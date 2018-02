Pôvabný malý byt je kombináciou moderného pohodlia a čara starého, nadčasového

Byt ukrytý v dome so starými trámami a kamennými stenami Thomasovi učaroval, napriek množstvu práce, ktorú musel vynaložiť na jeho rekonštrukciu. Pri nej sa snažil čo najviac rešpektovať ducha a históriu tohto miesta a zachovať jeho čaro.

Jednoduchá kuchyňa

Byt je prístupný cez veľkú presklenú stenu so štyrmi posuvnými dverami v oceľovom ráme. Za ním je hneď kuchyňa, ktorá je oproti ostatnému priestoru mierne vyvýšená. Kamenné steny, ktoré boli omietnuté Thomas odhalil a do výklenku umiestnil chladničku, ktorá tak nezaťažuje kuchynskú linku. Tiež obnovil strop do pôvodného stavu, ktorý bol skrytý pod vrstvou betónu a omietky. Presklený vstup do bytu je hlavným zdrojom svetla. Preto je kuchyňa vybavená nízkym nábytkom, aby sa cez ňu slnečné svetlo dostalo aj do obývacej izby.

Moderné aj rustikálne

O tri schodíky nižšie ako kuchyňa je obývačka. Pôvodne bol tento priestor pod klenbovým stropom temný a chladný, Thomas sem vniesol prirodzené svetlo z terasy cez presklenú stenu a reflektormi zabudovanými v podhľade medzi majestátnym oblúkmi. Jedna časť obývačky má hladký sadrový povrch, ktorý jej poskytuje moderný nádych, V kontraste k nemu je druhá časť s kamennými stenami a rustikálnym šarmom. V obývačke je aj kozub na bioetanol, ktorý svoju konštrukciu podporuje moderný charakter miestnosti, ohnisko má zapustené až do kamenného múra. Sklená stena pod klenbou oproti kozuba oddeľuje obývačku od spálne, ktorá je na mieste bývalej kuchyne. Okrem svetla filtrovaného z obývačky je tu dôležitým zdrojom svetla ja malé okienko umiestnené pod klenbou a nad prepážkou, ktorá zakrýva vstup do pôvodnej kuchyne z bývalej reštaurácie v dome. Priestor asi 5 štvorcových metrov nad konštrukciou zakrývajúcou bývalý vstup využil Thomas ako prístelok. Posteľ je umiestnená na drevnom ráme, ktorý vyčnieva zo steny a do priestoru vnáša akúsi dynamiku. Kúpeľňa je otvorená a priamo v spálni, má 90 x 120 cm veľký sprchovací kút, ktorý vymedzujú sklené dvere a betónová stena s nikou na odkladanie uterákov. Nika aj sprchovací kút sú obložené obkladmi s imitáciu kameňa. Vľavo od neho je umývadlo na kľukatej doske vsadené do rohu. Vytvarovaná je tak preto, aby sa dali otvoriť dvere do susediacej toalety.

Vo všetkých miestnostiach Thomas uprednostňoval prírodné materiály a zdôrazňoval pôvodné prvky. Výsledkom je perfektná kombinácia moderného pohodlia a nadčasového pôvabu starého.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk