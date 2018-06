Pozor na ne. Kvôli týmto veciam v spáli ochoriete!

Elektronika

Elektrosmog nie je len rozprávka pre malé deti. Preukázateľne nám škodí, a to hlavne v čase, keď si to najmenej uvedomujeme, teda počas spánku. Spánok sa pri elektrických zariadeniach stáva menej kvalitný a nepokojnejší. Problémom sú už aj elektrické budíky pri hlave. O zapnutom mobile ani nehovoríme. Ak ho už musíte mať na nočnom stolíku, tak určite len v letovom režime.

Čistiace prostriedky

Do spálene nepatria ani v prípade, že by ste ich mali uložené v perináku alebo v spodnej časti skrine. Ako môžete cítiť, voňajú aj keď sú zatvorené. Ak ste už raz porušili ich uzáver, ich pach sa vždy dostáva do ovzdušia. V princípe ide o chémiu, ktorú vdychujete, teda nič pre vaše zdravie.

Vysávač

Je jednoducho plný prachu a hoci je uzatvorený, mikroorganizmy si aj tak ľahko nájdu cestu von. Vrátane roztočov. Nehovoriac o tom, že ak je v spálni veľa prachu, tak sa aj horšie dýcha. A zhoršené dýchanie neprospieva kvalitnému oddychu.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Marcos