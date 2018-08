Skončila sa vykurovacia sezóna: Pozvite si domov kominára (1. časť)

Neudržiavaný komín znamená riziko požiaru či otravu oxidom uhoľnatým, ktorý sa spolu s palinami nedostane cez zanesený komín von a vracia sa spňť do priestoru. Navyše zanesený komín má zlý ťah a znižuje tak účinnosť kotla, kozuba či kachlí, čo zasa znamená vyššie náklady na kúrenie.

Aspoň raz ročne

Podľa platných predpisov by ste to mali technickú prehliadku komína urobiť minimálne jedenkrát ročne a najlepšie teraz po zime, ktorá dala komínu riadne zabrať. Kominár by pri tom mal komín vyčistiť a skontrolovať celú spalinovú cestu od napojenia na kotol či kozub až po komín. Ak objaví nejakú problém, navrhne vám jeho riešenie. Výsledkom každoročnej prehliadky je záznam o kontrole, kde uvedie podrobne zistené informácie o komíne a jeho stave.

Starostlivosť o komína nie je náročná a ak ju robíte pravidelne a svedomite netreba sa obávať ani vysokých nákladov. Bežná kontrola a čistenie spalinovej cesty sa pohybuje od 20 do 50 eur, závisí od typu kúrenia a samozrejme aj počtu komínov. Za nedodržiavanie kontroly komína vám môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky až 99 eur.

Riešenie problémov

Opravy či ďalšie riešenie problémov závisí od stupňa ich závažnosti. Ak zistíte na komíne praskliny alebo vlhké mapy, je to signál, že sa do neho dostáva vlhkosť. Nejde ani tak o vlhkosť vonkajšiu, skôr o kondenzáciu. Aj vyvložkovaný komín môže vlhnúť. Ak vložka nedokáže plniť svoju funkciu, kondenzát sa dostáva do tela komína, s to treba riešiť rekonštrukciou. Indíciou je aj zlý ťah komína. Vplyvom vlhkosti a zmien teplôt sa začne stena murovaného komína praskať, drobiť sa a komín sa začne zanášať. Vyvložkovať komína je časovo aj finančne najmenej náročné. Cena sa pohybuje podľa použitého materiálu vložky a priemeru komína a začína od 35 eur za meter. Ak je porucha závažnejšia a treba urobiť ďalšie úpravy ako frézovanie prieduchov, celkovú rekonštrukciu niektorej časti komína alebo riešiť prídavnú izoláciu, treba zvážiť efektívnosť nákladov. Spočítajte si, či sa vám vôbec oplatí hradiť opravu takto poškodeného komína alebo bude výhodejšie investovať do vostavby nového antikorového, ktorý je ľahký a dá sa umiestniť aj na fasádu. Takýto komín vám postavia za jeden deň.

Autor: am