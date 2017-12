Výber kuchyne nezanedbajte: Na čo si treba dať pozor?

Nedostatočná sila korpusu

Štandardná hrúbka korpusu je zvyčajne 18 milimetrov. Naraziť však môžete aj na také, ktoré sú o čosi užšie. Prečo by ste si mali vybrať hrubšiu alternatívu? Kuchyňa bude mať lepší vzhľad – masívny štýl. Navyše, lepšie bude zaistená pevnosť vo vzťahu k pántom a ďalšiemu kovaniu.

Sila nábytkových dvierok

Aj dvierka na kuchynskej linke, vystavené častému pohybu, by mali mať hrúbku aspoň 18 milimetrov. Predíde sa tak rýchlemu opotrebovaniu a k dispozícii je následne širšie spektrum frézovania – ako plochy dvierok, tak aj hrán.

Spojenie skriniek zostavy

Vedeli ste, že kvalitu kuchynskej linky spoznáte podľa spojenia skriniek za pomoci spojovacích skrutiek? Mali by byť nielen estetické, ale najmä pevné a pri demontáži a opätovnom zostavení kuchyne by nemali poškodiť korpus.

Montáž raz na nečisto

Kuchynskú linku môžete vrátiť, keď vám ju domov doručia v balíku a je očividné, že ešte nebola montovaná. Profesionálni výrobcovia kuchýň totiž objednanú linku najprv zložia, aby odstránili prípadné nepresnosti a chyby a až potom ju prídu namontovať k vám domov. Kuchyne dodávané v demontovanom stave zvyšujú riziko problémov s montážou.

Pravé uhly

Znie to ako samozrejmosť, ale nie je. Po montáži kuchynskej linky musia byť všetky uhly kolmé a spoje rovné, bez presahov. Je to znak kvalitného spracovania. Objavili ste nerovnosti? Linku okamžite reklamujte.

Presklené dvierka so silikónovým tesnením

Sklo je v dvierkach štandardne zasúvané do polodrážky a potom utesnené proti vypadnutiu pomocou silikónového tesnenia. Variant, keď je sklo v dvierkach uchytené háčikmi, neberte. Takto uchytená sklenená výplň sa často uvoľňuje a tiež sa v nej veľmi ľahko usadzujú nečistoty a mastnota.

Počet povrchových úprav

Kvalitný výrobca vám ponúkne takmer sto rôznych povrchov, niekde sa vás budú snažiť presvedčiť len desiatimi. Ak vám dokonca ponúknu aj rôzne úpravy zadných strán dvierok, o kvalite výrobcu nemusíte ďalej pochybovať.

Smer dekoru

V kvalitnom štúdiu by vám vždy mali dať na výber smer dreveného dekoru – teda, či má byť zvislý alebo vodorovný. Ak sa o tom nebudete informovať, pokojne sa môže stať, že niekde nájdete smer zvislý, vedľa vodorovný.

Možnosť kombinovať

Skúsení výrobcovia vám poradia, ako jednotlivé kuchynské komponenty skombinovať. To, čo je ako ukážka vystavené v štúdiu, môže vo vami zvolenej kombinácii vyzerať úplne inak. Odborník vám poradí a vašej konečnej voľbe by mal byť schopní vyhovieť, nech je akákoľvek.

Štandardne v cene

V cene kuchynskej linky by štandardne mala byť príprava, spracovanie, materiál, práce a tiež montáž vyrobenej linky. Ak vám ponúknu len korpus s dvierkami, ale bez pracovnej dosky, kovania a montáže, mali by ste zvážiť výmenu výrobcu. Dôvodom je to, že ponúknutá cena je veľmi lákavá, ale zahŕňa len minimum a všetko ostatné si musíte doplatiť navyše. Výsledná cena sa tak vyšplhá omnoho vyššie, ako očakávate.

Atypické rozmery bez prirážky

Každý priestor je iný, svojský a atypické kuchynské linky by preto mali byť úplnou samozrejmosťou. Chcú od vás príplatky za individuálne miery? Nájdite si výrobcu, ktorý to urobí bez príplatkov.

Zameranie kuchyne

Keď sa rozhodnete investovať do kuchynskej linky vyššiu sumu, musí o vás byť dobre postarané. A to od výberu, po montáž a najmä o zameranie priestoru a zistenie potrebných rozmerov pre objednanie linky. Nenechajte sa o túto službu ochudobniť. Príprava vizualizácie od bytového dizajnéra je v kvalitných štúdiách samozrejmosťou.

Dvanástoro pravidiel výberu kuchyne vzniklo v spolupráci so spoločnosťou Trachea.

Autor: pluska.sk