Toto miesto u vás doma je úplne KONTAMINOVANÉ, nikdy tam nepoložte potraviny

Tiež vás hnevá, že niektoré potraviny máte vo vrecúškach, ktoré sa trhajú už od chvíle, kedy ste ich priniesli z obchodu, iné sú v krabiciach a mnoho ďalších v rôznych nafúknutých baleniach, ktoré sú absolútne neskladné? Áno, nič z toho sa na police poriadne nezmestí. Čo s tým?

Rôzne balenia, rôzne veľkosti a tvary - takmer každá potravina si vyžaduje iný spôsob skladovania, čo je nielen výrazne neefektívne z hľadiska priestoru, ale aj používania. Koľko ráz sa vám už stalo, že ste na seba vysypali pootvorené vrecúško s cestovinou alebo inú potravinu, ktorú niektorý člen domácnosti nesprávne uložil?

Ideálnym riešením pre bezpečné skladovanie potravín ako v komore, tak aj v kuchynských skrinkách, na otvorených policiach, ale aj v chladničke sú nádoby, do ktorých môžete presypať alebo preliať potraviny po ich otvorení.

Je to praktické

Prečo by ste to mali urobiť? Pripravte si nádoby rôznych objemov. Mali by mať jednoduché otváranie, ideálne jednou rukou, aby ste sa pri varení či príprave pokrmov nezdržiavali. Odporúčame tiež, aby sa dali jednoducho umývať, napríklad aj v umývačke a aby boli aspoň čiastočne transparentné, nech je na prvý pohľad jasné, či sa vám už zásoby nemíňajú.

Náš tip: Niektoré potraviny, napríklad oleje sú na svetlo citlivé. Tie by ste rozhodne mali skladovať vo fľašiach alebo v nádobách, ktoré priehľadné nie sú alebo ich dôsledne uchovávajte na tmavom mieste a svetlu ich vystavujte len minimálne.

Ak máte nádoby jednotného tvaru, budú sa vám ľahšie skladovať, budú stabilnejšie a úložný priestor využijete efektívnejšie. Nezabudnite, že každá nádoba by mala byť označená, aby sa dal jej obsah zistiť na prvý pohľad. Dobrým údajom je aj dátum plnenia.

Je to estetické

Áno, ak svoje potraviny umiestnite do rovnakých nádob alebo dáte ich uloženiu zmysluplný systém, bude sa vám variť omnoho príjemnejšie. Postačí tiež jediný pohľad, aby ste vedeli čo treba pridať do nákupného zoznamu. Ušetrí vám to mnoho stresu aj času.

Je to zdravé

Mnoho potravín, ktoré máme v domácnosti, lákajú rôznych škodcov v podobe hmyzu, ale neraz aj hlodavcov. Tiež nesmieme zabúdať, že potraviny môžu napáchnuť silnými arómami vo svojom okolí, môžu utrpieť vlhkosťou alebo na ne naopak sadá prach.

Uložením do uzatvárateľných boxov či nádob (použite pokojne sklenené nádoby alebo recyklované materiály) predĺžite ich životnosť, vaša kuchyňa bude čistejšia a tiež sa postupne zbavíte obťažujúceho hmyzu.

Aj do chladničky?

Áno, práve do nej sa roztriedenie do boxov hodí najviac. Tušili ste, že tento priestor patrí k najviac kontaminovaným v celej domácnosti? Všetky potraviny, ktoré majú svoje pôvodné balenie otvorené alebo sú bez obalov by ste mali uložiť do nádob. Uchránite ich nielen pred rýchlym vyschnutím, oxidáciou či kontamináciou inými potravinami, ale tiež udržíte svoju chladničku skutočne čistú.

Inšpirujte sa krabičkovou metódou v našej GALÉRII!

Autor: Agáta