Ako nový: Inšpirujte sa netradičnou rekonštrukciou rodinného domu

V takomto poradí by bolo riešenie premeny domu optimálne. V tomto prípade sa však domáci najskôr rozhodli pre modernizáciu staršej fasády domu. Až keď boli práce v plnom prúde, oslovili architektov zo štúdia Archstyl s požiadavkou navrhnúť minimalistický interiér do už načrtnutého konceptu exteriéru.

Tak ako pri väčšine rekonštrukcií bolo treba vychádzať z daných nosných prvkov a obmedzení, ktoré sa architekti snažili využiť v prospech nového riešenia. Po vybúraní nevyhovujúcich nenosných priečok získali miesto pre dostatočne veľký, vizuálne prepojený denný priestor. Nová dispozícia zohľadnila i bezbariérový prístup do najpoužívanejších denných miestností, spálne a na terasu.

Nevýhody výhodou

Strop rozdelený existujúcim nosným prievlakom rozihrali pridaním priečnych nenosných prievlakov. Na ne situovali elegantné stropné svietidlá a ich útrobami mohli jednoducho viesť elektrické rozvody a odvod pár z digestora. Autori návrhu si rovnako poradili aj s pôvodným komínovým telesom a nosným stĺpom uprostred spoločenskej zóny.

„Stĺp sme obložili zrkadlom, a tým vizuálne zjemnili jeho rušivý dojem. Pri komíne sme navrhli minimalistický liehový kozub a trošku netradične sme naň umiestnili televízor,“ vysvetľuje architekt Juraj Krč.

Detaily tvoria celok

Vzhľadom na špecifické požiadavky domácich na zariadenie interiéru tím architektov navrhol väčšinu nábytku na mieru. Za povšimnutie stojí kuchynský ostrovček inšpirovaný trupom jachty či integrovaný kvetináč v jedálenskej skrinke. Atypický dekor voľne rozhodených priestorových kubusov sa premietol v 2D podobe na kuchynskom ostrovčeku

Klasické biele plochy na stenách a kuchynskej linke dopĺňa betónová stierka a dominantná cyklámenová farba jedálenského stola. Zjednotenie a teplo do priestoru prináša plávajúca podlaha s dubovým dekorom.

Juraj Krč

Zuzana Horniaková

Zoltán Horváth

www.archstyl.com

Príprava tohto projektu trvala štyri mesiace, aby sme zosúladili všetky detaily i desať profesií do jednotného celku. Výhodou pre klientov bolo, že mohli celý projekt vidieť vopred pomocou realistických vizualizácií a ľahšie sa tak rozhodnúť, či sú s konceptom vizuálne, technicky a cenovo spokojní. Išlo o náročnú rekonštrukciu, no výsledný efekt stojí za to, aj za cenu čakania osem mesiacov.

Foto: Michal Hmirák

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Inéz BÚCI