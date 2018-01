Poradíme: osvedčené postupy, aby pre bezchybné vymaľovanie

Prvý krok k úspechu je preveriť stav stien. Od toho bude závisieť ďalší postup. Ak má stena za sebou 3 až 5 maľoviek, pravdepodobne ich bude treba zoškriabať. Zistíte to malým testom – navlhčite stenu na ploche asi jedného štvorcového metra. Ak sa po pol hodine medzi vrstvami starého náteru nevytvoria bubliny, nemali by sa vrstvy odlučovať ani pri maľovaní. Či je vrchný náter súdržný, možno skontrolovať ostrým nožom. Narežte ním do povrchu hustú mriežku. Ak intenzívne odpadáva, novú vrstvu farby určite neunesie.

Kroky, ktoré nesmiete vynechať

Súdržný podklad môžete hneď penetrovať, aby sa vyrovnala jeho savosť a zabránilo sa vzniku fľakov. Ešte predtým by ste však nemali zabudnúť na mastné miesta v kuchyni, prípadne povlak cigaretového dymu. Tie je nutné pred maľovkou neutralizovať saponátom s vysokým obsahom enzýmov alebo slabým roztokom lúhu, ktoré zvýšia jej priľnavosť. Aj stopy po zatečení treba od nového náteru oddeliť nepriepustnou bariérou. V ponuke je viacero prípravkov na izolovanie škvŕn, ktorých účinok je trvalý. Je dôležité, aby pred ďalšou maľovkou dokonale zaschli. V byte sa môže vyskytnúť aj pleseň, v tom prípade radšej s maľovaním počkajte. Plesne sú spravidla len dôsledok závažnejších problémov, napríklad zlého utesnenia okien, zatekania vody do bytu. Tento problém treba riešiť komplexne. Likvidácia plesní zo steny a pretretie postihnutého miesta vrstvou novej farby je len dočasné riešenie. Po vyschnutí penetračného náteru môžete naniesť prvú vrstvu farby, ktorá zvýrazní všetky nedostatky steny – ryhy, obité rohy či diery po klinčekoch. Opravíte ich na to určenými stierkami. Väčšinou sa dočítate, že nerovnosti povrchu by ste mali opraviť ako prvé, aby bol podklad rovný, a až potom penetrovať a maľovať. Profesionáli však na to majú recept – kým prvý náter schne, opravia defekty, čím ušetria čas. Po zaschnutí prvého farebného náteru aj lokálnych stierok môžete naniesť ďalší. Vždy začínajte stropom. Myslite na to, že denné svetlo dopadajúce do miestnosti odhalí ťahy štetcom a valčekom, preto ich treba natočiť tak, aby smerovali kolmo k zdroju svetla. Pokračujte stenami, kde začnete najväčšími plochami a skončíte pri tých najmenších.

Keď treba zoškrabovať omietku

Ak staré vrstvy a povrch nie je súdržný, odlupuje sa, neostáva nič iné, ako starú maľovku zoškriabať. Urobíte to tak, že namočíte 3 – 4 m2 steny vodou, a keď maľovka napučí, špachtľou ju zoškriabete. Takto ju postupne odstráňte z celej plochy. Potom prichádza na rad penetrácia a oprava nerovností stierkou. Niekedy je lepšie naniesť sadrovú stierku na celú plochu a vytvoriť nový povrch pod maľovku. Robí sa to v dvoch vrstvách, pretože prvý nános stierky vsiakne, vystúpia ryhy a iné nedostatky povrchu a tie dokonale prekryje až druhá vrstva. Po zaschnutí stierky a jej zbrúsení môžete maľovať.

Nie vždy treba penetrovať

Ak stojíte pred prvým maľovaním sadrokartónovej alebo novoomietnutej steny, postup je trošku odlišný. Sadrokartón sa tiež najskôr penetruje a potom sa nanáša maľovka. Keďže tento povrch je veľmi nasiakavý, niekedy sú potrebné aj tri nátery. Odborníci majú na to fígeľ – už do penetráku nalejú trocha farby, aby podklad dostal farebný nádych. Aj na sadrokartóne vystúpia po prvej vrstve maľovky rôzne nedostatky, najmä v spojoch dosiek a v styku panelov so stropom. Ryhy a praskliny v spojoch panelov môžete opraviť aj stierkou, pevnejšie sú však laminátové pásky. Rátajte však s tým, že spoje stále pracujú a časom sa môžu praskliny objaviť znovu. Styk sadrokartónovej priečky so stropom sa vypĺňa akrylátovým tmelom. Príprava novej omietky na maľovanie nezaberie toľko času. Najskôr vyzretý povrch prejdite brúsnym papierom, aby z neho opadalo uvoľnené zrno, a zbavte ho prachu. Potom penetrujte a v dvoch vrstvách aplikujte maľovku. Fázu penetrovania však treba vynechať pri sadrových omietkach, ktoré sú mastnejšie ako stierky. Penetrák by zaniesol póry a vytvoril by hladký zrkadlový povrch, na ktorý by farba nepriľnula, ale stekala. Zachráni to len vrstva stierky a potom maľovka.

Prvýkrát použite matnú farbu

V súčasnosti sa najviac používajú akrylátové farby, v rebríčku za nimi stoja disperzné a vodou riediteľné farby. Môžete sa rozhodnúť, či budú matné, alebo lesklé. Keď maľujete prvýkrát, siahnite po matnej, sú na nej menej vidieť nedostatky ako pri lesklej. oteruvzdorné a vodoodolné farby sú tiež vhodné do miestností s vyšším rizikom zašpinenia, pretože sa dajú čistiť vlhkou handričkou.

Chce to trpezlivosť

Reč je o strhávaní starých papierových tapiet lepených pred niekoľkými desaťročiami. Do lepidla bolo vtedy zvykom pridávať duvilax, takže ich odstránenie ide pomaly. Bez vody sa to nazaobídete. Namáčať neustále tapety štetcom je namáhavé. Môžete použiť paru, alebo si to uľahčiť hadicou pripevnenou na batériu a rozprašovačom vlhčiť tapety, kým sa nebudú dať odlepiť. Ešte pred namáčaním vám odporúčame podložiť pod stenu nepremokavú fóliu. Po úspešnom dokončení bude nevyhnutné povrch stierkovať, predtým ho však ešte penetrujte.

Čo za to?

Profesionálni maliari vymaľujú trojizbový byt za dva dni, časovo náročnejšie je stierkovanie, ktoré zvládnu asi za päť dní. Cena za prácu sa odvíja od plochy. Za oškrabanie starého náteru zaplatíte od 30 do 50 centov za štvorcový meter, za penetráciu 40 centov, za každú vrstvu náteru od 50 do 70 centov. V cene nie je započítaný materiál. Ak si kupujete farbu sami, pri výpočte k základným dvom alebo trom náterom pripočítajte 10 % rezervu.

Skôr ako chytíte valček

Vybrať správny farebný tón patrí k tým príjemnejším fázam maľovania. Najjednoduchšie sa nanášajú biele odtiene, ktoré možno aj bez problémov opraviť. Na pigmentovaných náteroch je už každá lokálna oprava viditeľná, často treba premaľovať celú stenu. Keď vyberáte bielu farbu, zistíte, že sa môžu medzi sebou odlišovať nielen cenou, ale aj intenzitou. Čím je miestnosť menšia a prísun svetla obmedzenejší, tým viac by ste mali dbať na výber kvalitnej snehobielej farby. Podobné je to s pigmentovanými farbami. Tie, čo sú lacné, predtónované výrobcom, obsahujú iba nepatrnú dávku pigmentu, ktorým sýty odtieň nedosiahnete. Ak vám záleží na sýtosti a kvalite, dajte si želaný odtieň namiešať vo farebnom štúdiu. Výhoda je, že ak nesprávne odhadnete množstvo farby, vždy vám dokážu namiešať identický odtieň.

Autor: Adela Motyková, odborná spolupráca Viliam Daráš, ELMAL/ipeknebyvanie.sk