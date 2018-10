Znamenie BÝK: Ako máte bývať, aby ste boli spokojní a šťastní?

Som býk (21. 4. - 21. 5.)

V tom prípade ste zemské znamenie, ktoré je miernej povahy. Vaše životné kroky sa zväčša dajú predvídať, no ostatní vám závidia vašu schopnosť, že sa za žiadnych okolností nenecháte vyviesť z pohody.

Muži sú veľmi praktickí, rozumní, odhodlaní a svoju budúcnosť plánujú veľmi starostlivo a dôkladne, čo trošku spomaľuje ich reakcie na milostné záležitosti. Jednoducho, unáhlené rozhodnutia nie sú vaša šálka kávy. Ženy v tomto znamení sú skutočne ženami s veľkým písmenom Ž, pretože nech sa naskytne akákoľvek krízová situácia, vy ju zvládnete.

Prečítajte si aj: Ktoré izbové rastliny prežijú všetko?

Dôležitá je pre vás kvalita materiálov

Býk je síce tvrdohlavý, na druhej strane vníma aj ostatných ľudí a situácie, no ak je niečo, na čom si potrpí, potom je to kvalitný masívny nábytok, ktorý je vyrobený na mieru. Chce, aby veci mali čo najdlhšiu životnosť a zároveň nemali zložitú údržbu, nepatrí medzi tie znamenia, ktoré volia radšej lacné drevotriesky.

Zo svojho domova chce cítiť bezpečie a útulné zázemie. Tento domov má slúžiť ako jeho útočisko, čiže investuje do neho svoj čas i peniaze. Nepatrí medzi tých, ktorým vyhovuje „mamahotel". Uteká aj od rodičov, aj z podnájmu, chce mať vlastné bývanie, ktoré by bolo jeho svätyňou.

Základ je pre neho kuchyňa

Toto zemské znamenie inklinuje k teplých farbám. Najradšej volí hnedú v jej najrôznejších podobách. Užíva si kvalitu a pohodlie, preto je pre neho dôležité aj to, či sú veci príjemné na dotyk. Býci radi do svojho interiéru zapájajú aj izbové kvetiny, no najväčší dôraz kladú na kuchyňu. Musí byť veľká, musí byť priestranná, musí v nej byť to najmodernejšie vybavenie, pretože si potrpia aj na kvalitu v jedle. Títo gurmáni sa neuspokoja s 2-platničkou v garzónke. Tak to jednoducho je.

Pozrite si našu galériu, nájdete tam všetky známe osobnosti, ktoré sú tiež v znamení BÝK.

Autor: Zuzana