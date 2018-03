Sauna u vás doma: Urobte si wellness priamo pod vlastnou strechou!

Sauna, ako aj samostatné slovo pochádza zo severu Európy, z Fínska. Od dávna je známa svojim blahodarnými účinkami na ľudské telo a my sa jej radi oddávame v rôznych spôsoboch. Volíme saunu suchu, parnú (turecké kúpele), infrasaunu alebo dokonca kombináciu týchto tipov. V našich podmienkach je tou najpreferovanejšou voľbou sauna suchá.

Vyberte doma to správne miesto

Ak máte väčší byt a nejaký ten kútik ste rozhodnutí pre svoj zdravý relax obetovať, pri menších saunách vám podľa odborníkov pre osobu postačí 1,4 m3, pričom aspoň jeden rozmer vo vodorovnej polohe by mal mať približne 2 m. Ak zvolíte saunu na kľúč alebo si ju vyrobíte svojpomocne, nezabudnite ani na to, že ju pokojne môžete umiestniť aj do záhrady, no miesto, kde bude stáť musí byť dostatočne odvetrávané.

Izolujem, izoluješ, izolujeme

Aby sauna správne pracovala, na jej obklad sa zo zásady využíva drevo. Pri jeho výbere siahnite po škandinávskom smreku alebo borovici, ktoré bez opracovania v teplom a vlhkom prostredí bez problémov vydržia a tiež príjemne voňajú. Obklad je ale potrebné od stien poriadne odizolovať. Zamerajte sa na najdôležitejšie časti podlahu a strop, ale aj steny sauny. Špecializované predajne vás vybavia tými správnymi vrstvami – minerálna vlna, plsť, hliníková fólia. Pozor na penový polystyrén, izolačné peny alebo molitan, z ktorých by sa mohli pri vyšších teplotách uvoľniť škodlivé látky.

Nezabudnite ani na...

...kachle! Najdôležitejšou súčasťou sauny je vykurovanie. V súčasnosti je najjednoduchším spôsobom zaobstarať si elektrické kachle, ktoré sú prikryté lávovými kameňmi, sú ovládané pomocou panelov vonku a zaistia pravidelnú kontrolu prednastavenej hodnoty. Strážia tak spotrebu energie a pri menších saunách im postačí obyčajná zásuvka s napätím 220 V.

...vlhkomer. Aby sa náš organizmus neprehrial, ideálnou vlhkosťou, ktorú potrebujeme udržať v saune, je rozpätie medzi 15 – 30 %. Teplota vzduchu v suchej saune by mala byť 80 – 100 °C.

...svetlo. Relax podporia tóny terapeutických farieb červenej, zelenej, modrej a žltej.

Autor: ma/ipaknebyvanie.sk