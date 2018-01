Atraktívny originál: Nevšedná premena bytu na nadčasový loft

Kto by uveril, že pôvodné riešenie bytu s úctyhodnou terasou neprepojí krásne výhľady do okolitej prírodnej krajiny minimálne s obývačkou? Nuž, stalo sa. Našťastie, takmer po druhej dekáde užívania sa nehnuteľnosť s rozlohou 180 štvorcových metrov dočkala zaslúženej zmeny. Majitelia stavili na istotu, preto oslovili architektov z ateliéru beef, s ktorými boli veľmi spokojní už v minulých spoluprácach. Hlavná misia projektu bola jasná - prepojenie s exteriérom a viac svetla do interiéru. Domáci sympatizovali s prírodnými materiálmi aj s minimalistickým štýlom, ostatné už ponechali na tvorivý tím odborníkov.

Oslobodzujúci počin

Najskôr bolo treba zmazať hriechy pôvodnej dispozície. Jedným z nich bol východ na terasu len zo samostatnej pracovne. Uhlopriečne orientované priečky spolu s dvomi zaoblenými rohmi obvodových stien zas vytvárali uzatvorené miestnosti nedostatočným prísunom denného svetla. Za obeť padli všetky vnútorné nenosné priečky. Vznikol tak veľký otvorený priestor s troma nosnými oceľovými stĺpmi. Očistený od zbytočných pohľadových bariér chytil interiér nový dych a začal pôsobiť ako loft.

Majstri premeny

Architekti predstavili domácim nevšedný koncept delenia priestoru - nechali ho otvorený po celom obvode, teda žiadna priečka nezachádza až k obvodovej stene. Takéto riešenie docielilo pocit vzdušnosti s väčším prestupom denného svetla do vnútra interiéru a tiež požadované prepojenie s exteriérom.

Potrebné vizuálne predely vyriešili dvoma funkčnými monoblokmi. Prvý ohraničuje vstupnú zónu zachovávajúcu intimitu dennej časti. Spája v sebe toaletu, technickú miestnosť a veľkorysý kozub. Druhý blok tvorí atypická kúpeľňa, ktorej priečku zo strany spoločenskej zóny prekrýva knižnica vyhotovená na mieru.

Kuchynská stena aj šatníkové skrine pri spálni dokážu po zatvorení takmer zmiznúť. Imitujú plnú, drevom obloženú priečku. Hoci je spálňa súčasťou otvoreného priestoru, opticky ju možno oddeliť pomocou nepriehľadného závesu.

Tajomstvo útulnosti

Prírodný charakter okolitej krajiny architekti preniesli dovnútra nielen vizuálnym prepojením s exteriérom, ale najmä voľbou prírodných materiálov stavebného interiéru aj zariadenia. Do ústrednej roly postavili masívne dubové drevo, ktoré má talent vniesť do interiéru teplo, útulno a pocit nadčasovosti. Vedľajších úloh sa šikovne zhostili betón a čierny plech. No najväčší efekt priniesli štylizované stromy v abstraktnej forme, ktoré vtlačili tomuto interiéru pečať originality.

Radikálna očista pôdorysu odkryla potenciál tohto bytu. Dokonalý výhľad ponad vrcholky lužného lesa a mŕtve rameno Dunaja - to je ten najlepší obraz zarámovaný v čiernych okenných rámoch.

