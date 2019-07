Musíte sa o ne stále starať? Prečítajte si o drevodomoch všetko, čo vám nik nepovedal

Jedným z nich je aj náročná či drahá údržba. Je to však skutočne tak?

Bývanie v drevostavbe môže byť splneným snom. Ide nielen o tradičný spôsob bývania - ale aj o príjemnú, zdravú a ekologickú voľbu, ktorá je v týchto časoch taká aktuálna. Práve preto by ste sa rozhodne nemali dať ovplyvniť mýtmi, ktoré vôbec nemusia zodpovedať realite.

Ostatní práve čítajú: Chystáte sa maľovať či tapetovať? Pod maľovku alebo tapety dajte sadru!​

Na rovinu

Povedzme si na rovinu, že akýkoľvek rodinný dom si od svojich majiteľov bude vyžadovať istú mieru pozornosti. A to bez ohľadu na použité materiály. Čo to však znamená?Údržba, aj v prípade novostavby je mimoriadne dôležitá, a to od prvého dňa.

V pravidelných intervaloch je potrebné myslieť na odbornú prehliadku, ktorá vám potvrdí dobrý stav vašej stavby alebo naopak odhalí potenciálne či už existujúce riziká, alebo problémy. Ide o jednoduchú prevenciu, ktorá je vždy lacnejšia - a zvyčajne vám dáva väčší časový priestor na riešenie, než keď sa objaví akútny problém.

Ostatní práve čítajú: Ktorej dáte prednosť: Keramickej, porcelánovej či silikónovej forme na zapekanie?​

Zatiaľ čo odbornú prehliadku zverte do rúk vyškoleného špecialistu, raz ročne aj sami môžete skontrolovať odkvapy - a v prípade potreby vykonajte ich čistenie. Voda, ktorá sa dostane mimo odkvap v dôsledku zlého odtekania, môže preniknúť na povrchy, na ktorých narúša lazúrové nátery, a drevené prvky takto strácajú svoju ochranu.

Ostatní práve čítajú: 5 tipov, ako znížiť vaše účty za plyn​

Naučte sa správne vetrať

Prekvapili sme vás? Áno, správne vetranie v každej stavbe, a v tej drevenej obzvlášť zohráva rozhodujúcu úlohu. Aj keď si to mnohí neuvedomujú, vhodné vetranie priestorov nepredstavuje len jednoduché vyklopenie vetračky či otvorenie okien, alebo dverí. Vhodný spôsob vetrania svojho domu by ste mali prebrať už pri jeho navrhovaní!

Upratujeme

A od vetrania poďme k upratovaniu. Či máte dom s drevenou fasádou, alebo s tou „klasickou", bude nutné ju podľa stupňa znečistenia pravidelne umyť. Platí to aj pre vonkajšie parapety a prirodzene, všetko drevené obloženie si vyžiada raz za čas obnovu lazúrovacieho náteru.

Ostatní práve čítajú: Urobte týchto 5 zmien a vaša nehnuteľnosť pôjde na dračku!​

Je však dobré vedieť, že mnohé drevené domy podľa fasády nespoznáte, drevené prvky ostávajú vnútri, takže na prvý pohľad pôsobia tieto domy ako úplne bežné. To ako často a ako intenzívne budete musieť upratovať svoj dom z vonku, závisí hlavne od miesta stavby, jej orientácie podľa svetových strán i na prostredí, v ktorom žijete.

Ostatní práve čítajú: Nevyhadzujte! Baliaci papier po sviatkoch využite na výrobu TÝCHTO dekorácií​

S častejším čistením počítajte, ak vo vašej blízkosti prebieha dlhodobo výstavba alebo ak pri stavbe vedie zaťažovaná cestná komunikácia. Na bežné čistiace práce však nepotrebujete odborníka, zvládnete ich sami.

Vnútorná kontrola

Kontroly treba robiť aj vnútri. Dôležité je, aby vlhkosť či voda nepresakovali z odpadov, či spotrebičov do okolia. Udržiavajte ich v dobrom stave a v prípade podozrenia zavolajte odborníka. Všetky tieto činnosti je potrebné vykonávať ako v „klasických" domoch, tak aj v drevostavbách.

Ostatní práve čítajú: Tomuto neuveríte, kým neuvidíte: Nábytok, ktorý miesto nezaberá, ale šetrí!​

O tom ako kvalitne a ako dlho vám bude práve váš dom slúžiť, rozhodujete do značnej miery práve vy - výberom vhodného návrhu a riešenia, kvalitou materiálov a prác, ktoré si objednáte i následnou starostlivosťou o stavbu. Odpoveď na otázku, či je starostlivosť o drevený dom náročná, je teda jasná.

A teraz si pozrite v GALÉRII, že drevené domy nemusia vyzerať ako chalúpky, ale sú z nich úplne moderné sídla!

Autor: Agáta