Navštívili sme dom vyštudovanej architektky. Je to jej splnený sen!

Dennodenne navrhovala bývanie pre iných, zatiaľ čo sama sa každý večer vracala do panelákového bytu, kde ešte donedávna žila so svojím partnerom a dcérou. Majiteľka tejto elegantnej novostavby je totiž vyštudovaná architektka.

Premyslené do detailov

S partnerom už dlho snívali o bývaní vo vlastnom a fantazírovali o tom, ako svoje odborné zručnosti, ale aj osobné túžby zhmotnia a premenia na svoj ideálny domov. Keď konečne našli miesto v obklopení prírody a zelene, ktoré majú veľmi radi a vnútorne ich dobíja, pustili sa do konkrétneho projektovania.

Základovú dosku stihli položiť ešte pred zimou a hneď na jar, koncom marca, sa začala montáž domu. Vrátane nechcených prestávok stavba až po dotiahnutie interiéru do obývateľnej podoby trvala sedem mesiacov. Voľba drevodomu bola pre nich od samého začiatku jasná.

„Jednoznačne nás lákala rýchlosť výstavby a celkovo suchý proces, akým to prebieha, teda až na zaliatie podlahy. Tiež sme považovali za výborné používať recyklovateľné materiály, drevo bez chemickej úpravy a minerálnu vlnu,“ vysvetľuje Simona, ktorej partner tiež pracuje v podobnom odbore. „Úprimne, o murovanom dome sme nikdy ani neuvažovali,“ dodáva.

Pod strechou

Mimoriadne hrdí sú na technológie, ktorými dom vybavili. „Máme tepelné čerpadlo voda – vzduch. Okrem vykurovania môže pracovať v reverznom režime, čo znamená, že v lete koluje vykurovacím okruhom ochladzovaná voda. Taktiež máme decentrálne vetranie s rekuperáciou vzduchu, stenové teplovodné vykurovanie v hlinených panelových interiérových doskách aj systém vnútornej povrchovej úpravy hlinou. Všetko spolu vytvára v dome príjemnú klímu a vzduch sa nevysušuje.“

Neporovnateľne lepšie

To, že Simona s partnerom mohli navrhnúť svoje domáce hniezdočko podľa vlastných predstáv, nie je ich jedinou radosťou. Predošlé mestské bývanie vymenili za život v malej obci uprostred zelene, to im výrazne zlepšilo kvalitu života.

„Nejde len o to vybaviť interiér nábytkom a modernými technológiami, teda pohybovať sa v priestore podľa vlastných predstáv. Náš život v dome je aj o tom, že keď otvoríme okno alebo vyjdeme na terasu či do záhrady, cítime sa ako na mieste, kam patríme, vieme, že sme doma. To je pre nás skutočne obrovská zmena a relax na nezaplatenie.“

Neprekročený cieľ

Napriek tomu, že domček zvnútra aj zvonka vyzerá dokončený, stále je vraj kopu vecí vo vývine. „Vždy prídeme na niečo, čo by sme tu či tam ešte chceli dobudovať alebo vylepšiť. Myslím, že to tak bude stále, no dolaďovať a vylepšovať už hotové nás teší,“ usmieva sa Simona, ktorá vďaka svojmu vycibrenému vkusu vdýchla domu dušu.

V rámci interiéru sa pohrávala hlavne s drevom, ktoré mu dodalo teplo, no zároveň pôsobí elegantne a útulne. Keramická dlažba, ktorá pokrýva takmer celú podlahu, bola použitá najmä z praktických dôvodov. Nuž, a svetlé neutrálne tóny sú doplnené výraznými kúskami štýlového nábytku a nevšednými doplnkami, čo tomuto domu dodáva jedinečnosť.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ,