Nech po zime ožije: Poradíme vám, ako oživiť omietku

Rovnako omietka potrebuje z času na čas malú údržbu. Nájdite si na ňu čas skôr, ako ju poveternostné vplyvy alebo mechanické poškodenie začne degradovať. Opravy potom budú oveľa náročnejšie.

Čistenie omietok

Hrubšie nalepené nečistoty ako tráva, pavučiny, treba odstrániť nasucho ometením alebo povysávaním tak, aby nedošlo k rozotreniu nečistoty, prípadne poškrabaniu omietky. Prach a mastnota sa odstraňujú prúdom vody. Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do škár, napríklad v mieste začatia omietky nad terénom. Ak nájdete špinavé čierne bodky alebo škvrny na fasáde, ktoré sa nedajú odstrániť vodou, s najväčšou pravdepodobnosťou bude napadnutá riasami alebo hubami. Zvyknú sa objaviť tam, kde je fasáda vystavená dažďovej vode – najmä v okolí odkvapových rúr, strechy, pri parapetoch, rámoch okien a dverí. Prach a mastnota sa odstraňujú prúdom vody. Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do škár, napríklad v mieste začatia omietky nad terénom. Tieto miesta treba najskôr ošetriť protiplesňovým náterom, potom fasádu umyť a opäť aplikovať náter proti plesniam. Na takto ošetrenej omietke je vhodné obnoviť fasádnu farbu. Ak je fasáda v oblasti s rizikom výskytu rias a húb, použite farbu s protiplesňovou úpravou. Na vlhkých miestach sa zvyknú objaviť aj biele škvrny, no nemusia to byť plesne. Či ide o soľné výkvety, môžete identifikovať jednoduchým pokusom: Po odstránení zo steny a ponorení do vody sa pleseň nerozpustí, soľ áno. Výkvety neumývajte vodou, lebo soľ sa rozpustí, vsiakne naspäť do podkladu a po čase vám fasáda „rozkvitne“ znovu. Povrch treba očistiť na sucho, napríklad omiesť alebo očistiť tvrdou kefou.

Obnova fasádnym náterom

Ak sa rozhodnete obnoviť fasádu aj novým náterom, musíte najprv odstrániť všetky uvoľnené časti pôvodnej omietky. Podklad potom treba dôkladne opraviť, vyrovnať a až po dostatočnom vyzretí aplikovať náter. Fasádna farba musí zodpovedať podkladu a účelu svojho použitia. Môžete použiť jednu zo štyroch druhov fasádnych farieb – vápennú, akrylátovú, silikátovú alebo silikónovú. Vápenné farby dobre priľnú na nasiakavé povrchy, no nie sú vhodné na disperzné nátery. Sú paroprie pustné, ale málo trvácne. Kúpite ich už namiešané v požadovanom odtieni. Akrylátové alebo disperzné sú menej prievzdušné, ale sú obľúbené vďaka nižšej cene a nenáročnému spracovaniu. Silikátové farby môžete použiť, iba ak omietka obsahuje skutočný piesok a nie náhradný mletý vápenec. Na piesok sa naviaže draselné sklo, ktoré je základným spojivom týchto farieb. Pri používaní silikátových náterov chráňte všetky prvky zo skla, lebo silikát ho rozleptáva. Silikátové farby sú trvanlivé a s výbornými difúznymi vlastnosťami. Na akýkoľvek povrch bez obmedzenia môžete aplikovať silikónové farby, ktoré sú veľmi priepustné pre vodné pary, minimálne sa špinia a dostatočne odolávajú vonkajšej vlhkosti. Sú však aj najdrahšie.

Čosi na vyše

Jednorázovo investovať vyššiu sumu do čistoty a údržby fasády môžete, ak použijete samočistiace omietky s nanoefektom. Na prvý pohľad vyzerajú rovnako ako klasické, pri mikroskopickom pohľade majú hladkú štruktúru, na ktorú sa nečistoty neusádzajú. Voda sa na takomto povrchu zráža do guľôčok a rýchlo steká dole, pričom zmýva prach a nečistoty. Vďaka tomu bude omietka dlhodobo pekná a čistá. Rozhodne by ste mali nad takýmto riešením pouvažovať, ak máte dom na rušnejších a prašných miestach.

Autor: Adela MOTYKOVÁ