Päť kreatívnych nápadov, ktoré opticky zväčšia vašu kuchyňu

Využite priestor okna

Ak vo svojej kuchyni máte okno, pre ktoré ste stratili drahocenné centimetre pri plánovaní kuchynskej linky, skúste ho využiť. Napríklad dvoma otvorenými poličkami, na ktoré môžete umiesť sadu pohárov či tanierov.

Otvorte ju

Ak máte kuchynskú linku na jednej stene, opticky pomôže, ak uzavreté skrinky doplníte otvorenými. Kuchyňa nebude vyzerať tak stiesnene a ak stenu za poličkou natriete výraznejšou farbou, priestor to veľmi oživí. Siahať by ste však mali po svetlejších odtieňoch, lebo tie tmavé majú tendenciu opticky zmenšovať.

Pracujte s každým centimetrom

Ak je kuchyňa veľmi malá, o to viac času a fantázie by ste mali venovať jej navrhovaniu. Aby ste maximalizovali úložné priestory, mali by ste využiť aj miesta, ktoré by inak zostali nevyužité. V tejto kuchyni napríklad zapustili do steny užšiu knižnicu, ktorá slúži na odkladanie pošty či kuchárskych kníh. A dole je dokonca aj domček pre domáce zviera.

Využite druhú stenu

Ak máte úzku kuchyňu a kuchynská linka sa zmestí len na jednu stenu, neznamená to, že druhá musí ostať nevyužitá. Môžete na ňu zavesiť poličku na koreniny alebo šálky a aj zdanlivo nevyužiteľný priestor sa stane užitočným.

Nad chladničkou

Aby ste dosiahli viac úložného priestoru, nebojte sa aj poličiek nad chladničkou. A ak chcete tvrdiť, že je to príliš vysoko a preto nepraktické, položte si otázku, ako často napríklad pečiete tortu, bábovku alebo čokoľvek iné. Práve na tieto menej využívané kuchynské náčinie je priestor nad chladničkou ideálny.

Autor: pluska.sk