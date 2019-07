Chcete doma dokonalo vyvetrať? Pozrite si riešenia

Najmodernejšie vetracie systémy s rekuperáciou majú množstvo výhod:

Dokážu rodinný dom či byt ochrániť proti vlhkosti a plesniam. Pravidelné vetranie upraveným vzduchom zlepšuje tepelný a vlhkostný stav interiéru. Pomôžu vám znížiť náklady na vykurovanie. Počas vetrania síce z miestnosti odvedú odpadový vzduch, ale nie teplo. Získava sa tak spätne energia, ktorá už raz bola vložená do vykurovania, a ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Odbremenia vás od povinnosti v domácnosti pravidelne otvárať okná a kontrolovať, či je dostatočne vyvetrané. Zdravé vetranie si nastavíte presne podľa vašich potrieb vďaka inteligentnému lokálnemu alebo centrálne riadenému vetraniu s rekuperáciou. A ako na to?

Malé riešenie s veľkým efektom

Na zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu a optimálnej vlhkosti sú ideálne lokálne vetracie jednotky Vaillant recoVAIR VAR 60 (s energ. triedou A). Sú priestorovo úsporné a v dome či byte ich môžete vyskúšať najprv len v jednotlivých miestnostiach. Postupne ich potom môžete rozširovať do celej domácnosti. Ide o jednoduchý, decentralizovaný koncept vetrania s rekuperáciou tepla, s nízkymi nákladmi na inštaláciu a pohodlným ovládaním. Môžete ho namontovať aj dodatočne, v rámci rekonštrukcie. A hoci zaberá len minimálny priestor, dokáže vytvoriť maximálny komfort. V porovnaní s konkurenciou v tomto segmente výrobkov má jeden z najvyšších objemových prietokov vzduchu (až 60 m3/h). V kúpeľniach a na WC sa odporúča inštalovať odsávacie ventilátory, v obývačke a spálni lokálne ventilačné jednotky. Tie zaručujú až 85 % rekuperácie (spätného získavania tepla). Komunikácia medzi jednotlivými jednotkami môže byť aj bezdrôtová. Každá z nich sa inštaluje jednoducho (s pomocou bežných nástrojov) do obvodovej steny domu či bytu. Nie je potrebná technická miestnosť ani potrubné rozvody. Nevyhnutné je vyvŕtanie otvoru v stene.

Centrálne riadené vetranie

Chceli by ste systém, ktorý monitoruje kvalitu vzduchu: prach, peľ, znečisťujúce látky, zachytáva ich na jemných filtroch, chráni konštrukciu budovy pred vlhkosťou a eliminuje potenciálny výskyt roztočov či plesní? To všetko dokáže centrálna rekuperačná jednotka Vaillant recoVAIR. S jej inštaláciou sa väčšinou počíta už v projekte domu (kvôli montáži rozvodov). V súčasnosti býva bežná najmä v nízkoenergetických a energeticky pasívnych domoch. Využíva až 98 % tepla z odvádzaného odpadového vzduchu, a to až do vonkajšej teploty -7 °C (bez použitia predohrevu privádzaného vzduchu). Je dostupná v troch výkonových úrovniach, v závislosti od plochy domu a objemu vzduchu v ňom. Váži iba 38 až 39 kg, čo uľahčuje jej transport i montáž. Inštalácia je založená na princípe „zapoj a funguj“. Vetranie je tiché a zariadenie sa prispôsobí individuálnym potrebám domácnosti. Vďaka inteligentnému regulátoru ho môžete ovládať aj cez internet a aplikáciu v smartfóne či tablete. Možné je aj pripojenie dvoch snímačov kvality vzduchu (CO 2 ), pomocou ktorých jednotka vyhodnocuje stav i kvalitu vzduchu v miestnosti a následne prispôsobí svoj výkon. Systém je kombinovateľný so všetkými tepelnými čerpadlami a vykurovacími zariadeniami značky Vaillant.

