Chystáte sa predať byt či dom? Poradíme vám, ako na to

Pamätajte na to, že prvý dojem, či už to bude internetová prezentácia, alebo neskôr obhliadka, je väčšinou pre záujemcu najdôležitejší. Vzhľad a kondíciu predávanej nehnuteľnosti môžete vylepšiť aj svojpomocne, bez nutnosti veľkých rekonštrukcií.

V prvom rade dajte priestory do poriadku tak, aby pôsobili čo najpriestrannejšie, čisto a boli čo najviac presvetlené. Je vhodné, ak ich krátko pred predajom vymaľujete. Ak predávate dom so záhradou alebo trávnikom, udržujte ho zelený a zdravý.

Dobré rady nad zlato

Až takto pripravené priestory nafoťte. Ideálny je širokouhlý fotoobjektív, aby ste čo najviac zachytili priestor a nielen veľkú obrazovku televízora.

Vyberte si slnečný deň, prirodzené svetlo dodá interiéru pocit priestrannosti. Môžete si pripraviť videoprehliadku alebo 3D prezentáciu a, samozrejme, nezabudnite na pôdorys. Veľmi dôležité sú korektné údaje o ploche.

Nie je jedno, či predávate 80 m2 podlahovej plochy bytu, alebo ste do toho zarátali aj plochu balkónov, prípadne pivnice. Neskrývajte nedostatky, či už okolia, alebo samotnej nehnuteľnosti. Vráti sa vám to ako bumerang.

Ak máte z okien výhľad na továreň, nafoťte ju. Klienti to pri obhliadke aj tak uvidia. Tí, ktorým by to prekážalo, na vašu ponuku nebudú reflektovať, čím si ušetríte čas.

Ako stanoviť cenu?

Ak si cenu určujete bez odborníka, je dobré sledovať realitné portály, kde ponúkajú podobné nehnuteľnosti, ako je tá vaša. Berte do úvahy vek stavby, jej technický stav, lokalitu a, samozrejme, výmeru. Štatistiky potvrdzujú, že ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti napokon predajú, sú približne o 3 až 6 % nižšie ako ceny, za ktoré sa inzerujú.

Nebojte sa realitky

Ak sa chcete vyhnúť telefonátom od prípadných záujemcov, túto časť za vás ochotne absolvujú realitní makléri. Tí vďaka webstránkam a inzercii vašu nehnuteľnosť zviditeľnia a oslovia vás len v prípade seriózneho záujemcu.

Navyše sa postarajú o všetky potrebné formality a poskytnú kupcovi právny servis, vďaka čomu si ušetríte chodenie po úradoch. A v neposlednom rade vás ochránia pred neserióznym záujemcom.

Obhliadky

Myslite na to, že potenciálni kupujúci sa chcú v novom domove cítiť od začiatku ako majitelia, nie ako záujemcovia. Preto zvoľte príjemný prístup a zabezpečte, aby v byte alebo dome nebola zima, príliš teplo alebo rušivý hluk z ulice. Aby sa u vás záujemca cítil príjemne a stúplo jeho nadšenie, nezabudnite na zopár jednoduchých trikov: Poupratujte, vyvetrajte a do vázy dajte kvety. Príjemná vôňa čerstvo napečených vanilkových rožkov tiež dokáže urobiť zázraky. Najmä ženy majú citlivý nos a s príjemnou vôňou si okamžite spájajú teplo rodinného kozuba.

Nechajte potenciálneho kupca prezrieť si v pokoji a dôkladne celú nehnuteľnosť. Dohodnite sa so známymi, aby vám postrážili možno pre niekoho rušivé elementy, ako sú šantiace ratolesti alebo štvornohí miláčikovia. Sú to síce detaily, no niektorých záujemcov môžu zbytočne znervózňovať Buďte pripravení pravdivo odpovedať na otázky, najmä čo sa týka mesačných prevádzkových nákladov.

Zrátajte všetky účty, ktoré platíte za energie, kanalizáciu a podobne, aby ste záujemcu nezavádzali. Je to voči nemu korektné a budete v jeho očiach pôsobiť dôveryhodne. V ďalšom čísle sa pozrieme už na samotný predaj v detailoch.

Odborník radí:

Ing. Marian ŠČAMBORA www.directreal.sk

"Ak sa rozhodnete pre exkluzívny predaj, prenesiete celú zodpovednosť za predaj na vášho osobného makléra. Ten vás musí pravidelne informovať o stave záujmu o nehnuteľnosť, aktuálnych cenách a hľadá možnosti, ako čo najlepšie prezentovať vašu nehnuteľnosť potenciálnemu záujemcovi. Ak nehnuteľnosť neobývate, môžete mu od nej poskytnúť kľúče a on vás až pred koncom celého obchodu zoznámi s kupujúcim."

Realitné portály:

www.reality.sk

www.topreality.sk

www.reality.sme.sk

www.nehnutelnosti.sk

Autor: Pekné Bývanie/Denisa SLANČOVÁ