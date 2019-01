Vieme, ako definitívne ochrániť nábytok pred vašimi domácimi miláčikmi

Aj vy si kladiete otázku - Ako ochrániť nábytok pred vašimi miláčikmi? Vašich štvornohých kamarátov už po rokoch beriete ako členov rodiny, najmä ak s vami dennodenne zdieľajú domov.

Pravidelné čistenie

Ak necháte vášho miláčika sedieť alebo spať či hrať sa na nábytku, určite tam neskôr nájdete chlpy, prach či nejaké škrabance. Preto nezabudnite povrchy pravidelne utierať. Vyprášte vankúše a prikrývky povysávajte, len pravidelným čistením dosiahnete, že pach vášho miláčika nebude cítiť v každom kúte domova.

Zvieratá sa milujú hrať, a to najmä vonku. Vyváľať sa v lístí či v bahne je predsa najväčšia zábava. Možno väčšou zábavou je už len prísť celý zablatený do bytu... Odporúčame preto vždy pri vstupe, v predsieni aleob v chodbe utrieť, poprípade umyť labky, a až potom pustiť zvieratko ďalej. Ak to budete opakovať dostatočne pravidelne, stane sa to pre vášho miláčika rutinou a naučí sa, že vždy predtým ako vstúpi ďalej do domu, musí počkať, kým ho umyjete.

Obliečky sú základ!

Samozrejme, jedným z najjednoduchších riešení je investovať do obalov na nábytok, plastových chráničov či obyčajných obliečok na vankúše a kreslá. Keď sa obliečka zašpiní, jednoducho ju zvlečiete a hodíte do práčky. A máte po probléme. Existujú dokonca aj špeciálne obliečky, ktoré bojujú so zvieracími chlpmi a s nečistotami.

Máme pre vás aj jeden skvelý tip, ak chcete odstrániť chlpy z poťahov, navlečte si gumenú rukavicu, navlhčite ju a pošúchajte.

Kúpiť pelech je dobrý nápad

Každé domáce zvieratko potrebuje svoje miesto, pelech alebo nejakú klietku. Je dôležité, aby aj oni mali svoj vlastný priestor, miesto, kde sa môžu hrať, oddychovať. Možno budete prekvapení a zistíte, že v pelechu trávi čas radšej ako na vašom gauči. Ak ho jeho nové miesto nezaujíma, skúste ho tam nalákať a urobiť mu to tam pohodlné.

Nahraďte to niečím iným

Ak máte mačky, viete si presne vybaviť situáci,e keď škriabu všetko, čo môžu a vlastne aj to, čo nemôžu. Dokonca aj ten najoddanejší milovník mačiek sa môže rozčúliť nad tým, že mačky dávajú pazúry tam, kde nepatria. Ak chcete tento prirodzený inštinkt oblafnúť, resp. presmerovať, skúste umiestniť obľúbenú škrabku mačiek do blízkosti nábytku, ktorý nechcete, aby vaša mačka poškriabala (možno budete potrebovať viac ako jednu škrabku).

Definujte hranice

Je naozaj dôležité, učiť vášho spoločníka, čo môže a čo nie. To, že hovoríte svojmu miláčikovi nie, no on sa nechystá držať ďalej od vášho nábytku, vás ale nemusí zarmútiť. Určite sa to raz naučí, len sa musíte vyzbrojiť trpezlivosťou. Ak si mačka brúsi pazúre na koberci alebo na sedačke, potrite miesta citrónovým muškátom. Drevené nohy na nábytku ochránite pred ohrýzaním olejom z klinčekov, psi tú vôňu neznášajú.

Autor: Ľudmila