Šetríme elektrinu: Udržte prúd pod kontrolou

Najprv niekoľko čísel. Podľa štatistík v štvorčlennej domácnosti najviac elektrickej energie spotrebuje elektronika, až 27 %. Teda takmer tretinu z celkových nákladov za spotrebovanú elektrinu. Nasleduje varenie so 17 %, osvetlenie so 16 %, chladenie a mrazenie potravín s 10 % a napokon pranie a umývanie riadu približne s 8 %.

Iná štatistika zasa hovorí o tom, že až 54 % Slovákov je ochotných znižovať svoju energetickú náročnosť kúpou nového úspornejšieho spotrebiča. To je ten prvý krok k úsporám, druhý je správne používať elektrospotrebiče a osvojiť si niekoľko „šetriacich“ zásad. No a do tretice – neplatiť za spotrebovanú elektrinu viac, ako treba.

Staré za nové

Čím je spotrebič starší, tým má vyššiu spotrebu. Rozdiel medzi desaťročným a súčasným je viac ako 50 %. Prednostne vymeňte tie, čo používate najčastejšie a, samozrejme, tých najväčších žrútov. K tým patrí chladnička, mraznička či práčka. Pri nákupe nových pomocníkov si nevšímajte len dizajn, orientujte sa aj podľa energetických štítkov. Najúspornejšie sú z kategórie A, alebo ešte lepšie A+ a A++.



Väčšina televízorov a notebookov umožňuje zmenu jasu obrazu. Keď ho znížite, za rok ušetríte toľko energie, že by ste mohli oprať šesťdesiat dávok bielizne.

Najväčšie rozdiely v spotrebe energie sú pri chladničkách a mrazničkách, od júla 2012 sa na trh môžu uvádzať len v triede A a vyššej. Od júla 2014 sa nároky zvýšia na triedu A++. Aby ste mali predstavu: Spotrebič triedy A+ minie o štvrtinu menej energie ako spotrebič triedy A. Pri triede A++ je úspora až okolo 45 %. Samozrejme, cena úspornejšieho spotrebiča je vyššia. Ak sa obzeráte po novom počítači alebo televízore, L CD obrazovka šetrí nielen energiu, ale aj vaše oči. Spotreba notebooku je výrazne nižšia ako pri bežnom počítači.

Nenápadný konzument energie sú spotrebiče v pohotovostnom režime. H oci nepracujú, odoberajú nepretržite prúd. Treba ich odpájať zo siete minimálne na noc alebo v čase, keď nie ste doma. Riešením je predlžovačka s vypínačom. Jedným stlačením tak môžete vypnúť naraz všetky spotrebiče.

Veľa energie spotrebujú aj nabíjačky na mobil či tablet. Tie zostávajú často zapojené aj po dobití alebo sa zariadenie dobíja celú noc, hoci je potrebných len zopár hodín. Zvážte tiež, či niektoré spotrebiče nekupujete zbytočne. Skutočne potrebujete mikrovlnku, hotdogovač alebo klimatizáciu? Veľmi nevýhodné a cenovo náročné je elektrické kúrenie a varenie na elektrických sporákoch. Ak už variť elektrinou, najúčinnejšia a najúspornejšia je indukčná varná doska.



Ak máte dostatok miesta, zvoľte samostatnú práčku a sušičku namiesto jedného kombinovaného spotrebiča. Práčky, do ktorých sa vkladá bielizeň spredu, spotrebujú menej energie.

S chladením to nepreháňajte

V kuchyni, počas varenia, umývania riadu a skladovania potravín, môžete tiež šetriť energiu. Ak používate elektrický sporák, vypnite ho desať minút pred koncom varenia. Tak dlho trvá elektrickej platni, kým vychladne. Menšie tepelné straty aj spotrebu majú sklokeramické a indukčné varné dosky. Na časté pečenie je výhodnejšie zadovážiť si teplovzdušnú rúru, ktorá šetrí až 40 % energie.

Navyše pečie rovnomernejšie a dovoľuje piecť súčasne vo viacerých vrstvách. Na opečenie chleba je však vhodnejší hriankovač ako veľká rúra. Počas pečenia ju neotvárajte a pravidelne čistite. Znečistené plochy vedú teplo horšie, čím sa spotrebuje viac energie. Hoci moderné chladničky a mrazničky nemajú príliš veľký elektrický príkon, elektrinu musia odoberať bez prestávky, preto sa zaraďujú k „žrútom“ energie v kuchyni.

Mali by stáť na chladnom mieste, čo najďalej od vykurovacieho telesa a sporáka. Ich spotreba totiž rastie v závislosti od teploty a vlhkosti okolia. Ideálna teplota v chladničke je 5 až 7 °C. O jeden stupeň vyššia teplota znamená úsporu asi 6 % elektrickej energie. Nezabudnite ani na pravidelné rozmrazovanie. Každý milimeter námrazy výrazne zvyšuje spotrebu. Teplé potraviny do chladničky nevkladajte, spomalíte tak tvorbu námrazy. Dvere do chladničky otvárajte na čo najkratší čas, aby sa zbytočne nezvyšovala teplota vnútri. A ak dobre netesnia, neodkladajte výmenu tesnenia.

Postačí aj teplá

Väčšina domácností už používa umývačku riadu. Najnovšie modely sú, samozrejme, úspornejšie a menej hlučné, šetriť sa však dá aj pri starších typoch. Stačí, keď nastavíte program s nižšou teplotou. Úspornú prevádzku dosiahnete, ak umývačku napojíte na teplú vodu a spustíte ju len vtedy, ak je plná.

Tiež o spotrebe elektriny automatickej práčky rozhoduje predovšetkým ohrev vody v hlavnej fáze pracieho cyklu. Znížením teploty z 90 °C na 60 °C ušetríte okolo 25 % energie. Úspory pri znížení teploty na 40 °C sú ešte výraznejšie. Energeticky náročné je predpieranie, preto by nemalo byť samozrejmosťou každého prania.

Zabudnite na volfrám

Potreba svietiť zhltne tiež pomerne veľa energie. Zníženiu pomôže využívať v maximálnej miere denné svetlo, používať na stenách a stropoch svetlé farby a na čítanie, písanie, ručné práce používať lokálne osvetlenie. A, samozrejme, siahnuť po kvalitných úsporných zdrojoch svetla.

Je známe, že klasické žiarovky viac hriali a na svietenie premenili len okolo 8 percent spotrebovanej elektriny. L en o málo účinnejšie sú halogénové žiarovky a kompaktné žiarivky majú až 5 x nižšiu spotrebu. Budúcnosť však patrí LED žiarovkám, pretože ich úspora oproti klasickým je až desaťnásobná a životnosť úctyhodná, od 30 000 do 100-tisíc prevádzkových hodín.

