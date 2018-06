Dom pretkaný minulosťou: Tu ucítite atmosféru a vôňu starých čias

Na pôvodnom hospodárstve starého otca začal Michal najskôr podnikať. Na dvore postavil prvú malú halu na zákazkovú výrobu nábytku. S rokmi pribúdali zákazky aj prístavby. Keď sa už nebolo kam rozširovať, Michal fabriku presťahoval opodiaľ. V dome tak ostala „len“ jeho a Radkina adresa trvalého bydliska.

Na začiatku

Keď sa Michal s Radkou rozhodli bývať v domčeku, bol v pôvodnom stave: veranda so suchým záchodom, kuchyňa so sporákom na drevo, spálňa a kúpeľňa. Priestor im postačoval, aj tak väčšinu času trávili mimo domova. Funkčná bola studňa i žumpa, len rozvody už mali dni zrátané. Plány začať s malou rekonštrukciou však prekazila veľká potopa. Po nej sa chtiac-nechtiac pustili do väčších úprav, ako zobytnenie podkrovia a zateplenie a obnova fasády. Dom však chceli zachovať čo najviac v autentickej podobe. Páčilo sa im užívať ho tak, ako bol vymyslený. Michalovi pripomínal detstvo, keď u starých rodičov trávil bezstarostné prázdninové dni. „V lete tu cítim rovnakú vôňu rieky, ako keď som mal sedem,“ vyznáva sa.

Staronové

Nové bývanie vzniklo prepojením interiérov dvoch menších domov zrastených bokmi. Zo spojenej dispozície sa vytratila väčšina priečok. Otvorený interiér tak získal svetlo a domácim ponúka nevšedné priehľady po celej dĺžke domu. Obnovu zaznamenala aj stará kúpeľňa. Vymenili rozvody vody a elektriny, inštalovali nový systém vykurovania a ohrevu vody, ale v maximálnej miere repasovali, čo sa dalo: prebrúsili drevené podlahy ukryté pod starým linoleom, oživili pôvodné dvere a okná. Ostala aj drevená konštrukcia krovu. Zdravé trámy očistili a upravili drôtenou kefou, len tie zhnité nahradili.

V podobnom duchu sa nieslo zariaďovanie kuchyne. Michal dva týždne skicoval varianty s ideálnym využitím priestoru. Až prišiel k záveru: prelakoval pôvodný kredenc po babičke a doplnil ho novými skrinkami z brestového dreva a lakovaných dielov. Overenú partnerku kredencu už dlhé roky robí potravinová skriňa, zabudovaná do chladnej severnej steny domu.

Verný drevu

Interiér je vyrobený na mieru. Na schodisku, nábytku i funkčných doplnkoch dostal prednosť masív, ktorého prirodzenú krásu a nadčasovosť si Michal ctí. Stavil naň aj v detskej izbe: „Syn si môže nábytok časom prestavať, ale pochybujem, že ho bude chcieť vymeniť za niečo z laminátu,“ na záver vyjadruje svoje presvedčenie prameniace z lásky k drevu.

Michal PEŘINA

Autor i majiteľ domu

www.lugi.cz

„Cieľom bolo bývanie čo najviac otvorené do záhrady, za ktorou sa rozprestiera sad. Dom má veľmi dlhú históriu a vďaka rozmeru 6 x 30 metrov dosť nešťastnú dispozíciu „lode“. Pôvodne vznikla štúdia novej modernej prístavby nadväzujúca na starú budovu. Potopa v roku 2002 však plány zmenila a miesto prístavby sme sa rozhodli pre úpravu podkrovia. Jediné kritérium bolo otvoriť interiér a vytvoriť priehľady celým domom. Všetko vidím v takých obrazoch atmosféry, ku ktorým sa potom snažím priblížiť. Teraz je už všetko hotové a nám sa tu žije naozaj výborne.“

