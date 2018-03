Jedenásť mýtov o praní: Robíte aj vy tieto chyby?

1. Čím viac prášku na pranie použijem, tým lepšie je bielizeň vypraná.

Hoci by sa toto tvrdenie dalo považovať za logické, nie je to tak. Pracím prostriedkom vylepšujú ich účinnosť pridané enzýmy a aktívny kyslík. Práve tie majú na svedomí štiepenie organických nečistôt, ktoré dokážu na rozdiel od prostriedkov používaných pred pár rokmi odstrániť odolné škvrny aj pri nižšej teplote. A, samozrejme, ušetríte aj na množstve pracieho prostriedku. Nápomocné sú aj najnovšie modely práčok. Sú natoľko inteligentné, že si vedia množstvo prostriedku samy nadávkovať podľa hmotnosti bielizne a stupňa znečistenia. Nielenže ušetríte prací prostriedok, ale aj životné prostredie. Spotrebitelské testy potvrdzujú, že najúcinnejšími bojovníkmi na znecistenú bielizen sú prostriedky v klasickej práškovej forme. Géloví konkurenti zatial také účinky nedosahujú.

2. Keď budem prať bielizeň pri vyššej teplote, bude čistejšia.

Omyl. Vyššie teploty výsledok prania nezlepšia, pretože základom pracích práškov a najmä gélov sú spomínané enzýmy. Nad 60 °C sa prejaví až účinnosť bielidiel. Vysoká teplota navyše škodí aj vašej práčke. Zvyšuje sa pri nej usadzovanie vodného kameňa, najmä pri tvrdej vode. Nové modely práčok sa dokážu postarať o šetrné vypratie farebných textílií bez straty farby a tvaru bielizne. Využívajú napríklad pranie už pri teplote 15 °C. Kvalitou sa vyrovná praniu pri 40 °C a pritom ešte ušetríte až 80 % energie. K rozpusteniu pracieho prostriedku určite prispieva aj správna rotácia bubna. Keďže každá značka má svoje tajné tromfy, dajte sa poučiť pri nákupe predajcom.

3. Čím viac aviváže, tým bude bielizeň hebkejšia.

Omyl. Aviváž rovnako ako prášok je potrebné dávkovať podľa návodu a s mierou. Najmenej jej patrí na syntetiku, kde na 4,5 kg postačí 18 ml, na zmiešané tkaniny a vlnu 24 ml a na bavlnu asi 36 ml. Ak sa dávkovanie preženie, naruší sa napríklad nasiakavosť uterákov. Vlákno sa „obalí“ avivážou a nesaje vodu.

4. Použitú vodu s práškom môžeme použiť znovu.

Toto je jav, s ktorým sa môžete stretnúť v nejednej slovenskej domácnosti. V snahe ušetriť čo najviac na účte za vodu sú mnohé gazdinky schopné stráviť hodiny zachytávaním použitej vody s rozpusteným detergentom. Čistiaca účinnosť pracieho prostriedku je však aktívna iba raz. Pri každom ďalšom praní sa účinnosť prášku výrazným spôsobom znižuje. Nehovoriac o tom, že uvoľnené nečistoty z prvého prania sa takto postupne prenášajú na tie ďalšie. Ideálnym riešením pre šetrné gazdiné je práčka s technológiou, ktorá si sama dávkuje množstvo vody a energie podľa množstva a stupňa znečistenia bielizne.

5. Zhora plnená práčka je nestabilná a hlučnejšia ako spredu plnená.

Tento mýtus sa u nás šíril v minulosti. Mohutná konštrukcia práčok prenášala odstredivú silu do okolia. Dnešné práčky, či už zhora, alebo spredu plnené, sú nielenže odpružené a stabilné pri odstreďovaní, ale vďaka novej technológii pripojenia motora priamo na bubon práčky sú aj tiché. Motor dokáže vďaka senzorom optimalizovť odstreďovací cyklus, postará sa o rovnomerné rozloženie bielizne v bubne. Hlučnosť práčky sa tak pri odstreďovaní môže znížiť až o 5 dB.

6. Čím vyššie otáčky, tým je bielizeň viac pokrčená.

Krčenie jednotlivých kusov oblečenia závisí predovšetkým od typu tkaniny. Úroveň odstreďovania výrazne ovplyvní aj samotné sušenie bielizne. Napríklad veľmi odolným materiálom je bavlna. Ak máte doma práčku, ktorá dokáže odstreďovať rýchlosťou až 1 400 otáčok za minútu, výrazne vám skráti čas sušenia bavlnenej bielizne. Vysoké otáčky však nie sú vhodné na jemné tkaniny, pretože tie sú náchylné na krčenie. Aj pre takéto prípady je preto ideálnym riešením technológia na pranie jemnej bielizne. Nedôjde k spusteniu odstreďovania na príliš vysokých otáčkach.

7. Do bytov s nedostatkom priestoru sú vhodné len zhora plnené práčky.

Ak máte na práčku v byte vyčlenené miesto iba 50 cm široké, máte iba jednu možnosť, zhora plnený model. Zboku plnené práčky sa síce dokázali už dávnejšie zredukovať do hĺbky, no zo štandardnej šesťdesiatkovej šírky nevedia ubrať. Jednou z mála výhod zhora plnených práččok je komfortnejšie vkladanie či vykladanie náplne. Kapacita jednotlivých modelov môže byť rôzna. Je síce pravda, že spredu plnené modely poskytujú o niečo väčšiu kapacitu, no doteraz to bolo na úkor vonkajších rozmerov. Dobrá správa však je, že najnovšie spredu plnené práčky už vedia tiež ponúknuť kapacitu aj 7 kg bielizne pri hĺbke iba 44 cm.

8. Práškový prací prostriedok necháva na oblečení škvrny.

Kľúčovým faktorom efektívneho prania bez zanechania škvŕn je dokonalé rozpustenie pracieho prostriedka. Pri tekutých typoch je proces rozpúšťania oveľa jednoduchší, a preto sú takéto detergenty vhodné najmä na pranie pri krátkych programoch ci programoch s použitím nižšej teploty. Naopak sypký prací prostriedok je vhodný na dlhšie pracie cykly. V každom prípade však treba zobrať do úvahy fakt, že v procese rozpúšťania pri oboch typoch zohráva, popri rotácii bubna, dôležitú úlohu aj postupné zvyšovanie teploty, počas ktorého dochádza k postupnému uvoľňovaniu čistiacich látok a ich efektívnemu rozloženiu v rámci náplne. Dokonalé rozpustenie pracieho prostriedka zaručujú práčky s asymetrickým otáčaním bubna. Tento pohyb sústreďuje tkaniny rovnomerne okolo bubna, vďaka čomu sa prací prostriedok dokonale rozpustí aj pri veľmi nízkych teplotách.

9. Časť pracieho prostriedka sa na začiatku prania odplaví do kanalizácie.

V momente, ked odštartujete prací cyklus, práčka začne napúštať vodu do nádrže, v ktorej je osadený bubon. Nádrž je hadicou prepojená s čerpadlom, ktoré po skončení prania alebo pláchania odvedie použitú vodu do kanalizácie. Mnoho ľudí sa preto domnieva, že časť prášku sa pri úvodnom naplňaní spolu s vodou dostane do hadice medzi bubnom a čerpadlom, kde bez využitia „čaká“ na moment, kým ho čerpadlo pošle do kanála. Našťastie vďaka práci inovátorov je aj tento jav už iba minulosťou. Súčasné práčky sú vybavené takzvanou ekologickou gulôčkou, ktorá v správnej chvíli vytvorí bariéru medzi ústim nádrže a odčerpávacím systémom. Práčka teda zúžitkuje celé množstvo použitého detergentu a nič z neho tak nevyjde nazmar.

10. Stačí používať jeden program na všetky druhy oblečenia.

To je častá realita v slovenských domácnostiach. Pre dokonalé výsledky prania zohráva dôležitú úlohu najmä typ materiálu. Kľúčovou je nasiakavosť. Štandardne sa programy delia na bavlnené a syntetické. Doplnené môžu byt o špeciálne programy, ako napríklad džínsy. Trendovému farebnému oblečeniu nahrávajú špeciálne programy zohladňujúce farby bielizne. Program Dark Colours chráni čierne a tmavé tkaniny pred vyblednutím, program Light Colours vyčistí svetlé tkaniny bez toho, aby sa navzájom zafarbili, či program Mixed, ktorý perfektne vyperie zmiešanú bielizeň.

11. Práčka sa čistí sama.

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že bubon práčky je stále čistý a lesklý, opak môže byt pravda. Klúčovou je predovšetkým starostlivosť, akú svojej práčke venujete. Rovnako jej pravidelné čistenie a odvápňovanie špeciálnymi prostriedkami minimálne dvakrát ročne, čo v konečnom dôsledku výrazným spôsobom ovplyvňuje aj samotnú životnosť práčky. Teplé a vlhké prostredie vytvára ideálne podmienky na tvorbu baktérií. Najcitlivejším miestom v práčke je priestor násypky a čerpadla. I na tento neduh sa však našiel liek. Špeciálny materiál násypky a filtra čerpadla môže znížiť tvorbu a množenie baktérií a plesní. Tým sa výrazne eliminuje aj vznik nepríjemných zápachov.

Autor: Edita JANÍKOVÁ, odborná spolupráca Whirlpool,