Teplota vody 39°: Nájdite svoj správny moment na relax

Dnes je z nej profesionálka, ktorá bez problémov zdoláva aj tie najstrmšie steny. Dokonca sa zúčastňuje na majstrovstvách sveta.

Nezaujíma ju, aká je teplota počas strmých stúpaní vo výškach. Koniec koncov, po dobrodružstvách v prírode sa večer vracia domov, kde si v teple oddýchne. Pre Matildu je dokonalým relaxom horúci, dlhý kúpeľ s vytúženou teplotou 39°C. Ak aj vy hľadáte doma chvíľku pre seba, inšpirujte sa príbehom Matildy a stavte na maximálne pohodlie. Doprajú vám ho moderné technológie pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Doprajte si horúci kúpeľ

Nájdite svoj správny moment na relax vďaka kotlu ecoTEC plus. Tento závesný kondenzačný kotol je najpredávanejším plynovým kotlom z portfólia značky Vaillant. Dokonale rozumie potrebám jednotlivcov aj domácností. Dostupný je vo verzii s prietokovým ohrevom vody, no môžete ho skombinovať aj s rôznymi veľkosťami externých zásobníkov teplej vody. Vyniká vysokou kvalitou, dlhou životnosťou a jeho dizajn je nadčasový. Do domácnosti vnesie tepelnú pohodu, komfort v kúpeľni a zaberie pritom minimum miesta. Obľúbeným riešením je verzia kotla so zabudovaným 20 l zásobníkom, prípadne so závesným alebo stacionárnym zásobníkom teplej vody (70 l, 120 l alebo 150 l).





Matilda si doma dopraje horúci kúpeľ



Výnimočne šetrný kotol

Ušetriť a znížiť si náklady na energie až do 30 % môžete s kotlom ecoTEC plus vďaka jeho najmodernejším funkciám. Používa elektronický systém riadenia spaľovania ELGA a priebežne prispôsobuje svoj výkon skutočnej potrebe tepla i teplej vody u vás doma. Kondenzačný výmenník tepla a nové vysokoúčinné čerpadlo prinášajú ďalšie úspory energie. Funkcia Aqua-Power Plus zároveň zvyšuje výkon kotla pri príprave teplej vody až o 21 % a umožňuje ju pripravovať aj v kondenzačnom režime. Ak si ku kotlu vyberiete smart regulátor, môžete ho ovládať aj na diaľku cez online aplikáciu v smartfóne či tablete. Bonusom je online servisná kniha, ktorá vás upozorní na blížiaci sa termín servisnej kontroly a umožní vám priamy kontakt s vašim servisným technikom.

Kotol ecoTEC plus so zásobníkom teplej vody