Aké základy pod dom? Pred stavbou spoznajte podložie

Každá stavba musí byť pevne spojená so zemou, preto treba zohľadniť špecifické danosti prostredia, v ktorom bude stáť. K samotným základom treba pristupovať s filozofiou, že držia celý dom a už ich nebude možné opraviť ako strechu či fasádu.

Spoznajte podložie

Vhodné je, ak súčasťou projektu domu je aj geologický prieskum, i keď ho stavebný zákon neprikazuje a stavebné úrady zvyčajne nepožadujú. Ak však nie sú známe vlastnosti a zloženie podložia, nie je možné, aby statik správne navrhol základovú konštrukciu. Druh zeminy a jej únosnosť má vplyv na veľkosť základov, hĺbka spodnej vody a jej agresívne pôsobenie ovplyvní spôsob zakladania. Statik síce nadimenzuje základy aj bez prieskumu na predpokladanú únosnosť zeminy, ale tie sú väčšinou predimenzované, možno v skutočnosti postačí menej betónu. Môže sa stať aj to, že po vykopaní základov budete musieť zmeniť spôsob zakladania.

Napríklad vo veľmi štrkovitej a sypkej pôde sa nebudú dať vykopať plánované základové pásy, čo je najbežnejší spôsob zakladania rodinných domov, ale bude potrebná základová doska.

Inžiniersko-geologický prieskum je nevyhnutný, ak ste sa rozhodli stavať v rizikovom území – tam kde sú zosuvy pôdy, močiarne usadeniny, umelé navážky, oblasti s výskytom záplav a poddolovania. O takýchto problematických zónach by ste mali dostať informáciu na stavebnom úrade. Tam by mali mať k dispozícii inžiniersko-geologické mapy a nich sú znázornené všetky dôležité zložky prírodného prostredia konkrétneho územia a s nimi spojená rizikovosť.

Na pásoch

Tvar základových konštrukcií závisí od statického návrhu stavby vzhľadom ku geologickým pomerom a od toho, či je dom podpivničený alebo nie. Najjednoduchšie a najrýchlejšie je budovanie základových pásov. Musia byť pod každou nosnou stenou, nástupným stupňom schodiska, komínom a pod priečkami hrubými 150 mm viac.

Ich šírku navrhne statik na základe únosnosti podložia, zvyčajne vychádza z hrúbky muriva, ku ktorej sa pripočíta 100 až 150 mm na obe strany. V nedávnej minulosti bolo bežné ich vytvoriť z monolitického betónu, dnes sa budujú pomocou prefabrikovaných debniacich tvárnic.

Ukladajú sa do 20 - 30 cm hrubého betónového podkladu a širokého podľa statického návrhu, aby sa zachovala roznášania plocha. Podľa projektu sa tvárnice vystužia a zalejú betónom. Pri použití takýchto tvárnic, vyrábaných v rôznych hrúbkach, odpadá montáž debnenia. Usporí sa aj betón a základy vytvoríte okamžite, bez nutnosti čakania na stvrdnutie betónu a následné oddebňovanie základov.

Ešte pre betonážou je vhodné urobiť štrkové lôžko v hrúbke 15 – 20 cm na odvedenie vody, ktorá sa dostane pod základy. Na ich betonáž sa zvykne používať betón triedy B 15, čo je pomerne nízka trieda. Od triedy betónu, teda jeho požadovanej kvality závisí pomer jednotlivých zložiek betónu. Pri svojpomocnej výstavbe sa betón pripravuje najčastejšie priamo na stavbe v miešačke. Síce si tým zlacníte výstavbu, ale nie je isté, že dodržíte požadovanú triedu betónu.

Navyše je to prácne a predlžuje sa čas výstavby. Betón z betonárky síce vyjde drahšie, ale privezú ho kvalitný, dobre premiešaný a urýchli výstavbu. Takto môžete mať základy vybetónované v priebehu jedného dňa.

Ďalšie možnosti

Tam, kde je podložie menej únosné, podľa statických výpočtov vychádzajú veľmi široké základové pásy, alebo vyššia hladina spodnej vody, treba budovať základovú dosku zo železobetónu. Jej hrúbku navrhne statik výpočtom a môže byť od 600 až do 1 200 mm. Je finančne náročnejšia, jej cena tvorí nezanedbateľnú časť rozpočtu.

Pri málo únosnej pôde, alebo ak je spodná vody v úrovni základov, sa uplatňujú hlbinné základy. Napríklad dom pri jazere alebo v záplavovej oblasti je vhodné založiť na pilótach z betónu, ocele či železobetónu. Na ich hlavice sa potom ukladajú základy.

Inak pre pasívne domy

Väčšina pasívnych domov sa buduje bez podzemného podlažia a pri zakladaní sa uplatňujú konštrukčné princípy odlišné od tradičnej výstavby. Pri zakladaní domu tradičným spôsobom sa tepelné izolovanie základov nerieši, postačí izolácia proti vode a vlhkosti v podobe lepenky alebo PVC fólie. Tepelná izolácia sa objavuje až v konštrukcii podlahy. V takomto prípade v mieste styku múrov so základovou dosku vznikajú tepelné mosty.

Zakladanie na pásoch je vhodné len pre obvodové steny z tepelne menej vodivých materiálov – pórobetón alebo drevené konštrukcie, kde netreba oddelenie tepelného mostu päty muriva. Pri iných materiáloch je to potrebné. Vždy je treba izolovať sokel až do nezamŕzajúcej hĺbky

Vhodný spôsob, ako sa vyhnúť prerušeniu tepelnej izolácie murivom je založenie železobetónovej dosky na únosnej tepelnej izolácii. Vznikne tým súvislá tepelnoizolačná obálka okolo celého domu a masívna doska navyše zabezpečí veľkú akumulačnú hmotu, ktorá pomáha udržiavať stabilnú vnútornú teplotu. Všetky nosné konštrukcie sú tak v teple v interiéri. Konštrukcia základov by pri pasívnom dome v podstate ani nemala prísť do styku so zemou.

Nad terénom

Alternatíva je založenie nad terénom. Vnútorná podlaha je v takomto prípade vyššie oproti terénu a nesú ju základové pätky, úsporné základové pásy, vŕtané mikropiloty alebo oceľové I-nosníky. Dôležité je, aby sa priestor pod domom dostatočne odvetrával, aby tu nedochádzalo k nasýteniu vodných pár a ich kondenzácii na spodnej strane podlahy. Hrúbku tepelnej izolácie v podlahe je potrebné dimenzovať v hrúbke na úrovni obvodových stien. Precízne musia byť zaizolované aj prípojky vody a kanalizácie. Výhoda tohto spôsobu založenia je perfektná ochrana proti vlhkosti bez potreby hydroizolácie, nižšia cena vďaka menšej spotrebe betónu. Nevýhoda je, že podlaha je oproti terénu zdvihnutá, čo znemožňuje bezbariérový prístup.

Prieskum nemusí byť drahý

Obávate sa vysokej sumy za geologický prieskum s veľkými vrtnými súpravami a mechanizmami? Pre rodinné domy sa dá zrealizovať aj pomocou ručných prenosných prístrojov a malej sondy, ktorá sa kladivom zahĺbi dva či tri metre. Prieskum vyjde od 600 eur.

Konštrukčné zásady základov:

dostatočná nosnosť počas roka – v mrazoch a pri jarnom topení snehu

budovanie v nezamŕzajúcej hĺbke – viac ako meter pod povrch

zabezpečiť, aby pod základom nevzlínala voda do konštrukcie stavby

Na konečnú kvalitu betónu vplývajú:

hutnosť - nezhutnený betón môže znížiť jeho pevnosť až o 40%. Najlepšie sa zhutní ponorným vibrátorom

otrasy - tuhnúci betón by mal byť v pokoji, aby mohla nerušene prebiehať hydratácia cementu, preto má byť obmedzený pohyb ľudí a dopravných prostriedkov v okolí základov aspoň 24 hodín po betonáži

poveternostné podmienky - škodí mu priame slnko, dážď aj mráz, preto je vhodné v lete základy zakryť, aby sa zabránilo rýchlemu vypareniu zámesovej vody, prípadne ho polievať. V zime možno betónovať do – 5 ºC a základy rýchlo zasypať.

