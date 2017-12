Chcete zatepliť byt zvnútra? Tento postup radšej zvážte

Nezateplený panelák, studené steny od susedov, ktorí nekúria, či severné steny znamenajú pre majiteľov takýchto bytov tepelnú nepohodu. Mnohí, ktorí pociťujú chlad zo stien, sa už chopili iniciatívy a zateplili si ich znútra sami. Časom však zistili, že to nefunguje a navyše sa týmto nebezpečným experimentom dopracovali k nezdravým a neestetickým plesniam na stenách.

Takéto riešenie je technicky oveľa náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá a má viac nevýhod ako výhod. Je teda na zváženie použiť ho. A keď, tak naozaj len tam, kde nie je žiadna iná možnosť zlepšenia tepelnotechnických vlastností domu. Názor a pomoc odborníka sú v takomto prípade nevyhnutné.

S teplomerom a vlhkomerom

Skôr ako zateplíte zvnútra, je vhodné, aby ste si nechali stavebno-fyzikálne posúdiť konštrukciu a tiež jej tepelné, vlhkostné a statické zmeny. Kým pri izolácii zvonku je teplota steny nad rosným bodom, pri izolácii znútra je v stene, kde dochádza ku kondenzácii vodnej pary. Tá pri veľmi nízkych teplotách zamŕza a porušuje jej štruktúru.

V malých miestnostiach možno s použitím maximálne 1 až 2 cm hrubej tepelnej izolácie zvýšiť povrchovú teplotu steny len nepatrne. Hrubší izolačný materiál narobí problémy, napríklad s osadením za radiátory. Tiež ním značne zmenšíte obytný priestor. Keď stenu obložíte izolantom, zabránite tým nadmernému ochladzovaniu steny, ale nezabránite tomu, aby v priestore medzi izoláciou a stenou kondenzovala vodná para. Vlhké prostredie die sa potom stáva útočiskom na vznik plesní.

Potrebné je použiť parozábranu, aby do konštrukcie z vnútorného prostredia neprenikala ďalšia vlhkosť. Môže to byť tapeta z PVC alebo iná vhodná fólia. No tá bude v budúcnosti komplikovať bežné činnosti, ako je zavesenie obrazu na stenu. A keď sa vám predsa len podarí prácne prevŕtať nalepený izolačný materiál, vytvoríte miesto, kadiaľ sa vlhkosť dostane za izoláciu a tvorba plesní sa môže začať.

V zateplenej miestnosti treba kontrolovať teplotu a relatívnu vlhkosť. Riziková teplota, pri ktorej vznikajú plesne, je 12,6 °C na vnútornej strane obvodovej konštrukcie pri teplote vzduchu 20 °C a jeho relatívnej vlhkosti 50 %. Preto v priestoroch zateplených vnútornou izoláciou musíte kúriť na 22 – 23 °C. Krátkodobo možno teplotu znížiť na 18 °C, ale nie na dlhšie ako 4 – 5 hodín, aby vnútorná povrchová teplota nepoklesla. Tiež treba intenzívne a často vetrať, aj v zime.

Rátajte s tým, že pri zateplení znútra strácajú steny akumulačnú schopnosť. Miestnosti sa síce rýchlejšie zohrejú, no aj rýchlo vychladnú.

Vnútorná tepelná izolácia

Pri zateplení z interiéru môžete vyberať z rôznych tepelnoizolačných materiálov, lebo nemusíte brať do úvahy vplyvy vonkajšieho prostredia. Zvyčajne sa používajú izolanty na báze polystyrénu alebo minerálne vlny s aplikáciou parozábrany na vnútornom povrchu. Povrchová úprava sa rieši sadrokartónovými doskami.

V poslednom čase sa možno stretnúť aj s tepelnoizolačnou omietkou. Je to klasický omietkový systém, v ktorom je vo funkcii jadrovej omietky použitá tepelnoizolačná omietka. Avšak tá má približne 3,5-násobne nižšiu izolačnú schopnosť ako bežne používané polystyrénové či minerálne dosky.

Presadzuje sa aj nový systém zateplenia bez parozábrany. Ten je založený na tepelnoizolačnom materiáli Multipor ID, ktorý sa radí medzi nevláknitú minerálnu izoláciu. Obsahuje len 5 % hmoty a 95 % tvorí vzduch uzatvorený v mikro- a makropóroch. Táto difúzne otvorená izolácia dokáže pracovať s pôsobením vlhkosti.

Kapilárne sily sú schopné odviesť vlhkosť z miesta kondenzácie až k povrchu konštrukcie, odkiaľ sa vlhkosť vracia vo forme vodnej pary späť do priestoru. Transport vlhkosti z izolácie mimo konštrukcie vylučuje možnosť vzniku plesní.

Ak sa objaví pleseň

Je dobré chemickými postrekmi plesne zahubiť a postihnuté plochy umyť mydlovou vodou alebo saponátmi. No až vtedy, keď bude vonkajšia teplota taká, že vlhké steny vyschnú, nie počas zimy. Stenu je vhodné natrieť vápnom a použiť čo najmenej organických látok, lebo to je živná pôda pre plesne. Spóry plesní treba likvidovať všade, aj na šatstve.

Oveľa jednoduchšie je však plesniam predchádzať, ako ich likvidovať. Jednoduché odporúčanie je zateplenie zvonka. Rieši nielen zvýšenie povrchovej teploty, ale aj problémy so zatekajúcimi stykmi a tiež zníženie teplotného namáhania obvodovej konštrukcie. Až keď je dom kompletne zateplený, dá sa hovoriť aj o znižovaní spotreby energie a regulovaní tepla.

Nevýhody

Zateplenie znútra

Vonkajšia izolácia prekrýva všetky poruchy fasády a obvodového muriva, takže okrem iného predlžuje životnosť bytového domu. Keď zateplíte dom znútra, vonkajšia stena sa vplyvom počasia rozpadáva ďalej.

Zateplenie sa spája zväčša so zimou, ale vonkajšia izolácia spríjemňuje život v „paneláku“ aj v lete, keď zabraňuje prehriatiu stien a celoročne zabezpečuje vyrovnanejšiu tepelnú pohodu. Pri tepelnej izolácii zvnútra sa znižuje akumulačná schopnosť steny, vystavíte sa riziku väčších tepelných výkyvov v byte aj zvýšenej vlhkosti.

Problém zateplenia znútra sú tepelné mosty na podlahách a stropoch bytov. Kým zvonka rovnomerne izolujete celú stenu, znútra vám ostávajú nezaizolované podlahy a stropy. Práve časti stropu najbližšie k obvodovej stene sú ideálne miesto na tvorbu plesní. Cez tepelné mosty uniká z bytu teplo, takže miera šetrenia energie je oproti vonkajšej izolácii nižšia.

Pri zateplení znútra sa teplota v pôvodnej konštrukcii zníži a nulová teplota sa presúva k vnútornému povrchu konštrukcie. Toto spôsobí v zimných mesiacoch posunutie rosného bodu smerom do interiéru.

Kondenzovaná para, vlhkosť sa zráža na vnútornej stene obvodového plášťa a v byte sa vytvára ideálne prostredie na vznik plesní pod vnútornou izoláciou.

Foto:Archív firiem

Čo je nevyhnutné

merať a kontrolovať vnútornú teplotu a relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu, aby nevznikli podmienky na vznik plesní. Pri teplote 20 °C nemá relatívna vlhkosť prekročiť 50 %.

kúriť na 22 – 23 °C, aby nepoklesla vnútorná povrchová teplota na rizikovú.

dobre a intenzívne vetrať.

nezastavovať izolovanú stenu nábytkom, aby mohol okolo nej prúdiť vzduch.

Autor: Pekné bývanie/Adela Motyková