Atraktívna drevostavba: Navštívili sme jednoduchý dom v prírodnom prostredí

Manželia Jana a Jirko považujú výmenu mestského bytu za jednoduchý drevodom v prírodnom prostredí za svoje najlepšie rozhodnutie. Spoločne prešli v Prahe rôznymi bývaniami, od podnájmu až k veľkému bytu s terasou. Ale ani v ňom pracovne vyťažení manželia nenašli dostatočný relax a v meste sa cítili zovretí. Preto vznikla myšlienka bývať v prírode, nie vo veľkom a nie v drahom dome. Hľadali preň vhodný pozemok v primeranej vzdialenosti, aby mohli dochádzať do Prahy. Dôležitou podmienkou bolo nielen prírodné prostredie, ale aj veľkosť pozemku. Presne takú parcelu našli v záhradkárskej kolónii na okraji Kerského lesa.

„Chceli sme niečo menšie, aby sme si bez väčších starostí o záhradu mohli užívať výhody bývania v zeleni a zároveň komfort, na ktorý sme boli navyknutí z bytu,“ vysvetľuje Jana.

Severská inšpirácia

Projektu domu sa chopila majiteľka architektka a navrhla ho kompletne vrátane interiéru. Výsledkom je prízemný a tvarovo čistý dom so sedlovou strechou, podkrovie je využité len nad dvomi obytnými miestnosťami. Jeho účelné riešenie zodpovedá momentálnym potrebám mladej rodiny. Požiadavka rýchlej, ekonomickej a ekologickej výstavby rozhodla o drevostavbe, ktorá zároveň najlepšie zapadla do okolitého prostredia. Manželia od začiatku vedeli, že chcú žiť v súlade a hlavne v kontakte s prírodou, preto je dom celkom otvorený smerom do záhrady, na južnú stranu. Zato severná, uličná fasáda ostala bez okien, čo vzbudzuje pozornosť susedov a okoloidúcich.

Obvodovú konštrukciu domu tvorí drevená stĺpiková konštrukcia s klasickou sendvičovou skladbou stien. Zvnútra ju ukončuje sadrokartón a zvonka obklad zo smrekového dreva. Ten prechádza až na sedlovú strechu, kde kryje strechu z modifikovaných živičných pásov aj odvodňovací systém. Architektka a súčasne majiteľka sa neobáva starostlivosti o drevenú fasádu: „Aj keď smrek nemá z hľadiska životnosti dobrú povesť, som presvedčená, že podstatná je povrchová úprava. Preto som volila ošetrenie kvalitnou tenkovrstvovou olejovou lazúrou v antracitovej farbe. Je rovnaká ako na oknách a splýva s lesom a s krajinou.“ O odolnosti tohto náteru sa architektka presvedčila na svojich cestách po Holandsku, kde slané more a vietor vytvárajú agresívnejšie prostredie, ako je to naše.

Premyslený interiér

Severská architektúra poznačila aj ladenie interiéru. Je vzdušný, farebne postavený na kontraste bielych stien a vstavaného nábytku so sivým lakovaným povrchom. A tiež plný dreva v rovnakom odtieni ako na fasáde. Dosky s antracitovou lazúrou zdobia steny chodby a toalety. Je nimi obložená aj centrálna stena v obývacom priestore s kozubom a televízorom. Farebné bielo-sivé až čierne kontrasty zjemňujú odtiene béžovej a oživujú červené doplnky. Nábytok v celom dome, vyrobený na mieru, využíva každý centimeter a poskytuje veľa úložného priestoru.

„ S manželom spolu žijeme už dlho, vedeli sme presne, čo potrebujeme, čo máme radi a ako fungujeme, takže na usporiadaní interiéru nebolo veľmi čo riešiť,“ spokojne hovorí mladá architektka.

Dom svojou obytnou plochou 110 štvorcových metrov zodpovedá veľkosti väčšieho bytu a rodine, onedlho trojčlennej, plne postačuje. „Je lepšie, keď rodina trávi čas spolu. Keď má každý vlastnú izbu, kúpeľňu, šatník - to neuznávam,“ vyznáva Jana a dodáva: „dom má slúžiť nám a nie my jemu.“ Obaja radi cestujú, poznávajú nové veci a to nie je zadarmo. Preto sa stavbou domu nechceli finančne vyčerpať, aby mali priestor aj na svoje záľuby. Navyše nie sú fixovaní na jedno miesto a keď bude treba zmeniť pôsob života, bez problémov sa presťahujú.

Autorka domu:

Ing. arch. Jana Boučková

Miramari design

www.miramari.cz

„Projektovať dom pre seba mi robilo obrovskú radosť. Išlo to rýchle, pretože presne viem, čo a ako máme radi, čo zodpovedá nášmu životnému štýlu a štandardu. Nepotrebujeme obrovský priestor, štvorcové metre navyše nie sú priamoúmerné šťastiu.“

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Adela MOTYKOVÁ