Vždy uprataný byt? Tieto 3 tipy našich starých mám vám to zaručia!

Väčšina domácností so školopovinnými deťmi prežíva podobné pocity. Aby ste do nového školského roka vykročili tou správnou nohou, spravte doma rýchle a efektívne upratovanie - hlavne v detskej izbe! Nebojte sa však, dá sa to spraviť rýchlo a efektívne, doslova v troch krokoch.

Začnite oknami

Okno tvorí veľmi dôležitú súčasť každej miestnosti. Je bariérou pred prachom a ďalším znečistením, a preto je miestom, ktoré je potrebné umyť ako prvé. Ak aj nemáte čas na veľké umývanie, očistite parapety, otvorte okná a utrite ich rámy, hlavne v spodnej časti, kde sa usádza najviac špiny, očistite sieťku proti hmyzu. Nemusia sa lesknúť ako z reklamy, odstráňte však aspoň najväčšiu špinu.

Náš tip: Závesy a záclony predstavujú výborné lapače prachu. Rozhodne ich preto aspoň štyrikrát ročne operte alebo vyčistite. Rovnako sa prach ukladá na žalúziách, preto im venujte dôkladnú pozornosť. Po umytí okien odporúčame oprať aj ostatné textílie v miestnosti.

Preč so zbytočnosťami

Roztrieďte všetky školské i ostatné veci v detskej izbe. Hračky a hry, s ktorými sa dieťa posledný polrok nehralo, vyraďte - darujte ich ďalej alebo predajte cez inzerát. Ponechajte v izbe len tie veci, ktoré sú pre dieťa skutočne dôležité a ktoré používa.

Dieťa tak nebude zahltené zbytočnosťami a zároveň sa zbavíte veľkého zdroja neporiadku. Ak má problém s odkladaním vecí, skúste vymyslieť iný spôsob - samozrejme, čo najjednoduchší.

Náš tip: Ak je pre dieťa zložité odkladať veci prehľadne na poličky, nechajte ho radšej odkladať ich do krabíc. Veci trieďte podľa určitej logiky a pokojne mu pomôžte veselými obrázkami na krabici alebo nápisom.

Za dverami skrine

S blížiacou sa zmenou ročných období bude nutné prejsť aj šatník. Dieťa s najväčšou pravdepodobnosťou vyrástlo v lete z oblečenia a obuvi, ktoré nosilo v chladnejších jarných mesiacoch.

Je najvyšší čas vybrať každú vec a skúsiť, či je ešte dobrá, obdobne postupujte aj s obuvou. Rýchlo takto získate prehľad, ktoré veci bude potrebné nahradiť, či vám niečo nechýba, alebo naopak, či nemáte niektorých kúskov priveľa, pričom dieťa ich ani nestíha vynosiť.

Náš tip: Menej je viac. Menšie množstvo oblečenia sa dieťaťu ľahšie upratuje. Zároveň nemá preplnenú skriňu a dostatočne vynosí každý jeden kus.

V prípade potreby potom nie je problém dokúpiť ďalšie oblečenie.Ak máte dieťa, ktoré rýchlo rastie, posúvajte si oblečenie v rámci rodiny alebo okruhu rodičov s podobne starými deťmi. Tento postup je nielen šetrný k peňaženke, ale je aj ekologický.

Autor: Agáta