Drevo, bridlica a sklo. Len tieto tri materiály stačili na stavbu víkendového domčeka

Jednoduchý a sympatický rekreačný domček stojí na mieste pôvodného záhradného a kopíruje jeho obrysy. Je postavený z dreva a pomocou originálne riešenej fasády s drevenými okenicami sa otvára smerom do záhrady. Okenice sú pohyblivé, čo umožňuje reguláciu prístupu denného svetla a slnečných lúčov do interiéru. Keď sa úplne zatvoria, interiér sa zmení na intímny priestor s maximálnym súkromím. Z druhej strany je dom celkom uzatvorený pomocou vertikálneho dreveného obkladu. Majitelia pri návrhu spolupracovali so štúdiom Zecc a interiérovým dizajnérom Roelem van Norelem, ktorý dopracoval koncept domu a doplnil o riešenie vnútorného vybavenia. Spoločnými silami si majitelia domček zrealizovali.

Kontrast bridlice a drevených lamiel

Konštrukciu chaty tvorí pozdĺžny systém s drevenými panelmi na uzavretej strane a so štyrmi stĺpikmi na druhej, zasklenej. Na nich uložený nosník nesie v interiéri priznané krokvy. Uzavretá strana domu je obložená bridlicou, ktorá sem prechádza zo strechy bez presahu. Protiľahlá strana sa vďaka pohyblivým okeniciam otvára do zelene. Prvok horizontálnych lamiel sa objavuje aj na obložení chaty, čím získava pri zavretých okeniciach jednoliaty ráz.

Prehľadný interiér

Aj vnútorný priestor sa je jednoduchý, prehľadný a poskytuje všetko potrebné na príjemne strávený víkend v prírode. V prednej časti je kuchyňa, obývačka a jedáleň, spojené v jeden priestor. V zadnej časti je situovaná spálňa, ktorú možno podľa potreby oddeliť posuvnou stenou. Nad ňou vzniklo malé medzipodlažie, kde môžu prespať návštevy alebo v prípade nepriaznivého počasia poslúži ako herňa. Pozdĺž uzatvorenej strany domčeka sú do dubovej steny integrované kozubové piecky, toaleta, sprchový kút, skrine a kuchynská linka. Každý štvorcový meter je tu využitý premyslene a na maximum.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk