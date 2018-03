Bývanie, ktoré nie je pre každého: Navštívte s nami pôsobivých 84 m2 v historickom centre mesta

>>> Celé bývanie nájdete v našej FOTOGALÉRII pod článkom <<<

Búranie priečok, vytrhávanie podláh, odstráňovanie omietok a zmena dispozície. To všetko stálo na pozadí pretvárania bytu s rozlohou 84 štvorcových metrov. A všetko s jasným cieľom – dosiahnuť ideálny stav, ktorý by novým majiteľom plne vyhovoval. Vrátane dizajnu.

„Potrebovali sme získať súkromie na spálňu a detskú izbu. Vzniknutá denná časť tak dostala otvorený koncept s netypickým tvarom, avšak s množstvom funkčných zón,“ vysvetľuje architekt Tomáš Szöke, ktorý dodáva, že stavebnými úpravami sa podarilo priestor presvetliť a prevzdušniť, čo bolo dôležité, keďže ide o byt pod strechou na najvyššom poschodí.

FOTO: Svieže, elegantné bývanie s nádychom Paríža uprostred krásnej Varšavy

Na návšteve: Užívajú si ticho vidieka aj dynamiku moderného bývania

Dezolátny stav

Pôvodný byt nevyhovoval potrebám ani požiadavkám mladej rodiny. Od začiatku teda vedela, že rekonštruovať sa bude od základov. Nemalá investícia sa jej však vrátila v podobe originálneho bývania.

„Od domácich sme dostali zadanie, ktoré bolo treba naplniť, v ostatnom sme mali voľnú ruku,“ pokračuje Tomáš. „Majitelia vnímali interiér rovnako ako my v ateliéri, takže sme ich na nič nemuseli nahovárať a všetko išlo hladko,“ hovorí. Konečný výsledok však vždy spočíva aj v tom, do akej miery sa do procesu zapojí majiteľ. V tomto prípade domáci pán manažoval stavebné práce, nákup materiálov, ale aj stolárčinu sám. Architekti boli autorským a technickým dozorom.

PRED a PO: Mestský dom sa zmenil na nepoznanie. Prišlo drevo a s ním elegancia​

Sám sebou

Dizajn tohto bytu je pomerne nevšedný a rozhodne sa nehrá na nič, čím nie je. Je však jasné, že to nie je byt pre každého. „Odkryté konštrukcie vyzdvihujú pôvodnú materialitu bytu a celého domu. Izby sú v priestore vyčlenené stolárskymi prvkami, dalo by sa teda povedať, že celý byt je vyrobený na mieru vrátane priznanej surovosti a pravej podstaty materiálov,“ povedal Tomáš Szöke.

Srdcová záležitosť

Už na prvý pohľad dokazuje, že istá dávka extravagancie a experimentovania prostredníctvom vydarenej rekonštrukcie priniesla do tohto bytu príťažlivý nános histórie, ale i osobitosti. Spojením týchto ingrediencií vznikol jedinečný projekt. „Byt vyvoláva rôzne emócie, každopádne je šitý na mieru konkrétnej rodine a tá je s výsledkom spokojná. Interiér chápeme ako domáci prístav pre majiteľov, nemá sa páčiť každému,“ vysvetľuje Tomáš. „V priestore sme získali romanticko-nostalgický pocit, ktorý iný byt neponúka.“

Ing. arch. Tomáš Szöke

Ing. arch. Ivan Príkopský

Ing. arch. Katarína Príkopská

www.toito.eu



"Centrálny priestor tvorí otvorená kuchyňa s jedálňou, knižnicou a obývačkou. Použili sme prirodzenú farebnosť materiálov, drevenej podlahy, tehlového obkladu aj obnaženého betónu. Naším cieľom nebolo zaplniť každú prázdnu plochu v priestore kusom nábytku, ale užiť si voľné miesto. "

Autor: Kristína Falťanová