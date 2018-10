Ako ušetriť pri vykurovaní? Vyskúšajte inteligentný regulátor

Počasie sa mení zo dňa na deň (i v priebehu dňa) a bez možnosti flexibilného regulovania teploty vykurovania sa v domácnosti jednoducho nezaobídete. Viete, aké sú najnovšie možnosti?

So smartfónom v ruke

Regulácia vykurovania cez smartfón vám dožičí pocit pohodlia, flexibility a slobody. Na diaľkové ovládanie kúrenia a prípravy teplej vody s kondenzačným kotlom si môžete zvoliť napríklad smart regulátor. Nastavovať teplotu či režimy vykurovania (v dome či byte) môžete vďaka nemu aj cez internet – prostredníctvom aplikácie v smartfóne či tablete. Takým je napríklad ekvitermický regulátor MiGo navrhnutý výhradne pre kotly značky Protherm. Jednou aplikáciou je možné riadiť viacero systémov v tej istej domácnosti alebo aj vo viacerých domácnostiach naraz. Výhodou je aj to, že so smart regulátorom MiGo dokážete v domácnosti docieliť viac úspor, než s inými regulátormi tohto druhu. A to v dôsledku efektívneho riadenia systému presne podľa aktuálneho počasia a vašich zvyklostí v domácnosti.



Smart regulátor MiGo.

Nové možnosti šetrenia

Ak sa napríklad zmení vonkajšia teplota, regulátor MiGo okamžite kompenzuje rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou na základe online údajov o počasí z internetu. Týmto spôsobom sa spotrebuje menej energie na vykurovanie pri ochladení (a tiež sa zbytočne neprekuruje, ak sa vonkajšia teplota zvýši). Dostanete tak inteligentný a efektívny nástroj ovládania vykurovacieho systému. Vďaka regulátoru budete mať k dispozícii aj prehľadné grafické vyhodnotenie spotreby energie i priebehu požadovanej a skutočnej teploty v miestnosti. Prehľadné grafické vyhodnotenia za vybrané obdobie (napr. za mesiac alebo za dva roky) vám umožnia porovnávať spotrebu energií i veľkosť úspory energií.



Smart regulátor MiGo.

Univerzálny pomocník

V praxi sa osvedčili aj univerzálne systémové regulátory. Bez ohľadu na to, ako zložitý je váš vykurovací systém, fungujú inteligentné systémové regulátory ako nervové centrum domu či bytu. Jedným z nich je MiPro, ktorý bol vyvinutý pre spoluprácu s kotlami značky Protherm. Umožňuje samostatné a veľmi efektívne riadenie až troch vykurovacích okruhov (napr. okruhy s radiátormi a okruh s podlahovým vykurovaním), ako aj solárnych systémov bez vlastnej regulácie. U veľkých objektov dokáže regulovať naraz až sedem kotlov v kaskáde (s eBus zbernicou). Vie tiež riadiť akumulačný zásobník s ohrevom z externého zdroja tepla (napríklad z kotla na tuhé palivo). Inteligentným ovládaním systému dosiahne vaše vykurovacie zariadenie vyššiu účinnosť a väčšie úspory energie. Podstatou je ekvitermické riadenie a funkcia adaptívnej vykurovacej krivky.



Ovládanie vykurovania cez smartfón.

Na čo si dať pozor?

Zásadnou otázkou pri výbere regulátora je, aké komunikačné rozhranie má váš kondenzačný kotol. Staršie typy vykurovacích zariadení totiž nemusia byť kompatibilné s najnovšími typmi regulátorov. A ešte jedna dôležitá informácia. Ak v domácnosti vymeníte starý nekondenzačný kotol za nový kondenzačný, môžete ušetriť až 30 % prevádzkových nákladov na vykurovanie. Ešte viac úspor docielite práve vďaka inteligentnému regulátoru. To, či regulátor prinesie požadovaný efekt, však závisí nielen od jeho nastavenia, ale aj od kondície celej vykurovacej sústavy.

