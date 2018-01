Poradíme vám, ako prerobiť pôjd na podkrovie

Najvhodnejšie pre zobytnenie podkrovia sú sedlové či manzardové strechy. Obe poskytujú dostatok miesta s podchodnou výškou a dve rovné štítové steny. Okrem tvaru strechy je dôležitý jej sklon.

Závisí od neho svetlá výška podkrovných miestností, výška zvislých stien pod šikminou a veľkosť využiteľnej podlahovej plochy.

Sklon bežnej sedlovej strechy je 45 stupňov, čo je vyhovujúce. Menší sklon možno zlepšiť zvýšením atikového muriva, sklon pod 35 stupňov je už nevhodný. Riešenie podkrovného priestoru ovplyvňuje aj konštrukcia krovu. Najvhodnejšia je krokvová bez väzných trámov, vyhovuje aj hambálková s priečnymi vzperami.

Nevynechajte statika

Skôr ako sa pustíte do budovania podkrovia, nepodceňte úlohu statika. Mal by posúdiť, či múry a stropy prízemia vôbec unesú podkrovie. Tiež by mal prehliadnuť celý povalový priestor, či je strecha v poriadku, nezateká a či sú v dobrom stave všetky drevené časti krovu. Dajte si skontrolovať, či krov nenapadol drevokazný hmyz, či hniloba.

Tieto konštrukcie možno uzavriete tepelnou izoláciou a neskoršie opravy budú prakticky nemožné alebo veľmi náročné a drahé. Pri prieskume treba skontrolovať nielen viditeľné časti krovu, ale aj rizikové miesta – miesta uloženia drevených prvkov na murive a miesta s vyšším obsahom vlhkosti. Ak objavíte poruchy, netreba vymeniť celý krov.

Porušené drevené prvky sa vymieňajú celé alebo ich časti – záleží na stupni poškodenia. Trámy, či už budú zakryté sadrokartónom, alebo odhalené, je potrebné ošetriť impregnačným prostriedkom proti napadnutiu škodcami.

Kvalitné zateplenie

Strecha nad hlavou bude potrebovať tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu. Pri vkladaní izolácie medzi krokvy treba rátať s tým, že trámy sa stanú tepelnými mostami, ktoré netreba podceňovať.

Tvoria asi 15 % stropu podkrovia a ich tepelná vodivosť je takmer štyrikrát väčšia ako izolačného materiálu. Ak teda chcete podkrovie zatepliť kvalitne, oplatí sa pridať vrstvu izolácie ešte pod krokvy. Na druhej strane sa však o hrúbku izolácie zmenší využiteľný priestor, hlavne sa zníži výška stropu. Prenikaniu vlhkosti do vrstiev strechy bráni z exteriéru poistná hydroizolácia pod krytinou, ktorá prepúšťa paru, z interiéru zasa parozábrana.

Tá je účinná len pri dokonalej tesnosti a tá sa dá v praxi len ťažko zaručiť. Okrem izolačných fólií je v skladbe strechy aj vetracia medzera, ktorá je s vonkajším prostredím spojená špeciálnymi vetracími prvkami pri hrebeni a otvoreným spodným okrajom strechy.

Ak sa rozhodnete pri zobytnení podkrovia vymeniť aj starú krytinu, izoláciu umiestnite nad krokvami a uplatnite skladbu teplej strechy bez vetracej medzery. Pri tejto skladbe sa tepelná izolácia a hydroizolácia združujú do jednej nenasiakavej vrstvy.

V tomto prípade sa môžete rozhodnúť medzi tepelnoizolačnými šablónami z polystyrénu, ktoré sa kladú pod krytinu, a doskami z extrudovaného polystyrénu, ktoré sú dostatočne pevné a nenasiakavé. Nemusíte si robiť starosti s kondenzáciou vlhkosti v tepelnej izolácii, pretože sa do nej nedostane a krokvám v otvorenom interiéri nehrozí vlhkosť a hniloba.

Teplá strecha má ešte ďalšie výhody – nepotrebuje žiadne špeciálne vetracie prvky, ktoré sú oveľa drahšie ako bežná krytina, hydroizoláciu ani rizikovú parozábranu.

Foto: Archív firiem

Presvetlenie

Najjednoduchšie je umiestniť obytné miestnosti pri štítovej stene, kde sa pomerne dobre inštalujú okná. Okno v štítovej stene však nestačí na osvetlenie podkrovia a budete musieť naplánovať vikiere alebo obľúbenejšie strešné okná. Len tak možno dosiahnuť to, aby presklená plocha mala asi 10 až 15 % podlahovej veľkosti miestnosti, ako to požaduje norma.

Je výhodné, ak je šírka strešného okna rovnaká ako vzdialenosť medzi krokvami, pri širšom okne treba pomerne komplikovane posunúť krokvy. Strešné okná musia byť kvalitné, ale aj správne a dobre osadené v strešnej rovine, tepelne izolované a chránené zvonka oplechovaním. Výška parapetu by mala byť 900 až 1200 mm, aby bolo udržiavanie a ovládanie bezproblémové. Podľa spôsobu otvárania si môžete vybrať výkyvné, výklopné alebo výklopno- výkyvné.

Uprednostnite suchú montáž

Pri konštrukcii podlahy v podkroví vám môžu prekážať trámy nad podlahou.Najjednoduchšie je, ak môžete podlahu položiť na ne. Zníži sa však podchodná výška, ktorá by nemala byť pod 2,3 metra. Iná možnosť je, že sa s nimi zmierite a budete ich prekračovať, prípadne ich šikovne využijete. Lepší variant je, ak podlahu vytvoríte v dvoch úrovniach – komunikácia môže viesť nad trámami a obytný priestor o pár schodíkov nižšie, na pôvodnej podlahe povaly. Tretia možnosť je prerušiť trámy v komunikačnej časti, ale musia byť zviazané, aby sa zachovala stabilita krovu. Novú podlahu si môžete vybudovať systémom suchej montáže. Na suchý násyp z ľahkého keramického materiálu zakrytého separačnou fóliou položte masívnejšiu roznášaciu vrstvu zo sadrokartónových, drevotrieskových alebo podobných dosiek.

Na dosku položíte bez problémov akúkoľvek krytinu, napríklad PVC , drevené alebo laminátové parkety. Suché podlahy sú ľahšie ako klasické, položené mokrou cestou, a výborne tlmia nepríjemný krokový hluk. Nevhodné sú na inštaláciu podlahového kúrenia. V tomto prípade musíte použiť klasickú pevnú alebo liatu podlahu, v ktorej budú rozvody podlahového vykurovania zakryté cementovým poterom. Aj na montované priečky a stropy môžete využiť sadrokartónové či drevotrieskové dosky.

Okrem rýchlej a jednoduchej montáže je ich výhoda aj nižšie zaťaženie nosných konštrukcií, rovný podklad pre povrchovú úpravu alebo obklad. Nevýhoda je menšia pevnosť materiálov, takže na zavesenie ťažkých zariaďovacích predmetov musíte použiť výstužné profily alebo montážne steny. Členenie miestností býva na starých chalupách rozdielne od miestností v obytných podkroviach. Tu sa preferuje zväčša čo najmenej členitý priestor, ktorý vytvára jednu väčšiu obytnú miestnosť prispôsobenú na spanie a odpočinok.

Žiadosti na úrade

Keď viete, aké práce si podkrovie vyžiada, zistite si, či bude stačiť ohlásenie na stavebnom úrade, alebo bude treba stavebné povolenie, prípadne územné rozhodnutie. Ohlasuje sa jednoduchá alebo drobná stavba a udržiavacie práce. Fyzická osoba platí na stavebnom úrade v prvom prípade 20, v druhom 10 eur. Patrí sem výmena strešnej krytiny či výmena okien pri dodržaní pôvodných rozmerov. Stavebné povolenie treba pri kompletnej výmene krovu, nadstavbe aj zobytnení podkrovia.

Poplatok pri žiadosti o stavebné povolenie na úpravy dokončených stavieb je pri rodinných domoch 35 eur, nadstavby a prístavby sú za 50 eur. Ak meníte veľkosť domu, bude potrebné územné rozhodnutie.

Teplo do podkrovia

Kúrenie v podkroví možno napojiť na existujúcu vykurovaciu sústavu v dome, ale veľakrát je vhodnejšie inštalovať iba lokálne vykurovacie telesá alebo postaviť nové etážové kúrenie s vlastným zdrojom tepla. Limitovať vás môže dostupnosť paliva, kapacita rozvodov a komínov a nosnosť podlahy.

Nezabudnite na schodisko

Schodisko musí byť široké najmenej 80 cm. Norma tiež určuje, že stupne schodov a stúpanie majú byť vo vzájomnom pomere približne 63 cm. Preto ak má miestnosť výšku 250 cm, rátame so 16 stupňami.

Tieto požiadavky však platia iba pre schodiská, ktoré slúžia ako prístup k trvalo obývaným priestorom. Ak sú v podkroví aj menej využívané miestnosti, napríklad spálne, stačí jednoduchšie schodisko alebo skladacie schody.

Postup montáže strešného okna

1. Do pripraveného otvoru v strešnej konštrukcii na podporné laty osadíte najskôr tepelnoizolačný rám a naň nasadíte rám strešného okna bez krídla.

2. Po osadení strešného rámu prilepte na plstenú strešnú lepenku butylovým lepidlom hydroizolačný golier. Lepidlo je súčasť montážnej súpravy. Samolepiace rohové klapky majú presah, vďaka ktorému bude rám dôkladne utesnený. V hornej časti okna inštalujte drenážny žliabok.

3. Pri montáži oplechovania nie je potrebné použiť náradie ani skrutky. Oplechovanie bočného rámu len zacvaknete. Oplechovanie spodného rámu zaskrutkujete samoreznými skrutkami.

4.Po osadení rámu okna nasleduje montáž sádrokartónového ostenia. Na jednoduchšiu realizáciu použite montážnu súpravu na sadrokartónové ostenie. Najprv sa upevní oceľový rám, ktorý je základ na vytvarovanie vlastného sadrokartónového obloženia. Montáž uľahčia aj teleskopické profily.

5.Požadované tepelné vlastnosti a prerušenie tepelných mostov dosiahnete, ak vložíte medzi oceľové rámy doplnkovú vrstvu tepelnej izolácie.

6.Na izolované ostenie sa následne pripevní parozábrana.Teleskopické profily poskytujú pevný základ na spojenie parotesnej zábrany domu s parotesným golierom. Velux

Autor: Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ