kotúčov a rôznych typov leštidiel. Na skrášlenie ešte výrobcovia môžu použiť drahé kovy, napríklad striebro a zlato. Takto upravené príbory sú ešte chúlostivejšie pri používaní a náročnejšie na starostlivosť.

Správna starostlivosť

Kúpou kvalitných príborov ste síce urobili prvý krok, ale ich vzhľad ovplyvňuje to, ako sa o ne staráte. Nerezovému príboru škodí mnoho vecí - vzduch, vlhko, no najmä rôzne chemické zlúčeniny v potravinách. Určite mu neprospieva, keď ho po použití necháte „čakať" na umytie ani to, že ho namočíte do umývadla, aby z neho zvyšky jedál ľahšie zišli.

Nerezové príbory môžete umývať ručne aj v umývačke. Nesmiete však použiť príliš agresívne čistiace prostriedky a drsné pomôcky, ktoré môžu poškriabať povrch. Na narušenom povrchu sa ľahšie usadzujú nečistoty a získa sa zanesený vzhľad.

Dobre ich uložte

Pravdou je, že poškriabané príbory už nikdy nebudú vyzerať tak skvelo ako nové. Preto je dôležité predchádzať ich poškriabaniu opatrným umývaním. Veľkú úlohu zohráva správne ukladanie. Nemôžete nahádzať príbory len tak jeden na druhý, a potom sa čudovať, prečo nie sú pekné. Na odkladanie používajte špeciálne stojany a príborníky, ktoré majú samostatné priehradky na jednotlivé druhy.

Ako mu vrátiť lesk?

Nemusíte používať najdrahšie čistiace prostriedky, príborom vrátite lesk pomocou prostriedkov, ktoré máte doma v špajzi. Účinne funguje napríklad voda, ktorá zostala po varení zemiakov. Príbory ponorte do hrnca na 10 - 15 minút, a potom ich vyleštite mäkkou handričkou. Škrob zo zemiakov pomôže odstrániť mastnotu a vráti príborom stratený lesk.

Alobal a sóda

Príbory vložte do hrnca, ktorý ste vystlali alobalom. Nalejte vodu s lyžičkou sódy bikarbóny, prípadne kypriaceho prášku a nechajte variť na miernom ohni. Sóda pomôže uvoľniť špinu, ktorá pôjde výborne dole, najmä tá spomedzi „zubov" vidličiek. Čistiacu silu má tiež soľ, no trvá to trochu dlhšie. Opäť do hrnca s alobalom nalejte prevarenú vodu a 2 - 3 lyžice soli. Nechajte pôsobiť hodinu, a potom príbory vyleštite.

Autor: Radomír