Vynovte si dvere v interiéri: Ide to aj bez búrania

Obklad kovovej zárubne je špeciálny typ obložkovej zárubne, ktorá sa osadzuje okolo pôvodných kovových zárubní. Stačí predtým len zvesiť staré dvere a odstrániť dverné závesy. Prispôsobí sa Systém dovolí zmeniť dvere z pravých na ľavé či opačne. To isté platí aj na spôsob otvárania. Klasické otočné dvere sa dajú nahradiť úspornejším riešením: posuvnými a skladacími dverami. Medze sa nekladú ani pri výbere povrchových úprav zárubne. Je totiž dostupná v rovnakých vyhotoveniach ako samotné dvere, teda od fólie až po dyhu. Môžete si vybrať aj z rôznych typov, od klasického vzhľadu až po modernejší variant. Bez obmedzení Táto špeciálna zárubňa je vhodná pre jednokrídlové dvere vysoké 197 cm a široké 60 až 110 cm, pre dvojkrídlové dvere rovnako vysoké a široké 125 až 185 cm. Dá sa osadiť na steny z rôznych materiálov: betónu, tehly či zo sadrokartónu. No šírka steny musí byť od 6 do 75 cm. Najskôr konzultácia Ak sa rozhodnete pre obklad kovovej zárubne, pred objednávkou je nevyhnutné, aby vaše staré dvere obhliadol odborník. Ten hneď na mieste rozhodne, či sa dá osadiť špeciálna zárubňa, alebo treba postupovať klasicky: vybúrať starú zárubňu a použiť štandardnú obložku. Zameranie je dôležité aj preto, lebo niektoré staré kovové zárubne môžu byť atypické alebo steny šikmé či nerovné a treba k nim vo výrobe prispôsobiť zárubňu.

○○○○

ROZHOVOR

Ing. Petr KLÍMA marketingový a vývojový manažér Sapeli

Aký je hlavný rozdiel medzi štandardnou obložkovou zárubňou a obkladom kovovej zárubne?

Rozdiel spočíva v tom, že kým štandardná zárubňa sa osadzuje do nového či rekonštruovaného stavebného otvoru priamo na stenu, obklad kovovej zárubne sa osadzuje na pôvodnú kovovú zárubňu. Cenový rozdiel medzi nimi je približne 45 eur pri rovnakej povrchovej úprave a type zárubne a šírke stavebného otvoru.

Zvládne osadenie špeciálnej zárubne aj domáci majster?

Montáž nie je zložitá a existuje na ňu aj jednoduchý návod. No my vždy odporúčame montáž certifikovanou firmou. Tá má na to potrebnú výbavu a skúsenosť. Byt s ôsmimi dverami je schopná vymeniť za jeden deň. Na odbornú montáž sa vzťahuje dvojročná záruka. V prípade montáže zákazníkom sa na ňu záruka nevzťahuje. Profesionálna firma pritom po sebe aj uprace.

O koľko sa zmenší šírka dverného otvoru? Je možné ponechať staré dvere?

Šírka dverného otvoru sa zmenší len nepatrne, asi o tri centimetre. Ponechať staré dvere v novej zárubni je možné, ale zväčša ich treba skrátiť. Staré dvere nemusia ladiť s novou zárubňou. Druhá strana veci je funkčnosť dverného kompletu. Špeciálna zárubňa má tri závesy, pôvodné dvere môžu mať len dva a nastáva problém s ich osadením.

○○○○

Postup výmeny dverí a obloženia zárubne

1. Vysaďte staré dvere.

2. Vyberte záves zo zárubne a tú očistite od prachu a odlupujúcej sa farby.

3. Poskladajte nosnú časť zárubne.

4. Vložte dverný záves.

5. Skontrolujte osadenie zárubne vodováhou v zvislom i vo vodorovnom smere.

6. Umiestnite špeciálne rozpery.



7. Osaďte dvere na nosnú obložku.

8. Ukotvite zárubne nízkoexpanznou montážnou penou.

9. Vyplňte priestor medzi starou zárubňou a nosnou obložkou.

10. Poskladajte kryciu obložku.

11. Umiestnite a upevnite kryciu obložku.

12. Na záver vyplňte škáry akrylátovým tmelom.

Autor: Báječná žena/Zlatica VARGOVÁ