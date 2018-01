Len pre odvážnych: Manželský pár premenil ruinu mlyna na exkluzívne bývanie

Odvahy a nadšenia mal manželský pár, zdá sa, na rozdávanie. Do starobylého objektu sa zapozeral ešte v čase svojej mladosti. „Na Okoř sme chodievali na výlety od devätnástich, vždy sa nám tu veľmi páčilo a bolo nám ľúto, keď sme videli, ako starý mlyn chátra,“ vysvetľuje dnes hrdá majiteľka zrenovovaného objektu. Po rokoch nastali priaznivé okolnosti - mlyn kúpili a začali rekonštruovať.

Tak išiel čas

Mlyn z 15. storočia sa prvej zásadnejšej obnovy dočkal v roku 1873. Vtedy zmizlo mlynské kolo, pribudla turbína, objekt sa dočkal výraznejšieho zväčšenia a modernizácie. Niekam na túto časovú os chceli pred štyrmi rokmi dostať mlyn aj noví investori. Treba uznať, dostali ho tam. Cesta však nebola taká jednoduchá, ako sa to v jednej vete napíše.

Vyše sto rokov objekt pomaly, no vytrvalo nahlodával zub času. A ten vie byť pekne neúprosný. Deštrukciu zastavili až v 90. rokoch minulého storočia noví kanadskí majitelia. Bohužiaľ, nie radikálne a nie na dlho. Spočiatku sa síce snažili, no postupne ich projekt prestal baviť a radšej ho predali. Pre mlyn to znamenalo ďalších sedemnásť rokov čakania, lebo zostal až do príchodu posledných majiteľov ležať ladom.

Kus práce

Keď mlyn kupovali, v relatívne dobrom stave bolo iba obvodové murivo. Pred vzlínajúcou vlhkosťou ochránilo mlyn potrubie pod ním. Tiekla ním voda poháňajúca turbínu. Strecha, trámy ani okná už toľko šťastia nemali, museli sa meniť. Podľa možností - čo najdôveryhodnejšie. Celý proces, samozrejme, prebiehal pod drobnohľadom pamiatkarov. Mimochodom, investori na túto spoluprácu spomínajú v dobrom. Vynovená je aj veľká časť záhrady. Na revitalizáciu čaká už len posledná budova na pozemku, a tou je bývalá stajňa.

Na bývanie. Zatiaľ...

Prvotný projekt prestavby rátal s dvoma veľkorysými bytovými jednotkami. Jedna obsadila prízemie aj s prvým poschodím. Nájomníci sa tu však dlho neohriali. Majiteľka mlyna začala po ich odchode s prestavbou týchto priestorov. Pravdepodobne sa stanú súčasťou hotelovej časti v budove stojacej oproti. „Pôvodne sme mlyn rekonštruovali pre dve rodiny. No bolo by škoda, keby všetko malo slúžiť iba nám,“ prezrádza majiteľka Simona.

Dokonca uvažuje, že by sprístupnila záhradu na svadobné obrady. Do bytu majiteľov na druhom poschodí sa dá vyviezť z prízemia výťahom. Sú to výsostné vody domácich, ktorých podlahová plocha je úctyhodných 400 m2. Obývačka sa usadila v priestore bývalej mlynice. Impozantnosť jej dodáva vertikálna otvorenosť až k štítu strechy. Kuchyňa je v samostatnej miestnosti a dá sa ňou vyjsť na otvorenú terasu. Intímna zóna so spálňou rodičov, s hygienickým a odkladacím zázemím a s izbou pre syna sú situované o úroveň vyššie v galérii.

Keďže hobby pani majiteľky je interiérový dizajn, skúste uhádnuť, kto tento impozantný priestor zariaďoval. Žiaľ, z pôvodného mobiliáru nezostalo nič. Hoci zariaďovacie kúsky sa kupovali nové, ich štýl vniesol do interiéru kus dôveryhodnej autenticity a grácie. A aby sme nezabudli - vodu na tento štýlový mlyn nepochybne nahnal aj senzitívny výber doplnkov vrátane umeleckých artefaktov.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Denisa SLANČOVÁ