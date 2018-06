Súhra starého s novým: Navštívili sme útulné bývanie mladého páru

Elegantnému interiéru predchádzala nevyhnutná a náročná rekonštrukcia staršej vily v centre mesta. Podujali sa na ňu manželia Kristína a Lukáš, aby si tu vytvorili nový domov. „Bývali sme na vidieku v čarovnom prostredí, ale nezvykli sme si tam. Práca v meste, v tom čase výhodné ceny nehnuteľností a tiež nepríjemný sused v nás umocnili rozhodnutie kúpiť tento starý dom,“ hovorí Kristína.

Všetko zlé je na niečo dobré

Kristína a Lukáš si dali urobiť projekt rekonštrukcie. Čas ich však súril, preto začali s búracími prácami vnútri domu. Ako po každej rekonštrukcii starého domu i tu na povrch vyplávalo veľa nepredvídaných problémov, ktoré stavbu predĺžili o celý rok. Čakanie však nebolo zbytočné. Mali priestor a čas premyslieť si, ujasniť a vyberať veci podľa svojich predstáv.

V interiéri chceli docieliť príjemné a komfortné bývanie s využitím staršieho štýlového nábytku z masívneho dreva, ktorý si priniesli z predchádzajúceho domu. Návrh nového bývania ochotne zverili do rúk Dáši Hansstein a Silvii Veselej z interiérového štúdia Linea Design. „S Dášou sa poznáme už dlho, vieme, aký má úžasný cit pre interiér a mám pocit, že mnohé veci vidíme rovnako,“ zdôvodňuje rozhodnutie Kristína.

Dokonalá harmónia

Interiér je teda kombináciou moderného štýlu so štýlovými solitérmi a umiernenej farebnosti. Najviac to badať v obývacej izbe, kde sú steny vymaľované v neutrálnych odtieňoch, prevažuje jemná sivá a biela. Neutrálne pozadie zachovalo jedinečnosť každého kúska štýlového nábytku, ktorý dizajnérka doplnila moderným policovým a sedacím nábytkom. „Cieľ bol aj trochu potlačiť výrazné a ťažké masívne kusy v modernom interiéri, preto sme k nim vybrali na stenách sivý odtieň so zelenkavým nádychom, ktorý

nie je veľmi chladný,“ hovorí Dáša a dodáva: „Zároveň sme k pôvodnému nábytku pridali zopár moderných prvkov, aby sme všetko odľahčili.“ Na toto odvážne riešenie Kristína a Lukáš pristali. Niektoré detaily však nebolo jednoduché vyriešiť. Napríklad dlho hľadali vhodný variant, ako zakomponovať masívnu knižnicu do kompozitu novej. No stálo to za to. Obývačka má dušu a výrazne odráža osobnosť jej obyvateľov.

Smerodajné úchytky

S kuchyňou to tak hladko nešlo, v nej Kristína, Dáša a Silvia spolu málinko „bojovali“. Kristína chcela rustikálnu kuchyňu, akú mala na vidieku. Dáši sa však do tejto mestskej vily veľmi nepozdávala. Kristína postupne sama prišla na to, že jej predstava o vidieckej kuchyni sem nepasuje, zvlášť, keď videla nábytok do obývačky, s ktorou je kuchyňa bezprostredne spojená.

„Súhlasila som s čistejšou, menej zdobenou kuchynskou linkou, ale chcela som, aby bola ‚šmrncnutá‘ aspoň niečím štýlovým, napríklad peknými úchytkami,“ spomína Kristína . Ozdobný motív úchytky sa napokon zopakoval v kuchyni na otvorenej polici, ostrovčeku aj na zábradlí schodiska vedúceho zo vstupnej haly na poschodie. Kristína s manželom mali predstavu o nadčasovom interiéri, ktorý nevyjde z módy. A podarilo sa. Bez ohľadu na to, že spojenie starého s novým je v súčasnosti jeden z najmodernejších trendov.

Je krásne pracovať s klientmi, ktorí architektom veria a ktorí sú naladení na podobnú tóninu. Vtedy je veľká šanca, že navrhnutý interiér bude nielen originálny a zaujímavý, ale aj harmonický. V tomto prípade sme vďaka odvahe majiteľov dostali šancu trošku pomiešať štýly, pohrať sa s kontrastmi a tak dodať interiéru potrebnú štipku rafinovanosti a osobitosti. Výsledkom nie je byt ako zo showroomu, ale dom, ktorý má dušu a „históriu“.

PaedDr. Dáša Hansstein

Ing. Arch. Silvia Veselá

Autorky interiéru

www.lineadesig.sk; foto: Robo Hubač

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ