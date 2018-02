Boli sme na návšteve: Dom, z ktorého nedostatkov sú dnes prednosti!

Mladí manželia bývali spokojne v byte v širšom centre mesta. Keď však začali reálne uvažovať o potomstve, rozhodli sa presunúť do domu, kde budú môcť deti tráviť veľa času vonku, v bezpečnom priestore záhrady. Už prehliadka prvej novostavby v tesnej blízkosti lesoparku bola zásah do čierneho, i keď nie hneď. Holodom bez vnútorného vybavenia sa im páčil.

Veľkorysý a otvorený denný priestor prízemia s presklením nasmerovaným do malej záhradky spĺňal hlavné dôvody sťahovania. No už z princípu nechceli kúpiť prvú stavbu, ktorú navštívili. Neponáhľali sa, a tak v prehliadkach pokračovali. Medzitým sa dom predal. Nevadí, vraveli si, asi to tak malo byť. No približne o rok ich kontaktoval architekt, že dom, stále nezariadený, je opäť voľný. Keďže dovtedy nenarazili na nič vyhovujúcejšie, potešili sa a bolo rozhodnuté.

So strešnou terasou

Architekt Matej Grébert z architektonického ateliéru Compass spomína: „Hoci zateplený minimalistický dom nevznikal pre konkrétneho užívateľa, chceli sme vyťažiť z danej plochy maximum a v malej záhrade s terasou vytvoriť čo najviac súkromia.

Vychádzali sme z logiky funkcií s dôrazom na užívateľský komfort. V suteréne je situovaná garáž, technické priestory a práčovňa, na prízemí denná zóna s miestom na obývačku, kuchyňu, jedálenský stôl, toaletu a šatníkovú zostavu.

Na poschodie sme umiestnili tri spálne a hygienu. Keďže terasa na prízemí vzhľadom na okolitú zástavbu neposkytuje výhľad do údolia na mesto, rozhodli sme sa klasickú plochú strechu nahradiť pochôdznou strešnou terasou. Bolo by škoda vzdať sa panoramatického výhľadu. Na strechu sa vstupuje v severnej časti domu, kde vysoký múr bráni prevažujúcim vetrom a pohľadom z vedľajšej vily. Múr sa postupne zošikmuje a klesá až „na nulu“, čo rozohralo zaujímavú líniu kriviek.“

Kontrast k dubu

Ako sme spomínali, keď dnešní majitelia dom kúpili, interiér nebol zariadený. Nachádzalo sa tu iba dubové schodisko votkané do steny s atypicky poňatým zábradlím z masívnych hranolov. Na pani domu prezradíme, že hoci je z iného fachu, výber tvarov, farieb a materiálov sa robil podľa jej predstáv. Na zakreslenie nápadov a realizáciu si pozvala dve renomované firmy.

Kúpeľne, dlažbu, obklady a hygienické zariadenia mala pod palcom jedna, kuchyňu a nábytok na mieru druhá spoločnosť. „Pôvodne sme zvažovali drevenú podlahu,“ rozhovorí sa domáca pani, „no to by vizuálne potlačilo schodisko so zábradlím. Premýšľali sme o liatom betóne alebo o keramickej dlažbe. Pri prvom nám nevyhovovali úžitkové vlastnosti, pri bezúdržbovej keramike zase studený dojem aj reálny pocit na dotyk.

Nakoniec nás oslovila tmavohnedá keramická dlažba, ktorej povrch imituje kožu. Na pohľad a prekvapivo i na bosú nohu nepôsobí studeno. Navyše, skvelo kontrastuje s drevom. Chcela som, aby bol interiér nadčasový a rýchlo sa nám neopozeral. Uprednostnili sme prírodné materiály. Všetko sa nesie skôr v neutrálnych tónoch, ktoré môžeme kedykoľvek oživiť pomocou doplnkov, koberca a textílií.

Druh dreviny na nábytku, dub, korešponduje so schodiskom. Dopĺňa ho žula na kuchynskom ostrovčeku a biely lakovaný povrch niektorých nábytkových kusov. Nábytok a obloženie nosných stĺpov a stien sú vyrobené na mieru, jedine jedálenský stôl, stoličky a sedačka sú kusovky vybrané tak, aby ladili s celkom a vynikli na tmavohnedej podlahe.“

Na poschodí

Tu prebehla i zmena dispozície. Oproti schodisku ostala zachovaná detská izba. Z ďalších dvoch izieb vznikla zbúraním priečky jedna miestnosť, pričom sa zväčšila priľahlá rodičovská kúpeľňa so sprchovacím kútom. Priestor spálne rozdeľuje samostatne stojaci nábytkový blok s úložnými skriňami.

Vaňový komfort si domáci môžu užiť v samostatnej hygienickej miestnosti s nadštandardnou výškou, ktorá je situovaná na konci chodby. Zo strany ulice je presvetlená úzkym zvislo osadeným oknom, z opačnej vysoko uloženým presklením, ktorého tvar vychádza zo zošikmenia strešnej terasy. Farby a materiály z prízemia pokračujú i tu.

Pribudla karamelová na koberci s vysokým vlasom, ktorý je položený na chodbe a v izbách. „Mali sme už skúsenosť s bledým aj s tmavým kobercom, no neosvedčil sa ani jeden. A tak sme skúsili niečo medzi tým a zatiaľ sme spokojní.“

O teplo v studených dňoch sa stará teplovodné podlahové kúrenie. „Podlahové kúrenie nám celkom stačí. V slnečných zimných dňoch k tepelnej pohode prispievajú veľké presklenia, cítiť, ako sa interiér príjemne ohrieva.“ V lete pasívne solárne zisky domáci regulujú spúšťaním žalúzií, klimatizačné jednotky využívajú iba zriedka.

Ing. arch. Matej Grébert

autor návrhu www.compassatelier.com

Zvláštnu pozornosť sme venovali vstupnému priestoru, ktorý má vchádzajúcich upútať. Priamo nad dverami absentujú stropy, a tak vnímate celú výšku domu, čo interiér zároveň prepája a presvetľuje. Prízemie je poňaté ako celok, toaleta a kuchyňa sú doň vložené ako jeden kus, okolo ktorého sa prechádza od vstupu do obývačky.

Moderne poňaté schodisko sa stalo výrazným a zaujímavým interiérovým prvkom. Schodiskové stupne sú votknuté do steny, bezpečnosť zaručujú vertikálne uložené trámy prechádzajúce od suterénu po strešnú terasu, oba prvky sú z dubového masívu.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Anna KRÁLOVÁ