Kým začnete s projektom: Výber stropnej konštrukcie

Výrobcovia stavebných materiálov ponúkajú takmer v každom stavebnom systéme aj stropné tvarovky alebo alternatívne riešený strop. Mal by tvoriť kompaktný celok so stenami a zabezpečiť tuhosť stavby. A tiež spĺňať prísne statické požiadavky, aby uniesol okrem vlastnej hmotnosti všetko, čo bude na ňom položené – podlahu, priečky, nábytok, osoby. Nároky sa kladú aj na jeho požiarnu bezpečnosť, zvukovú a tepelnú izoláciu.

Monolit zo železobetónu

Vďaka svojej tvarovej variabilnosti sa najčastejšie využíva pri nepravidelných pôdorysoch s veľkými otvormi na schodisko či galériu. Hrúbka dosky závisí od statického výpočtu, pri rodinných domoch sa pohybuje od 150 do 250 mm. Vzniká priamo na stavbe ukladaním betónovej zmesi spolu s oceľovou výstužou do debnenia. Doska sa ukladá votknutím do obvodového venca, v niektorých prípadoch do muriva. Cena železobetónového monolitického stropu závisí od ceny a množstva komponentov, z ktorých pozostáva – od triedy betónu, prierezu betonárskej ocele, montáže a demontáže debnenia.



Schéma monolitického železobetónového stropu

○○○○

Výhody: Možno ich použiť na atypické rozpätie, tvar pôdorysu a zaťaženie, vysoká pevnosť

Nevýhody: Prácnosť, nevyhnutnosť debnenia, príprava výstuže, mokrý technologický proces a čas tvrdnutia

Orientačné ceny:

Betón od 50 do 90 €/m3, podľa triedy betónu

Oceľová výstuž 0,90 €/kg

Debnenie, montáž a demontáž od 11 €/m2

Železobetónový strop 200 mm hrubý približne 55 €/m2

○○○○

Keramický strop

Je použiteľný na rozpony 2,25 až 7 metrov. Dá sa veľmi jednoducho poskladať priamo na stavbe bez zložitej mechanizácie. Strop tvorí železobetónový alebo keramický nosník s priestorovou výstužou a keramickými vložkami. Najskôr sa položia nosníky v osovej vzdialenosti 450 alebo 600 mm, ktoré sa zospodu podoprú a armatúrou spoja so stužujúcim vencom, potom sa uložia vložky. Celý strop sa zaleje betónovou zálievkou, jej hrúbku navrhne statik. Hoci sa nedá vyhnúť mokrému procesu, montáž je rýchlejšia ako stavba monolitického železobetónového stropu. Na našom trhu sú keramické vložky MIako, Heluz Miako, Hurdis, Porotherm KSV N 60 a KSV 6+0.



Schéma keramického stropu

a – prefabrikovaný nosník

b – keramická stropná vložka

c – betónová zálievka

○○○○

Výhody: Jednoduchá montáž, dobré tepelnoizolačné a akustické vlastnosti, požiarna odolnosť

Nevýhody: Obmedzená dĺžka stropných nosníkov a nutnosť zohľadniť dispozíciu domu pri návrhu stropu vzhľadom na umiestnenie nosných stien, potreba mokrých procesov, väčšia hrúbka stropu

Cena:

Keramické nosníky 7 – 10 €/bm

Stropné vložky na rozpon 600 mm 1,98 – 3,46 €/kus

Keramický strop okolo 40 €/m2

○○○○

Polomontovaný strop

Nosníky a výplňové vložky stropných konštrukcií majú vo svojom sortimente aj výrobcovia pórobetónových stavebných prvkov. Ponúkajú však i stropné dosky pre montované stropy s nespornou výhodou – okamžitá únosnosť po uložení na miesto. Dosky sa používajú do rozpätia 5,85 m. Z nosníkov a stropných vložiek sa, podobne ako pri keramickom strope, najskôr vyskladá rovina a zaleje sa vrstvou betónu vystuženou oceľovou kari sieťou, prípadne sa len zaleje betónom bez výstuže.

○○○○

Výhody: Jednoduchá a rýchla montáž bez nárokov na mechanizáciu na stavbe, výborná ochrana pred hlukom vďaka kombinácii betónu s pórovitou štruktúrou stropných vložiek

Nevýhody: Citlivosť prefaprvkov na sadanie stavby a tepelné zmeny – vznik trhlín v omietke v mieste styku dvoch dielov

Cena: Stropný nosník 7,21 €/bm stropná vložka 3,79 €/kus kompletný strop približne 40 €/m2

○○○○

Betónové prefabrikáty a panely

Možno ich kombinovať s tehlovými aj pórobetónovými stenami, ale na rodinné domy sa využívajú len ojedinele. Na trhu nájdete plné, dutinové a predpäté. Z hľadiska statiky sú najvhodnejšie predpäté železobetónové prefabrikáty vystužené pozdĺžnymi predpätými lanami, ktoré možno bez podoprenia použiť až do rozponu 22 metrov. Štandardná šírka panelov je 1 195 mm a hrúbka 160 až 320 mm, atypická aj 400, 450 a 500 mm. Panely sú na bokoch skosené, čím vytvárajú priestor na zmonolitnenie stropnej konštrukcie. Do pozdĺžnych stykov medzi panelmi je potrebné vložiť výstuž, ktorá je zakotvená až vo venci a zaliata betónom.



Schéma stropu z betónových panelov

○○○○

Výhody: V dutinách stropných panelov je možné uložiť rôzne vedenia, panely možno po zabudovaní okamžite zaťažovať a netreba ich omietať, majú hladký povrch, ktorý je možné po nanesení stierky ihneď maľovať.

Nevýhody: Montáž ťažkou technikou

Cena stropu: 52 €/m2

○○○○

Drevená konštrukcia

Využíva sa najmä pri drevodomoch a vďaka malej hmotnosti a nenáročnej montáži aj na menších domoch. Stavia sa ako fošňová konštrukcia, ktorá oproti klasickej trámovej spotrebuje menej reziva. Nosnú funkciu namiesto trámov preberajú fošne s dimenziou približne 60/240 mm, ktoré sa kladú v osovej vzdialenosti 600 mm. Fošne sú z oboch strán obité drevenými alebo OSB doskami a priestor medzi nimi je vyplnený zvukovou izoláciou. Moderné drevené stropné konštrukcie využívajú aj rôzne nosníky z aglomerovaných materiálov – OSB dosiek a lisovaného dreva, ktoré preklenú aj väčšie rozpony.



Schéma dreveného stropu:

a – stropný trám

b – zvuková a tepelná izolácia

c – záklop z OSB dosiek

d – podbitie drevenými doskami

○○○○

Výhody: Suchá a rýchla montáž, priaznivá cena 25 €/m2

Nevýhody: Pri montáži treba dávať pozor na pevnosť, hlučnosť a požiarnu odolnosť.

Autor: Pekné Bývanie/Adela Motyková