S výhľadom na hviezdy: Kúpeľňa pod strechou, jej výhody a nevýhody

Pri projektovaní novostavby naplánujte hygienické miestnosti na prízemí a poschodí nad sebou, so spoločnou šachtou. Je to kvôli jednoduchším a súčasne finančne výhodnejším rozvodom vody, no najmä kanalizačného odpadu, keďže ten má väčší priemer. Ani kúpeľňa na inom mieste na poschodí ako na prízemí, nie je až taký problém. Šachta s odpadom sa zvedie z kúpeľne kolmo dolu a na kanalizáciu sa napojí pod domom alebo vedľa domu. Dajte si však pozor, kadiaľ povedie. Pre možný hluk je vhodné šachtu umiestniť v chodbe, šatníku či v technickej miestnosti.

V existujúcom podkroví

Ak sa chcete vyhnúť búraniu a veľkým stavebným zásahom, ste pomerne limitovaní. Hygienickú miestnosť situujte nad existujúcu kúpeľňu, kde ľahko nadviažete na rozvody a odpad. Druhá vec je, či sa práve na vytypované miesto nová kúpeľňa zmestí. Ak nie, bude zrejme potrebný istý stavebný zásah. Pomerne náročná je nadmurovka nad celým vencom, pretože je nutné zhodiť celý krov s krytinou. Jednoduchšie je zvoliť nadmurovku iba nad časťou venca a následne nadpojiť novú časť strechy s menším sklonom na tú staršiu. Zvážiť tu dokonca môžete i osadenie klasického okna. Istú možnosť, ako sa pod šikminu budete môcť postaviť, predstavujú i malé vikiere. Získate nimi potrebnú výšku práve nad toaletou alebo sprchovacím kútom.

Hľadanie dispozície

I keď podchodná výška je podľa normy 2,4 metra aj pod strechou, s prižmúrením oka isté zošikmenie nemusí vždy vadiť. Záleží na tom, ako šikovne sa vám podarí hygienickú miestnosť usporiadať z dispozičného hľadiska. Kolmo na šikminu sa uplatní záchod, keďže si sadáte a pri tom sa znížite. Pri vstávaní sa však, samozrejme, nesmiete buchnúť hlavou. Aj vaňa situovaná kolmo znesie zošikmenie smerom k nohám. Keď ju dáte pozdĺžne, odsaďte ju tak, aby ste sa do nej pohodlne uložili. Ak to veľkosť priestoru v podkroví umožní, môžete sprchovací kút, vaňu i toaletu situovať hlbšie dovnútra strechy a šikminu zaslepiť stenou alebo ju využiť na vstavané úložné skrinky.

Presvetlite ju

Nezabudnite podkrovné miestnosti vrátane hygienických presvetliť prirodzeným svetlom. S vaňou situovanou pod strešným oknom získate bonus v podobe kúpania s výhľadom na hviezdy. Vhodný je vodoodolný povrch rámu strešného okna, ktoré je vybavené ventilačnou klapkou. Keď ju otvoríte, prirodzene sa vetrá i pri zatvorenom okne. V lete oceníte exteriérové tienenie aj na diaľkový pohon a pri vysoko osadených oknách bezúdržbové sklá.

Pri stavbe kúpeľne pod strechou, v novostavbe aj pri rekonštrukcii, je dôležité použiť sadrokartón určený do vlhkého prostredia. Ak riešite nútené vetranie s vývodom nad strechu, dajte pozor, aby to bol model vhodný na prechod cez zateplenú strechu a nevznikol tepelný most. No aj z vlastnej skúsenosti viem, že kúpeľňa a toaleta v podkroví sa pomerne dobre a rýchlo vyvetrajú aj krátkym otvorením strešného okna.

Ing. arch. Peter Sány

architekt

www.sanynovak.sk; Foto: Archív

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Monika KRÁLOVÁ