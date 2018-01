Predaj bytu krok za krokom: Poradíme vám, ako na to

Čakajú vás rokovania o platobných podmienkach a samotný prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti na kupujúceho. Pripravte sa na to, že záverečný proces môže vyžadovať z každej strany určité kompromisy. Je dobré, keď s tým obe strany rátajú a nestavajú sa ku každému návrhu hneď odmietavo. A takisto sa vyzbrojte aj dávkou trpezlivosti. Pretože celý proces „zúradovania“ bude chvíľu trvať. Podľa okolností to býva rádovo 4 - 8 týždňov.

1. krok: Zloženie zálohy

Prvý krok pri predaji je podpísanie rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačnej zálohy. Tá sa zvyčajne pohybuje vo výške 3 % z celkovej predávanej sumy. Záloha zostáva v depozite realitnej, advokátskej alebo notárskej kancelárie a neskôr sa započítava do predajnej ceny. Podpis tejto zmluvy a zaplatenie rezervačného poplatku zanmená pre predávajúceho a realitnú kanceláriu zaväzok, že nehnuteľnosť nebudú ponúkať ďalším záujemcom. Pre kupujúceho zasa, že podpíše kúpnu zmluvu s predávajúcim a v dohodnutej lehote doplatí zvyšok predajnej ceny. Ak by niektorá strana nedodržala podmienky rezervačnej zmluvy, rezervačný poplatok slúži ako pokuta a prepadá v prospech predávajúceho, alebo kupujúceho a realitnej kancelárie.

2. krok: Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve sa zvykne podpisovať v prípade, ak kupujúci nemá k dispozícii celú časť kúpnej ceny a financuje kúpu nehnuteľnosti napríklad cez úver. Alebo ak je lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy dlhšia, napríklad 6 mesiacov. Ďalsší prípad je, ak kupujúci poskytne predávajúcim ešte pred podpisom kúpnej zmluvy vyšší obnos finančných prostriedkov, napríklad na vyrovnanie pozdlžností prípadne predčasné splatenie hypotekárneho úveru. Podpisom tejto zmluvy sa obe strany zaväzujú podpísať v stanovenom termíne kúpnu zmluvu. Zmluva o budúcej zmluve by mala vždy obsahovať aj návrh kúpnej zmluvy.

3. krok: Kúpna zmluva

Ak si kupujúci plánuje brať na byt úver, je seriózne, ak si vopred zistí vo finančných inštitúciách svoje možnosti na získanie hypotéky. Predíde tak prípadnému prepadu rezervačného poplatku v prospech predávajúceho a realitnej kancelárie. Až v okamihu, keď má kupujúci vyriešené náležitosti ohľadne financovania nehnuteľnosti, sa uzatvára kúpna zmluva. Týka sa to bytu v osobnom vlastníctve. V nej je okrem ostatných náležitostí veľmi dôležité uviesť dátum, dokedy sa odovzdá nehnuteľnosť novému majiteľovi. Podpisy predávajúcich na kúpnej zmluve musia byť úradne overené.

4. krok: Odovzdanie bytu

Po zaplatení celej kúpnej ceny nasleduje odovzdanie nehnuteľnosti na základe preberacieho protokolu. Ten má obsahovať údaje o predávajúcich a kupujúcich, údaje o nehnuteľnosti, stav odoberaných energií, výrobné čísla meračov, počet a druh kľúčov, ktoré odovzdávate kupujúcemu a poznámky k stavu preberanej nehnuteľnosti.

5. krok: Návrh na vklad

Až po podpise kúpnej zmluvy predávajúci podpisuje v banke záložné zmluvy. Nemalo by sa to robiť opačne. Dobrá realitná kancelária vás odbremení od cesty na kaster, kde sa podáva najprv Návrh na vklad Záložných zmlúv a následne Návrh na vklad Kúpnych zmlúv. Poplatky za oba návrhy sú 66 eur v kolkoch. Návrh na vklad Záložných zmlúv hradí kupujúci a Návrh na vklad Kúpnych zmlúv spravidla hradí predávajúci, respektíve realitná kancelária. Zápis do katastra trvá približne jeden mesiac. Za poplatok 266 eur to trvá 15 dní.

6. krok: Odhlásenie energií

Nasleduje odhlásenie a prihlásenie u dodávateľov energii a u správcu bytového domu. Môžete to urobiť spoločne, ale ak sa neviete zladiť, najskôr sa robí odhlásenie a potom nahlásenie nového majiteľa. Plynárne a elektrárne vám tento úkon zabezpečia na základe podpísanej a overenej kúpnej zmluvy a preberacieho protokolu, správca bytového domu bude vyžadovať doklad o povolení vkladu, alebo právoplatný list vlastníctva použiteľný na právne účely, na ktorom už ako majiteľ bude figurovať kupujúci. Poplatok za výber takéhoto listu vlastníctva je 8 eur v kolkoch.

Trochu iný prípad...

Pri družstevnom byte je to trocha inak. Ak pri kúpe chcete využiť financovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru, na ručenie potrebujete inú nehnuteľnosť alebo jednoducho musíte mať hotovosť.Najskôr sa podpisuje Zmluva o budúcej zmluve o prevode členských práv a povinností. Zmluva o prevode členských práv a povinností zaväzuje obe strany uzavrieť medzi sebou v stanovenom termíne Zmluvu o prevode členských práv a povinností. Pri podpísaní Zmluvy o budúcej zmluve o prevode členských práv a povinností skladá kupujúci do advokátskej, notárskej alebo realitnej kancelárie časť kúpnej ceny nehnuteľnosti ako rezervačný poplatok.

V prípade družstevného bytu nepredávate byt v osobnom vlastníctve, ale iba členské práva a povinnosti . V praxi to znamená, že kupujúci nebude zapísaný na liste vlastníctva , ako jeho majiteľ, pretože byt zostáva naďalej vo vlastníctve bytového družstva. Preto ako posledný krok nie je návrh na vklad na katastri, ale podpis zmluvy o prevode členských práv a povinností na bytovom družstve.

A čo dane?

Od 1. januára 2011 platí, že ak predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom obdobie kratšie ako päť rokov, ste povinný zaplatiť daň z príjmu. Lehota sa začína počítať od vkladu do katastra nehnuteľností. 19 - percentnú daň a 12,5 – percentné zdravotné odvody zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli. Samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky ako napríklad rekonštrukcia.

Pri predaji budete potrebovať :

Dokumety, ako ste byt nadobudli - Originál kúpnej alebo inej zmluvy , napríklad darovaciu zmluvu, právoplatné osvedčenie o dedičstve a podobne.

Aktuálny výpis LV a katastrálnu mapu z katastra - najmä pre potreby znalca k hypotekárnemu úveru)

Kontakt na správcu s potvrdením, že máte vysporiadané všetky pohľadávky ( nájom, fond opráv), je to povinná príloha pri podaní návrhu na vklad kúpnych zmlúv

Ročné vyúčtovanie za byt s rozpisom platieb spojených s užívaním bytu

Autor: Denisa SLANČOVÁ, odborná spolupráca Ing. Marian ŠČAMBORA, Directreal