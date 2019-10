Postavte si dom vďaka online kurzu kurzu úúúplne sami!

Plánujete stavať? Áno, aj keď ste si už vypočuli a prečítali mnoho o tom, koľko starostí predstavuje realizácia stavby, možno predsa len máte chuť pustiť sa do tohto projektu. Vysnívané vlastné bývanie za to rozhodne stojí.

Ostatní práve čítajú: Záhrada sa odvďačila, no vy už nevládzete zavárať? Kašlite na to, urobte s úrodou toto

Žijeme v čase moderných technológií a práve pomocou nich možno študovať diaľkovo cudzie jazyky, podmorský svet alebo sa dokonca pustiť do kurzu, ktorý vás naučí všetko dôležité o stavbe vlastného domu. Znie to trochu neuveriteľne?

Keď sa sen stáva realitou

Stavba rodinného domu alebo hoci aj víkendovej chaty predstavuje značnú investíciu, na ktorú sa väčšina ľudí rozhodne zobrať hypotéku alebo stavebný úver. Ide o zadĺženie na mnoho rokov, a tak isto máte chuť svoje peniaze správne investovať.

Pozrite si aj: Nechcete sa vzdať leta? Kúpte si domov tieto 4 kvety a budete mať leto celý rok​

Samotná realizácia však predstavuje pomerne náročnú vec, ktorá zasahuje viacero odborov a zahŕňa v sebe aj mnoho legislatívnych procesov. Ak práve teraz nemáte niekoľko rokov na štúdium architektúry a neplánujete sa stať profesionálnym stavebným dozorom, budete potrebovať menšiu nápovedu.

Prečítajte si aj: Zatúlalo sa vám na záhradu TOTO zviera? Nechajte si ho, zožerie vám všetok hmyz

Druhý raz už budeme vedieť!

Rozprávali ste sa niekedy so známymi, ktorí už majú za sebou stavbu vlastného domu? Iste majú mnoho dobrých tipov a odporúčaní, ktoré vám môžu poskytnúť. A tiež isto vedia porozprávať, že keby mali spoľahlivé a prehľadné informácie vopred, vyhli by sa mnohým chybám a zrejme by ušetrili aj nemalú sumu.

Čo vlastne človek potrebuje vedieť vopred?

Tak napríklad hneď na začiatku je potrebné si ozrejmiť, aké sú jednotlivé fázy procesu stavby. Tá začína už pri samotnej myšlienke, zámere postaviť si bývanie a končí až vo chvíli, keď sa sťahujete do nového domu.

Mohlo by vás zaujímať: Pripravte sa na prvé mrazy: Vďaka týmto 4 trikom si uchránite úrodu

Jednotlivé fázy stavby majú svoje dané poradie a navzájom na seba nadväzujú. Je preto potrebné vopred sa oboznámiť s celým procesom, aby ste neboli zaskočení počas realizácie. Viete si takto lepšie nielen rozplánovať výdavky, ale aj časovú náročnosť všetkého, čo vás čaká.

Prečítajte si aj: Všetky TIETO priesady treba vysadiť v jeseni, inak na úrodu môžete budúci rok zabudnúť

Pre každého je už v počiatočnej fáze dôležité, aby získal prehľad o všetkých (samozrejme, odhadovaných) nákladoch, ktoré ho čakajú. Je tiež rozdiel, ak sa pustíte do realizácie úplne na vlastnú päsť, budete oslovovať rôznych odborníkov alebo si necháte stavbu doslova urobiť na kľúč. Tí odvážnejší si však môžu jednotlivé fázy naštudovať, s dostatkom informácií a prehľadu je možné skutočne realizovať niektoré veci vo vlastnej réžii, iné však rozhodne musíte prenechať odborníkovi.

Čo hovorí zákon?

Nezanedbateľná je aj legislatívna stránka celej stavby, ktorú by ste v žiadnom prípade nemali opomínať. Je vhodné, ak už vopred poznáte svoje povinnosti, ale aj práva a viete, na aké úrady či inštitúcie sa musíte v jednotlivých fázach obracať i aké lehoty je potrebné dodržať.

Pozrite si aj: Tieto 3 triky vám zabezpečia budúci rok bohatú úrodu, je to také ľahké!

Čo poviete, pomohol by vám takýto online kurz v čase vašej stavby alebo práve podobného pomocníka hľadáte? Áno, aj takéto možnosti už dnešné moderné technológie poskytujú a časom sa na našom trhu budú objavovať častejšie.

Inšpirujte sa v našej GALÉRII, aké rôzne domy si ľudia stavajú. Sú nádherné.

Autor: Agáta