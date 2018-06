Radíme: Ako oživiť interiérové dvere aj bez veľkého rozpočtu

Obťažuje vás pohľad na staré ošarpané dvere? Máte niekoľko možností, ako s nimi „zatočiť“. Najrýchlejší a najlacnejší spôsob je samolepiaca fólia. Fólie na dvere s univerzálnymi rozmermi 90 x 210 cm ponúkajú v bohatej ponuke drevených dekorov. Vhodné sú aj na zárubne. Povrch starých dverí si pred aplikáciou fólie upravte. Pri natieraní klasickou lazúrou rátajte s tým, že drevené vlákna sa po zaschnutí vzpriamia. Vlákna opatrne odstráňte jemným brúsnym papierom, aby ste nepoškodili už natretý povrch. Druhú vrstvu natierajte až po zaschnutí prvej, obvykle až po 16 - 24 hodinách. Týka sa to lazúry na báze rozpúšťadla. Nanáša sa totiž iba na hladké, suché a bezprašné povrchy. Pri meraní a strihaní fólie vám pomôžu meracie štvorce na jej okraji. Odlepujte zadnú stranu papiera jednou rukou, druhou uhlaďte fóliu handričkou vždy od stredu k okrajom. Ak sa vám to hneď na prvý pokus nepodarí, nič to. Fólia sa dá prelepovať. Na prilepenie fólie na hranách použite elektrickú žehličku na najnižšom výkonnostnom stupni. Vzniknuté bubliny prepichnite ihlou a vytlačte vzduch von. Samolepiace fólie sa dajú čistiť mydlovou vodou. Stiahnutie starej fólie bez zvyškov docielite miernym zahriatím.

Ak radi natierate...

Môžete sa pustiť do trochu náročnejšej techniky. Na rozdiel od suchého procesu s fóliou vás teraz čaká práca s lazúrou, čo si vyžaduje aj ochranu pracovnej plochy. Preto okrem lazúry a štetca budete potrebovať aj ochrannú fóliu. Vyberajte lazúru na vnútorné použitie, či už na vodnej báze, alebo na báze rozpúšťadiel. Ideálna teplota na natieranie je okolo 20 °C. Pri niektorých lazúrach stačí starý povrch len očistiť od nečistôt bez odstraňovania pôvodnej vrstvy.



Interiérové dvere so zachovalou štruktúrou dreviny zútulnia priestor. Drevinu je vhodné zladiť s použitým dekorom parkiet.

Lazúru nanášajte v smere vlákien. Priečne rezy a hrany je dobré pred natieraním buď zraziť, alebo zaobliť. Nové lazúry prekvapia rýchlosťou schnutia. Náter je na dotyk suchý už po 2 hodinách, ďalšiu vrstvu môžete aplikovať už po 4 hodinách. Výsledný odtieň dreva závisí od pôvodnej farby, poréznosti dreva a od počtu náterov. Ak chcete pôvodnú farbu dreva zosvetliť, naneste na povrch dverí biely náter a po zaschnutí ich pretrite náterom so svetlejším odtieňom.

Pre zručnejších majstrov

Ak sa vám zdá natieranie či lepenie zdĺhavé, pomôžte si nákupom nových dverí. Samozrejme, že ani táto výmena neprebehne ihneď a bez námahy. Ak máte zmätok v údaji, či sú vaše pôvodné dvere pravé, či ľavé, zoberte do úvahy otváranie z pohľadu miestnosti. Tento údaj je potrebný pri spisovaní objednávky na dvere. Základom je zmerať si otvor v stene. Zohľadnite aj hrúbku steny a podlahy. Urobte si náčrtok a vezmite ho so sebou na nákup. Ak sa vám podarí priviesť si nové dvere ihneď zo skladu, môžete sa pustiť do montáže. Začína sa montážou zárubne. Tá sa z polotovarov lepí a spája glejom a skrutkami dokopy.

Následne sa vkladá do otvoru v stene, vyrovná vodováhou a zafixuje klinmi. Do vnútorného dverného otvoru vložte tri výstuže. Krídlo dverí teraz môžete zavesiť a vyskúšať jeho funkciu, prípadne polohu zárubne ešte opraviť. Nasleduje výplň priestoru medzi stenou a zárubňou montážnou penou. Zmontujte ozdobné obloženie zárubne a zasuňte ho do drážky zárubne. Odstráňte výstuže a zaveste krídlo. Na záver namontujte vhodné dverné kovanie.

NÁŠ TIP

- ak chcete na dverách vyčarovať patinu s presvitajúcou pôvodnou farbou, naneste lazúru špongiou v nerovnomernej hrúbke a na záver pretrite vlhkou utierkou.

1. Demontáž kovovej zárubne

2. Nanášanie lepidla na spojovacie plochy obložky

3. Usadenie excentru

4. Vyváženie zárubne vodováhou

5. Upevnenie zárubne pomocou vzprúh

6. Zapenovanie zárubne

Autor: Edita JANÍKOVÁ