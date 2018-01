Nie ste spokojní so zálohovou platbou na byt?

Ak máte pocit, že údaje na zálohovom predpise nie sú správne či prehľadné, alebo nie ste spokojný so správou domu, mali by ste sa obrátiť na svojho správcu. Prv než sa však pustíte do vybavovania, možno sa vám zíde stručný prehľad informácií, ktoré sa týkajú problematiky zálohových platieb nielen v starších bytoch, ale aj v novostavbách.

Za čo vlastne platíme pri zálohovej platbe?

Mesačné zálohové platby sa viažu na reálny odhad výdavkov spojených so správou bytového domu. Okrem bežných nákladov určených na prevádzku, údržbu a opravy, sa môže v zálohovom predpise objaviť aj položka investičných nákladov na potenciálne väčšie opravy, prípadne rekonštrukcie či modernizáciu budovy. Zálohové predpisy sa v jednotlivých bytových domoch, samozrejme, líšia. V princípe však na zálohovom predpise nemožno vynechať náklady na dodávku tepla, vody, elektrickej energie spoločných priestorov, osvetlenie vonkajšie, aj vnútorné, upratovanie, odvoz a likvidáciu odpadu, výťahy, technickú či zimnú údržbu. Samostatné položky predstavujú poplatok za správu domu a príspevky do fondu údržby a opráv.

Zálohový predpis by mal byť primerane podrobný, ale predovšetkým prehľadný, zrozumiteľný a transparentný. Vďaka týmto dôležitým atribútom si môžete utvoriť jasnú predstavu o tom, za čo vlastne platíte. Podobu konkrétneho zálohového predpisu z veľkej časti ovplyvňujú aj stavebno-technické charakteristiky bytového domu. Kľúčová je napríklad energetická náročnosť budovy, no často aj jej celkový stav, ktorý môže ovplyvňovať výšku jednotlivých preddavkov na zálohovom predpise. Svoju rolu zohráva aj náročnosť vlastníkov bytov a ich požiadavky na štandard poskytovaných služieb, ktorý samozrejme tiež ovplyvňuje prevádzkové náklady, a teda aj výšku mesačných preddavkov. Typickým príkladom takejto služby je upratovanie, kde na výsledok (ale samozrejme aj výslednú cenu), nemá vplyv len kvalita upratania, ale aj jeho frekvencia, či použité čistiace prostriedky.

V novostavbe platíte viac

Majitelia bytov v novostavbách si pred kúpou bytu často neuvedomujú, že budú musieť platiť aj za moderné technológie, ktoré sa v bytovom dome nachádzajú. Podľa legislatívy sa musia tiež pravidelne vykonávať odborné prehliadky a skúšky pre vyhradené technické zariadenia, a to tlakové, zdvíhacie, elektrické či plynové. V novostavbe môže byť napríklad elektronická požiarna signalizácia, kamerový systém, chladenie, vzduchotechnika či odvetrávanie garáží. Všetky tieto moderné technológie sú náročnejšie na prevádzku či údržbu, čo sa pochopiteľne, odrazí na zálohovom predpise.

Výška preddavkov

Výsledná podoba zálohového predpisu v konečnom dôsledku závisí nielen od samotného ročného nákladu za prevádzku bytového domu, ale aj od spôsobu rozúčtovania jednotlivých nákladov. Pri rozúčtovaní musí správca zohľadniť mieru využívania spoločných častí a zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov. Je štandardom, že spôsob rozúčtovania jednotlivých položiek zálohového predpisu či už podľa plochy bytu, osôb, mesiacov alebo počtu bytov, býva dohodnutý priamo v zmluve o správe. Vlastníci bytov majú právo zmeniť a odsúhlasiť rozúčtovanie nákladov podľa iného kľúča, musí sa však na ňom zhodnúť väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Častým predmetom sporu býva napríklad výťah, ktorý zvyčajne nepoužívajú vlastníci bytov na prvom poschodí. Ak sa nadpolovičná väčšina majiteľov zhodne na spoločnom riešení, takáto položka sa môže rozúčtovať s vylúčením vlastníkov bytov na prvom poschodí.

Nemusíte čakať na vyúčtovanie do mája

Ročné vyúčtovanie, ktoré poskytuje ucelený obraz o správe domu, je správca bytového domu povinný vypracovať najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Vlastník bytu má však podľa zákona právo nahliadnuť do účtovníctva spravovaného domu aj v priebehu roka. Ak máte teda pocit, že údaje na zálohovom predpise nie sú správne či prehľadné alebo nie ste spokojný so správou domu, mali by ste sa obrátiť na svojho správcu. Môže vám pomôcť aj rada nezávislého odborníka, s ktorým možno prekonzultovať konkrétny problém.

