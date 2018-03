Inšpiratívny príbeh bývania mladej rodinky: On bol stavbyvedúci, ona dizajnérka

>>> Toto krásne bývanie si zblízka môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII <<<

Svoj prvý dom si užívali sedem rokov a ťažko sa s ním lúčili, je však v dobrých rukách a s jeho novými majiteľmi majú priateľský vzťah. S druhým domom to bolo jednoduchšie, žili v ňom len jeden a pol roka a nepodarilo sa im zvyknúť si naň. Neplánovali ho predať, ale úplne náhodu dostali ponuku a povedali si: „Prečo nie?“ Okrem toho kupec bol jedinečný, chcel dom aj so zariadením. Aneta a Rafal s dvoma dospievajúcimi deťmi mali tri mesiace, aby našli pozemok na nový dom a náhradné bývanie, kým ho postavia.

Zlákali ich stromy

Pozemok na nový dom vyberali v okolí oblasti, kde žili a ktorú dobre poznajú. Do oka im padol pozemok veľký 1 020 štvorcových metrov husto zarastený mladými borovicami. Práve nimi bola Aneta najviac očarená. Pri stavbe domu väčšinu stromov ponechali, odstránili iba tie, ktoré rástli na miestach, kde situovali dom.

Pri treťom dome už vedeli, čo chcú – bungalov, kde nie sú žiadne schody ani vyvýšené stupne. Nechceli ho príliš veľký a zároveň chceli, aby všetky miestnosti boli priestranné a prepojené s exteriérom.

Okrem toho Aneta už mala predstavu aj o štýle a zariadení interiéru. Projekt im na základe ich predstáv urobil architekt Ján Burglin. Dôležité pre nich bolo nájsť spoľahlivého dodávateľa, aby dom postavil čo najskôr bez zbytočných oneskorení a prieťahov. Aj to sa im podarilo, na stavbe sa pracovalo aj v noci pri špeciálnych halogénových svetlometoch.

Vlastné vychytávky

Skúsení stavitelia Aneta a Rafal aplikovali v dome svoje patenty. Jedným z nich je rozvod tepla od kozuba rúrkami inštalovanými v podlahe. Do miestností vstupuje cez kruhové otvory v stene tesne nad podlahou.

„Domnievam sa, že je to tak lepšie, keď teplo ide do miestností zdola, zohrieva efektívnejšie,“ hovorí Rafal a dodáva: „Nie je to nič nové pod slnkom, podobným spôsobom, podzemnými tunelmi, rozvádzali teplo aj v nemeckých hradoch.“ Aneta sa zasa vzdala digestora v kuchyni. Podľa jej názoru je to zbytočná investícia: „Všetky miestnosti v našom dome sú vysoké asi tri metre, majú okná a dobré vetranie. Vďaka tomu sa kuchynské vône rýchlo vyparujú a zmiznú bez stopy, a to každý deň varím večeru pre celú rodinu.“

Kráľovstvo okien

Typickou črtou tohto domu sú neštandardne veľké okná takmer v každej miestnosti. Vďaka nim sa dostáva dovnútra dostatok svetla a priestor sa zdá väčší. Aneta a Rafal sa rozhodli použiť aj netradičné a atraktívne rohové okno v obývačke napriek odhováraniu od neho pre vyššie straty tepla a vyššie náklady na vykurovanie.

„Rozhodli sme sa pre kvalitné okná s trojsklom s veľmi dobrými izolačnými parametrami a tepelné straty sú minimálne. Samozrejme, sú drahšie ako klasické, ale účty za kúrenie sa nám nezvýšili v porovnaní s predchádzajúcimi bývaniami, a keď sedím pri okne, necítim žiaden chlad,“ vysvetľuje Aneta. Projektant navrhol špeciálne, dôkladne izolované preklady nad oknami, aby sa do nich dali integrovať vonkajšie rolety.

Vo vlastnej réžii

Aneta navrhla interiér domu sama. Nie je odborníčka v tejto oblasti, ale páči sa jej táto práca a je jej vášňou. Veľa času strávila v predajniach s nábytkom a nasávala ich atmosféru. Väčšina nábytku a doplnkov nie je z obchodov, jednoducho boli pre nich príliš drahé. Priateľ stolár im vyrobil na mieru vstavané skrine, kuchynskú linku a mnoho voľne stojacich solitérov. A pre Anetu a Rafala, pracujúcich denne na plný úväzok, sa stali prínosom najmä nákupy na internete.

Autor: Adela Motyková