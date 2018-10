Umývačka riadu vám šetrí peniaze, IBA AK ju používate správne: naučíme vás to

Umývačka riadu šetrí vodu, pretože dokáže efektívne umyť riad s niekoľkonásobne nižším množstvom vody než pri klasickom ručnom umývaní. V mnohých prípadoch takto šetrí aj čistiacim prostriedkom. Celkovo však existujú triky, pomocou ktorých môžete aj s modernou umývačkou ušetriť ešte viac a neraz získať ešte lepší výsledok umývania, než na akí ste boli doteraz zvyknutí.



Spravte to s octom

Na dokonalo čisté a lesklé riady nepotrebujete kupovať ďalší špeciálny prostriedok či leštidlo. Stačí na to ocot naliaty do nádobky na leštidlo/oplachovač. Zbaví riad usadenín po oplachovaní a zároveň ošetrí aj všetky nepríjemné pachy v umývačke.



Vždy naplno

Ak ste doteraz nemali zaužívaný tento zvyk, rozhodne vám odporúčame si ho osvojiť. Umývačku púšťajte, až keď je plná. Áno, má aj program na polovičnú dávku alebo výber horného či dolného koša, s plne naložením spotrebičom však využijete vodu i čistiace prostriedky stopercentne.



Zaujímajte sa o energiu

Nebudeme vás podceňovať, iste ste si vyberali zariadenie aj podľa spotreby. Ak máte možnosť, voľte energiu šetriace programy, a ak využívate tzv. nočný prúd, určite zapnite umývačku v čase, keď máte elektrinu lacnejšiu.



Náš tip: Voľte programy s nižšou teplotou alebo ju manuálne znížte, ak spotrebič túto možnosť ponúka.



Oplachujte vopred

Áno, s umývačkou sa nemusíte o svoj špinavý riad prakticky vôbec starať. Ak však chcete šetriť, urobíte dobre, ak pred naložením do umývačky riad opláchnete od najväčších nečistôt. Tie sa potom neukladajú v umývačke, vy musíte menej často čistiť filter a zároveň budete mať istotu, že riad bude čistý už po prvom umývaní.



Nechajte riad sušiť na vzduchu

Veľkým požieračom elektriny je práve záverečné sušenie riadov. Napriek tomu sú neraz riady horúce – a mokré! Zastavte program pred začatím sušenia a radšej nechajte dvierka otvorené a koše vytiahnuté. Riady pekne uschnú aj na vzduchu, a to za rovnako dlhú dobu, ako by trvalo ich sušenie v umývačke.

Autor: Agáta