Ako doma účinne vyvetrať a nestratiť pri tom teplo?

Ak áno, vhodným riešením môže byť riadené vetranie so spätným získavaním tepla (rekuperáciou).

Najmodernejšie vetracie systémy s rekuperáciou majú množstvo výhod:

Dokážu rodinný dom či byt ochrániť proti vlhkosti a plesniam. Pravidelné vetranie upraveným vzduchom totiž zlepšuje tepelný a vlhkostný stav interiéru. Pomôžu vám znížiť náklady na vykurovanie. Pracujú s rekuperáciou tepla, počas vetrania síce odvedú z domu/bytu odpadový vzduch, ale nie teplo. Získava sa tak spätne energia, ktorá už raz bola vložená do vykurovania, a ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Odbremenia vás od povinnosti v domácnosti pravidelne otvárať okná a kontrolovať či je dostatočne vyvetrané. Zdravé vetranie si nastavíte presne podľa vašich potrieb vďaka inteligentnému lokálnemu alebo centrálne riadenému vetraniu s rekuperáciou. A ako na to?



Lokálny systém vetrania s rekuperáciou tepla Vaillant recoVAIR VAR 60.

Lokálne riešenie pre modernizácie

Ak ste majiteľom rodinného domu či bytu, najprv sa môžete rozhodnúť pre riadené vetranie len v niektorých miestnostiach. Postupne ho môžete rozširovať do celej domácnosti. Pre vetranie apartmánov alebo jednotlivých izieb v rodinných domoch či bytových jednotkách existuje priestorovo úsporné a nákladovo efektívne riešenie – lokálne vetracie jednotky recoVAIR VAR 60 značky Vaillant. Ide o jednoduchý koncept vetrania s rekuperáciou tepla, s nízkymi nákladmi na inštaláciu a pohodlným ovládaním. Tento decentralizovaný systém možno namontovať aj dodatočne, v rámci rekonštrukcie. Je to najrýchlejšia možnosť pre zabezpečenie optimálnej vlhkosti v domácnosti a zároveň prívodu čerstvého vzduchu.



Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou – recoVAIR VAR 60.

Hoci recoVAR VAIR 60 zaberá len minimálny priestor, dokáže vytvoriť maximálny komfort. V porovnaní s konkurenciou v tomto segmente výrobkov má jeden z najvyšších objemových prietokov vzduchu (až 60 m3/h). V kúpeľniach a na WC sa odporúča inštalovať odsávacie ventilátory, v obývacích miestnostiach a v spálni lokálne ventilačné jednotky s rekuperáciou tepla. Jednotka sa inštaluje jednoducho (s pomocou bežných nástrojov) do obvodovej steny rodinného domu či bytu. Nie je potrebná technická miestnosť ani potrubné rozvody. Nevyhnutné je iba vyvŕtanie otvoru v stene. Komunikácia medzi jednotlivými jednotkami môže byť bezdrôtová. Lokálne ventilačné jednotky recoVAIR VAR 60 zaručujú až 85 % rekuperácie (spätného získavania) tepla a disponujú triedou energetickej účinnosti A.

Centrálne riešenie pre novostavby

Pokiaľ ide o centrálne riadené vetranie s rekuperáciou, s jeho inštaláciou sa väčšinou počíta už v projekte rodinného domu – kvôli montáži rozvodov. V súčasnosti býva bežné najmä v nízkoenergetických a energeticky pasívnych domoch. Rekuperačnú jednotku Vaillant recoVAIR možno ľahko inštalovať v každej domácnosti. Systém monitoruje kvalitu vzduchu: prach, peľ i znečisťujúce látky sú zachytené na jemných filtroch. Zároveň kontroluje CO 2 a vlhkosť v budove. Chráni tak konštrukciu budovy pred vlhkosťou a eliminuje potenciálny výskyt roztočov či plesní. Centrálna rekuperačná jednotka je dostupná v troch výkonových úrovniach (150, 260 a 360 m3/h), v závislosti od plochy rodinného domu a objemu vzduchu v ňom.



Centrálna rekuperačná jednotka Vaillant recoVAIR.

Bezproblémovú inštaláciu v novostavbe (a transport na miesto montáže) umožňuje jej hmotnosť iba 38 až 39 kg. Inštalácia je založená na princípe „zapoj a funguj“. Zariadenie sa môže kedykoľvek prispôsobiť individuálnym potrebám domácnosti vďaka 4-stupňovému diaľkovému ovládaniu, rôznym režimom a inteligentnému systémovému regulátoru multiMATIC 700. Možné je aj pripojenie dvoch snímačov kvality vzduchu (CO 2 ), pomocou ktorých vie jednotka vyhodnotiť stav a kvalitu vzduchu v miestnosti a následne prispôsobiť svoj výkon. Využíva až 98 % tepla z odvádzaného odpadového vzduchu, a to aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách, až do - 7 °C (bez použitia predohrevu privádzaného vzduchu). Táto hodnota je pritom najvyššia, aká sa dá so súčasnou technológiou dosiahnuť. Vetranie je tiché, hladina hlučnosti sa pohybuje od 46 do 55 decibelov. Centrálne riadený rekuperačný systém s jednotkou recoVAIR je kombinovateľný so všetkými tepelnými čerpadlami a vykurovacími zariadeniami značky Vaillant.

Autor: PR článok