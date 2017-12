Unikátna: Záhradná chatka na okraji Bratislavy vyčnieva z davu

>>> Pozrite sa na túto stavbu zblízka v našej FOTOGALÉRII <<<

Majitelia záhradnej parcely s nefunkčnou záhradnou chatkou na pôdoryse päť krát päť metrov sa rozhodli pre zaujímavý počin. Chceli si tento kúsok zelene v meste užívať s rodinkou cez víkendy na lepšej úrovni, a tak oslovili dvojicu architektov z ateliéru a3um. Vizuálnu stránku ponechali v ich rukách, požiadavky sa týkali skôr funkčnosti a praktickej stránky.

Z pravých materiálov

Henrich Korec a Ladislav Jurík navrhli dvojpodlažnú chatu s nanovo vytvoreným podpivničením na rovnakej štvorcovej pôdorysnej ploche, akú mala predošlá stavba. Rozhodli sa pre drsnejší industriálny, ale tvarovo minimalistický štýl, od ktorého sa odvinula aj konštrukcia z liateho železobetónu s prevetrávanou fasádou obloženou vláknocementovými doskami. Základný koncept sa točil okolo jednoduchej kocky s jednou presklenou stranou, otočenou na terasu a do záhrady. Stavili na skutočné hrdo priznané materiály ako betón, prírodné drevo a oceľ.

Aby betónovú kocku zjemnili, poľudštili, najmä pre pohľady z blízkej hrádze, navrhli plochú strechu ako vegetačnú s výsadbou divokej trávy. Tú stačí raz do roka po zime zostrihať a na jar vyrastie nová. Okrem estetického hľadiska vylepšuje klímu v interiéri a zabraňuje jej prehrievaniu.

S dôrazom na detaily

Jednoduchý čistý štýl preniesli autori aj do interiéru, ktorý je maximálne otvorený do zelene v exteriéri. Kuchyňu a vstavané úložné priestory navrhli v rovnakom duchu z preglejky a rozkladací jedálenský stôl z masívneho dubového dreva s oceľovou konštrukciou. Kým podlažie na úrovni terasy patrí spoločenskej zóne, poschodie s galériou slúži ako oddychová časť. Do pivničného priestoru situovali kúpeľňu s toaletou, jej hlavný priestor však tvorí súkromná vináreň.

Samostatným orieškom bolo riešenie paralelného otvárania hliníkovej konštrukcie tienenia s latovaním z borovicového termodreva. Nakoniec pomohli konštruktéri z Banskej Štiavnice. Chatu si domáci užívajú celoročne vďaka praktickému systému kúrenia pecou na pelety, ktoré ovládajú diaľkovo cez mobil. To im umožňuje v zime prísť už do vyhriateho priestoru. Okrem obytného priestoru sa ním vykuruje kúpeľňa. Celý projekt sa vydaril najmä preto, že autori návrhu stáli aj pri realizácii na kľúč a ustrážili riešenia problémovejších detailov. Tie sa významne podieľajú na celkovom výsledku. Veď posúďte sami.

Ing. arch. Ladislav Jurík

Ing. arch. Henrich Korec

autori interiéru

"Miesto realizácie bolo pre nás veľmi zaujímavé a inšpiratívne: záhradkárska osada medzi Slovnaftom a dunajskou lodenicou pre nákladné lode. Vzduchom sa tiahnu hrdzavé produktovody rafinérie, továrenské komíny v kombinácii s Dunajom a jeho lužnými lesmi, pravá industriálna romantika. Od toho sa odvíjal aj návrh."

