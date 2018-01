FOTO: Navštívený dom žiari jednoduchou talianskou eleganciou

Interiér od začiatku riešila Dáša Hansstein zo štúdia Linea Design, ktorá je dlhoročná priateľka majiteľov. Jej prácu poznali a páčila sa im. S dispozíciou príliš nehýbali, ale v otvorenom spoločenskom priestore, spájajúcom kuchyňu, jedáleň a obývačku, vymenili úplne všetko. Pôvodná ostala len podlaha.

Búračky v kuchyni

Zadanie majiteľov Emy a Petra bolo jednoduché. Chceli zakomponovať nosný stĺp v priestore tak, aby v ňom nebol cudzím prvkom. Eme chýbala chladnička v kuchyni: „Bola v špajze a u nás sa veľa varí, preto som sa k nej dosť nabehala.“

Kvôli tomu sa v kuchyni udiali najväčšie zásahy. Búrala sa priečka medzi ňou a špajzou, aby vytvorili niku, v ktorej sú zabudované spotrebiče vrátane chladničky. Špajza sa síce trošku zmenšila, ale stále v nej ostal dostatočný priestor. Zato Ema získala viac pracovného priestoru v kuchyni aj veľký jedálenský stôl, na ktorý ich presvedčila Dáša, keďže majú tri dospelé deti.

Búraním vyriešili aj problém s dverami, ktoré boli klasické s drevenými obložkovými zárubňami a do novej koncepcie interiéru vôbec nepasovali. Nahradili ich nové, so skrytou zárubňou a splývajúce so stenou. Takýto osud postihol nielen dvere do špajzy, ale všetky v tomto priestore.

Prečítajte si aj o slamenom dome, ktorý vydrží storočia

Knižnica ako stredobod

Dilemu s prekážajúcim stĺpom v strede miestnosti vyriešili otvorenou knižnicou, ktorou ho zamaskovali. Obložený stĺp tak pôsobí, že tam má byť. Spolu s knižnicou nenásilne oddeľuje kuchyňu od oddychovej zóny, pričom zachováva vizuálne prepojenie medzi oboma priestormi. Dáša navrhla manželom zariadenie v podmanivom talianskom dizajne, ktorý si získal hlavne Emu.

Peter mal trochu problémy s chladnejšou farebnosťou oproti minulosti, ale napokon si ju obľúbil. Najviac u neho zabodovala tehličková stena. A vymenil by aj taliansku sedačku, ktorá má vzhľadom na páperovú vrchnú vrstvu výplne ležérny dizajn a nedrží svoj tvar tak ako plne polyuretánové.

„Toto na talianskych pohovkách prekáža viacerým ľuďom u nás. Vadí im, že je pokrčená, keď z nej vstanú, a považujú ju za nekvalitnú. Stačí ju trochu pobúchať a dá sa do pôvodného tvaru,“ dodáva k tomu Dáša.

Ing. Arch. Silvia Veselá,

PaedDr. Dáša Hansstein

autorky interiéru

www.lineadesign.sk

Náš slogan je - Doma po taliansky. Dlhší čas sme pracovali s talianskymi kolegami architektmi a cit Talianov pre jednoduchú, nepompéznu eleganciu a originalitu je pre nás nekonečnou inšpiráciou a výzvou. V centre tohto interiéru stojí originálna knižnica s biokozubom. Jej asymetrická geometria dodala nutnú dávku hravej, nenaškrobenej atmosféry do inak úplne jednoduchého interiéru, kde hrá prím jemná distingvovaná kvalita talianskeho dizajnu.

Foto: Robo Hubač

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Adela MOTYKOVÁ