Láska na druhý pohľad: Mladý pár sa do starého rodinného domu zamiloval

Vyhovovala im lokalita i záhrada, no s dispozíciou domu a jej orientáciou na svetové strany sa nevedeli stotožniť. Typový rodinný dom postavený v povojnovom období navyše disponoval menej presvetlenou obývačkou obrátenou smerom do ulice.

Všetko naopak

Už sa opäť obzerali po novostavbách a stavebných pozemkoch, keď si na pomoc privolali architektov z ateliéru Csanda- -Piterka. Pri zvažovaní všetkých možností budúceho bývania sa spoločne vrátili do staršieho domu. A zažili prekvapenie: Architekti nepodľahli ich rozpačitému postoju. Práve naopak, od začiatku videli potenciál stavby a jej genius loci, teda ducha miesta. S nadšením predstavili mladej dvojici nové riešenia dispozície, takmer obrátené naruby oproti pôvodnému stavu. „Dnes sme veľmi radi, že sme sa obrátili na odborníkov ešte pred kúpou domu. Vďaka skúsenostiam vedeli lepšie posúdiť pozitívne možnosti či na prvý pohľad skryté negatíva tej či onej nehnuteľnosti,“ vraví spokojná majiteľka.

Prvoradé svetlo

Párik v očakávaní druhého potomka túžil po vytvorení útulného domova zariadeného v nadčasovom duchu, s dostatočným denným presvetlením a najmä s praktickou prevádzkou. Po novom neostal kameň na kameni. Pôvodná kuchyňa, izba pre slúžku, neveľká kúpeľňa aj nezmyselná chodbička plná dvier sa premenili na obývačku. Vybúranie nenosných priečok prinieslo nový pohľad na celé prízemie. „Bolo až neuveriteľné pozorovať, ako sa postupným odstraňovaním stien premieňal vnútorný priestor na nepoznanie,“ usmievajú sa domáci. Architekti zabezpečili maximálny prísun denného svetla do spoločenskej zóny jej rozšírením o prístavbu pripomínajúcu zimnú záhradu. Čiastočne otvorili konštrukciu krovu, vytvorili galériu v zobytnenom podkroví a strešné okná priniesli do spoločenskej časti ďalšie svetlo.

Otvorený i predelený

Za povšimnutie stojí hra s otvoreným obytným priestorom a jeho optickým modelovaním. Autori pri nej využili rôzne odstupňované podhľady podporené podsvietením a materiálové rozlíšenie v úrovni podlahy. Kým vstupom a veľkou kuchyňou prechádza veľkoformátová dlažba, v obytných zónach ju strieda drevo, ktoré ich zútulňuje. Na prvý pohľad vidno, že interiér je kompozične vyvážený s dômyselnými detailmi a dôrazom na nadčasovosť. Príjemným akcentom spoločenskej zóny sa stala nosná stena s moderným kozubom v objatí elegantného obkladu. Mladá rodinka je dnes s novým bývaním veľmi spokojná a presvedčila sa, že aj starší dom môže poskytnúť po správnych úpravách maximálny komfort, ktorý hľadali v novostavbe.

Ing. arch. Miriama CHLAPOVIČOVÁ

realizátorka interiéru

www.nara.sk

Nábytok a kuchyňu na mieru sme realizovali v spolupráci s architektonickým ateliérom Csanda-Piterka. Požiadavkou klientky bolo vytvoriť nadčasový a útulný priestor s použitím nevtieravých harmonických farieb. Vďaka drevu v kombinácii so sivo-bielou farebnosťou a medenými prvkami sa nám podarilo tento zámer dosiahnuť k spokojnosti klientov.

Ing. arch. Milan CSANDA

Ing. arch. Norbert DÚBRAVSKÝ

autori rekonštrukcie

www.csanda-piterka.sk

Práca architekta nie je len dobrý nápad a vypracovanie projektu. Má oveľa širšie pozadie, súčasťou ktorého je získanie dôvery klienta, aby sa zdôveril o svojom súkromí, rituáloch i maličkostiach, ktoré mu robia radosť. Je to vzrušujúci proces rozprávania, počúvania, spriatelenia, pochopenia. Tak to bolo aj pri rekonštrukcii tohto starého domu, ktorý dostal nový rozmer zo stavebnej i z obsahovej stránky. Majitelia sú spokojní a my dúfame, že sa ich nová domácnosť stane príjemnou kulisou pre ich ďalšie životné osudy.

Foto: Robo Hubač

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Inéz BÚCI