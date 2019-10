Zaváraniny nemusia vyzerať len škaredo: Pozrite sa, ako si ich môžete sami vyzdobiť

Zrejme v každej domácnosti nájdeme pestrú zbierku rôznych nádob na zaváranie či uskladnenie potravín. Je výborné, ak recyklujete sklenené nádoby, v ktorých ste si zakúpili potraviny, je to praktický spôsob, ako šetriť peniaze aj životné prostredie. Navyše, všetci dobre vieme, že zatiaľ čo pastu z čili papričiek alebo pesto potrebujete uskladniť v malej nádobke, na veľké nakladačky budete potrebovať aspoň sedemdecovú fľašu.

Ako ich teda vizuálne zjednotiť, aby na policiach či v komore pôsobili esteticky? Nebude to až také zložité. Samozrejme, ak máte možnosť, používajte nádoby rovnakých tvarov - aj keď v rôznych veľkostiach. Jednotiaci prvok potom môžu tvoriť vrchnáky alebo etikety. Začnime najprv dôležitým označovaním zaváranín.

Aj keď vás to možno nebaví alebo ste sa spoliehali na svoju výbornú pamäť, je vhodnejšie, ak každú nádobu správne označíte. Napísať by ste mali nielen to, čo je jej obsahom, ale aj dátum vytvorenia (sezónu). Milovníci štipľavých chutí by nemali zabúdať špeciálne oddeliť štipľavé zaváraniny. Pri príprave svojich jedinečných etikiet môžete stráviť mnoho príjemných chvíľ. Nepreberne veľa zaujímavých inšpirácií a vzorov na etikety nájdete priamo na internete.

Náš tip: Každú sezónu používajte inú farbu. Etikety budú tie isté, ale nápisy vyberajte pre každú sezónu v inej farbe. Takto budete na prvý pohľad vedieť, že je potrebné skonzumovať najprv všetky zaváraniny označené červenými nápismi, lebo ste ich zakladali už v predminulej sezóne.

Ako babička

Chcete mať zaváraniny ozdobené tradične? Z bavlnenej látky alebo z látky s úpravou PUL (ide o látku s laminátovou úpravou) nastrihajte do kruhov pokrývky viečok. Veľkosť kruhu prispôsobte viečku a na kraje pridajte aspoň 3 cm. Pozakrývajte všetky nádoby a zaviažte ladiacim (alebo naopak kontrastným) motúzikom, šnúrkou alebo stuhou.

Zdobenie nádob je vhodné až po ich sterilizácii, inak sa môže stať, že by ste svoju ozdobu porušili. Keď je však všetka robota hotová, môžete fľaše a nádoby zdobiť farbami na sklo, washi páskami alebo stuhami. Takáto výzdoba sa hodí napríklad, keď chcete dať svoje zaváraniny ako dar alebo ich postavíte na slávnostne vyzdobený stôl.

Chcete prekvapiť svoje deti či vytvoriť veselý vrchnák? Použite malú hračku, autíčko alebo postavičku či iný menší predmet na vrchnák nádoby. Prichyťte sekundovým lepidlom a po zaschnutí posprejujte postavičku i vrchnák zlatým, strieborným či iným sprejom.

Inšpirujte sa v našej GALÉRII, nie je to vôbec ťažké!

Autor: Agáta