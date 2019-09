Toto sú 4 rady, vďaka ktorým po zazvonení budíka ihneď vystrelíte z postele

Vytvorenie domácej pohody sa neodvíja len od toho, ako pekne, luxusne či minimalisticky máte zariadené, ale aj od toho, ako vám domácnosť slúži. No a to najlepšie vidieť ráno, v období dňa, keď skrátka nikto nemá času navyše. Dobre organizovaný príbytok vám však dovolí sa z rán tešiť a nie panikáriť, že nič nestíhate.

Prečítajte si aj: Hand made dekorácie do bytu, ktorým nepoviete NIE!​

Zvážte nemého sluhu

Priestranné skrine v domácnosti bude potrebovať každý. Avšak zvážte do priestoru kúta v spálni angažovať nemého sluhu. Teda vešiak, ktorý udrží niekoľko vecí pripravených na ďalší deň. Počasie nie je tak vrtkavé, aby ste si večer nepozreli aktuálnu rannú predpoveď, a tak sa môžete pripraviť na nasledujúci deň. Večer nachystané oblečenie vám ráno ušetrí mnoho stresu aj času.

Pripravte kuchyňu

Prísť do uprataného priestoru je omnoho menej stresujúce aj v prípade, že vám ostali v dreze taniere z večere. Desať minút večer vám pripraví menej stresu ráno. A stres je to posledné, čo potrebujete zvyšovať počas prvých hodín dňa.

Prečítajte si aj: „Okolo sveta s Martinom Kállayom"​

Pripravte si veci

Nie je reč len o oblečení. Ak chcete vyraziť do práce, majte už pobalené veci v kabelke či v kufríku. Týka sa to aj návštevy lekára, kedy už budete mať všetko, čo potrebujete na jednej kôpke. A je to aj otázka ranného športu, kedy máte všetko od topánok na behanie až po kartičku do posilňovne pripravené na stabilnom mieste. Vaša príprava na odchod z domu bude kratšia a efektívnejšia.

Prečítajte si aj: Na tieto veci v spálni ZABUDNITE: Nesmiete ich tam mať, vedeli ste o tom?​

Vešiak na kľúče

Taká drobnosť, ale neuveríte, koľko času vám hlavne ráno usporí, pretože keď si už myslíte, že je všetko v poriadku, zrazu prichádzate k dverám a začínate hľadať kľúče. Pritom stačí malá skrinka alebo vešiačik, kde budú kľúče od práce, auta, bránky, domu. Skrátka ich len zvesíte a odchádzate. Žiadny stres, panika a splašené hľadanie. Navyše, takáto skrinka na kľúče dodá aj príjemnejší vzhľad domovu. Rozhodne lepší ako pohodené kľúče kade-tade.

TO DO list so sebou

Jasné, že je super mať ho na chladničke, ale to už o desiatej nemáte ani tušenia, čo ste chceli vybaviť. Preto ak si chcete ráno ušetriť námahu s premýšľaním a počas dňa ušetriť čas spomínaním na to, čo ste si asi naplánovali, majte zoznam denných úloh pripravený na odtrhnutie. Vytvorte si ho večer a ráno nezabudnite vziať na cestu so sebou. Budete tak viac organizovaní už od rána a radikálne vám to zlepší deň.

Inšpirujte sa praktickými vychytávkami v našej GALÉRII.

Autor: Marcos