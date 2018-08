Chystáte sa maľovať či tapetovať? Pod maľovku alebo tapety dajte sadru!

Tapety sú citlivé na rovnosť a hladkosť podkladu, preto by ste mali steny najskôr vystierkovať. To isté platí v prípade, že sa chystáte rozžiariť steny farbami. Absolútne hladký a na dotyk príjemný povrch docielite pomocou sadry. Sadra navyše nepáchne, výborne priľne k povrchu a je schopná regulovať klímu v interiéri. Zvýšená vlhkosť z varenia, sprchovania, prania, sušenia bielizne sa prejavuje nepríjemným zápachom až vznikom plesní a rastom húb, preto je treba klímu regulovať. Naopak, aj veľmi suchý vzduch je škodlivý, vysušuje sliznice hrdla a nosa, čo má za následok šírenie vírusov a vznik respiračných ochorení. Ak je vlhkosť zvýšená, sadrová stierka ju prijíma svojimi pórmi a pri suchej klíme ju naopak vracia prostrediu. Sadrová stierka má priaznivé pH a je vhodná aj pre alergikov, do detských izieb a spální. Voda viazaná v sadre pôsobí ako zabudovaná ochrana proti požiaru.

Jednoduché spracovanie sadry

Práca so sadrou je naozaj jednoduchá a rýchla. Pri samotnom spracovaní však treba dodržať niekoľko základných pravidiel:

Suchá zmes sa sype vždy do čistej vody a nikdy nie naopak.

Ak na miešanie používate elektrické miešadlo, nastavte ho na nízke otáčky.

Na spracovanie sadrových stierok a omietok je vhodné hliníkové a nerezové náradie.

Po nanesení materiálu steny rýchlo schnú, povrch nie je potrebné brúsiť, a teda nevzniká zbytočná prašnosť.

Pri použití sadrovej stierky určite oceníte aj zlepšenie akustických vlastností stien a tepelného prestupu, ako aj prípadné ľahké odstránenie tapiet z povrchu. Po zaschnutí sadrového povrchu môžete nanášať farbu alebo lepiť tapety. Pred úpravami farbou, steny najskôr napenetrujte, aby bol podklad rovnako nasiakavý po aplikovaní farby.

